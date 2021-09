Firefox: Mozilla forbereder sig på en stor satsning

Mozilla foretager i øjeblikket en undersøgelse for at se, om brugere af sin Firefox -browser kan acceptere en ny standard-søgemaskine.

I øjeblikket foretages søgninger i Firefox-adresselinjen via Google som standard-søgemaskine. For et lille antal brugere har Mozilla imidlertid midlertidigt erstattet standard-søgemaskinen med Microsoft Bing i stedet.

Virksomheden siger, at dette "eksperiment" påvirker omkring 1% af alle computerbrugere og vil fortsætte i et antal måneder, sandsynligvis indtil januar.

Firefox' søgemaskine

Det faktum, at Mozilla overvejer at skifte til Microsoft Bing, er lidt af en overraskelse i betragtning af, hvor lukrativt det er for virksomheden at holde sig til sin nuværende aftale med Google, en aftale, der historisk har tegnet sig for mere end tre fjerdedele af virksomhedens årlige indtægter.

Mozilla har tidligere udtrykt intentioner om at udvikle virksomheden til at få mere lukrative produktlinjer, såsom abonnementstjenester som Mozilla VPN, men dumping af Google undervejs ville uden tvivl være et stort skridt.

Man kan spekulere om årsagerne til denne vending, at det har at gøre med Mozillas dille med privatlivets fred, et område, hvor Google lader meget tilbage at ønske. Et eksempel er, hvordan Mozilla har taget afstand fra Googles planer om at reformere den digitale reklameindustri, en reform, de kalder grundlæggende mangelfuld.

Mozilla har endnu ikke besvaret spørgsmål om at præcisere dette yderligere, men uanset hvad vil et skift af søgemaskine til Microsoft Bing sandsynligvis irritere et stort antal Firefox-brugere, og mange vil sandsynligvis ændre sig ret straks.

Ifølge de seneste oplysninger fra Statcounter er Google langt den største søgemaskine med hele 92,03% markedsandele. Microsoft Bing klarer derimod kun 2,48% af alle søgninger og har mislykkedes i sin ambition om at blive mere populær.

Meget af Googles føring har at gøre med de finansielle aftaler, de har med forskellige browserudviklere om at være standard-søgemaskine. Det kan dog ikke benægtes, at mange mennesker også foretrækker Google på grund af søgeresultaternes kvalitet, og et absolut flertal vil fortsætte med at bruge Google, selvom der er andre standardsøgemaskiner.

Intet er mejslet i sten endnu, men Mozilla fortsætter med at evaluere, hvordan en ændring af standard-søgemaskinen vil påvirke.

Opdatering: 20. september

Mozilla har leveret følgende erklæring, som dog ikke udgør voldsomt yderligere information:

"Som et led i optimeringen af Firefox-oplevelsen foretager vi regelmæssigt undersøgelser. Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse, der kan få nogle brugere til at opleve, at deres standard-søgemaskine er blevet udskiftet. For at vende tilbage til deres foretrukne søgemaskine kan de, der er utilfredse, følge visse trin. "