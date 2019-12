FP er Sigmas første spejlløse fuldformatkamera

Sigma har tidligere nævnt, at de var på vej med en fuldformatkamera og har nu afsløret, hvad de har arbejdet på igennem det sidste stykke tid

Sigma FP måler kun 45.3 x 112.6 x 69.9 mm og vejer blot 370 g uden objektiv, hvilket gør det til verdens mindste og letteste fuldformatkamera.

Ifølge DPReview er kameraet udstyret med en 24,6 MP bagbelyst fuldformatsensor uden optisk lavpasfilter. Det var oprindeligt ventet, at kameraet skulle udstyrs med Sigmas Foveon X3-sensor, men selskabet er i stedet gået med et mere konventionelt Beyer-farvefilter, som man finder i en række andre kameraer.

Billede 1 af 3 (Image credit: Sigma)

Som ventet benytter kameraer objektivtypen L-mount og kameraer er blevet afbilledet med det nye 45 mm f/2.8 DG DN Contemporary-objektiv, som blev annonceret samtidig.

Sigma er en af de tre partnere i L-mount Alliance sammen med Panasonic og Leica, og de sidstnævnte bruger allerede dette greb i sine kameraer.

Følsomheden i FP strækker sig fra ISO100 til 25600 og denne rækkevidde kan gå helt op til ISO102,400 og ned til det som svarer til ISO6 – Ja, du læste rigtigt.

Kameraet kan taget billeder i 14-bit raw-format i tillæg til JPEG og raw-billederne lagres som DNG, der understøttes i Phonotshop og anden redigeringssoftware.

Kameraet er desuden udstyret med en række andre teknologier, som man forventer at se i topmodeller nu til dags, såsom Eye AF, der hjælper med at fokusere på motivets øjne og elektronisk lukker, som sikrer, at kameraet er i ro, når det tager billeder. Kameraet understøtter desuden HDR.

Gode udvidelsesmuligheder

Video er ligeledes et vigtigt fokusområde for denne model og den understøtter 4K-video med 24 billeder i sekundet og CineDNG-formatet.

Det lille kamerahus er udstyret med 42 forskellige forseglinger, der sikrer, at modstandsdygtigheden overfor vejr og vind er i orden. Der er gjort plads til USB 3.1, HDMI og flash sync-port samt mikrofonindgang. Du får ikke flash i toppen, men det skulle være muligt at eftermontere en traditionel blits ved hjælp af ekstraudstyr, ligesom selskabet lover et stort udvalg af kameragreb og andet ekstraudstyr.

Sigma FP vil kunne købes senere på året, men vi har desværre hverken pris eller dato på nuværende tidspunkt.