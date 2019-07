Gabe Newell teaser for Half-Life 3 under Valve Index lanceringsfesten

Gabe Newell har igen teaset for Half-Life 3– denne gang under et event, der handler om det nye Valve Index VR headset.

Vi har efterhånden ventet længe på Half-Life 3 (Valves sidste spil i serien var Half-Life 2: Episode 2, som udkom tilbage i 2007), så eventuelle nyheder om det længe ventede spil skal nok vække begejstring hos alle, der savner en afslutning på Gordon Freemans eventyr.

Newell, som er medgrundlægger og direktør for Valve sagde under lanceringen, at ”Milepæle ikke rigtig er slutningen på noget, de er mere en begyndelse. Så hvis Half-Life førte til Half-Life 2, source første til Source 2, var de eksperimenter, som vi lavede med Team Fortres 2, hvad der førte til Dota… så måske vil nummer 2 en dag føre os til det skinnende heltal på et bjerg et sted… vi må vente og se.”

Dette er naturligvis ikke noget konkret bevis for at Half-Life 3 er i produktion og Newell er kendt for på drillende vis at referere til Vales længeventede spil, men her på TechRadar er vi optimister, når det kommer til chancen for endelige at se (og spille) Half-Life 3.

Dertil ville Newell næppe være så ond at øge vores forventninger, hvorefter han for sjov vil skyde dem ned igen … ville han?

Kabelfri Valve Index

Hen mod slutningen af eventet pegede Newell også på, at firmaet arbejdede på at lave en trådløs version af Valve Index-headsettet.

“Vi undersøger flere metoder hvorpå vi kan lave en kabelfri Valve Index,” sagde han. ”Vi har en masse revolutionerende ideer vi kan lave med skærmen og optisk teknologi og mange ting vi kan fortsætte med at forbedre.”

At bruge lanceringen af et produkts til at tease for potentielt opgraderede fremtidige versioner, såvel som en meget hypet spil, er alt andet end traditionelt, men Newell har aldrig været særlig traditionsbunden. Lad os bare håbe, at vi endelig en dag fpr Half-Life 3 at se.