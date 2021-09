Gmail-brugere vil sætte pris på den seneste opdatering

Chancerne for at finde præcis de oplysninger eller e-mails, du leder efter i gmail, er meget større, da Google nu opdaterer sin webapplikation til gmail.

Lyder dette bekendt? Det kan skyldes, at søgegiganten for nylig implementerede en sådan funktion i sin gmail-app til Android, hvilket også vil gøre det lettere at finde den rigtige ved hjælp af nye søgefiltre.

I et nyt indlæg på Google Workspace-bloggen forklarer virksomheden, at de vil forbedre søgeresultaterne i gmail ved hjælp af rige informationsrige søgefiltre, der giver brugeren mulighed for at være mere specifik i det, man leder efter.

Forfinet e-mail søgning

Som en del af denne opdatering har gmail-brugere adgang til søgefiltre såsom afsendere, tidsbaserede filtre, om det, de leder efter, har vedhæftede filer, hvem der er modtageren, og om det er ulæst eller ej.

Med dette er tanken, at brugeren let skal kunne filtrere søgeresultaterne for hurtigere at finde den nøjagtige e-mail, de leder efter.

Hvis en bruger klikker på "fra", får de let mulighed for at udfylde et navn, vælge fra en forberedt liste over afsendere eller søge efter e-mails fra flere forskellige afsendere.

Muligheden for at søge direkte i Google Chat efter det samme vil også være tilgængelig lige ved siden af. Den forbedrede søgefunktion skulle være tilgængelig for alle gmail-brugere lige nu, og hvis du får de nye metoder, kan det helt sikkert hjælpe din effektivitet meget, især hvis du har en overbelastet indbakke.