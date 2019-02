Facebooks ”rens historik”-funktion kommer endelig i år

Facebooks ”rens historik”-funktion bliver lanceret senere i år. Dette udtaler den sociale medieplatforms finansdirektør, David Wehner.

Funktionen blev først annonceret til F8-konferencen i 2018, hvor Mark Zuckerberg beskrev hvordan funnktionen som ”en let måde at rense din browserhistorik på Facebook – hvad har du klikket på, hvilke hjemmesider har du besøg og så videre.”

Evnen til at kontrollere hvad Facebook deler omkring dig med andre sider, samt muligheden for at kunne se hvilke apps og hjemmesider du har interageret med igennem din Facebook-konto er en meget efterspurgt funktion, især set i lyset af de mange kontroverser om brugernes privatliv, som har plaget Faceook på det seneste.

Som CNBC kunne afsløre , vil funktionen ifølge Wehner komme i slutningen af året under Morgan Stanley Technology, Media & Telecom 2019-konferencen i San Francisco.

Følgerne ved ad tracking

Imens ”rens historik”-funktionen bliver hilst velkommen af brugere og forkæmpere for privatlivets fred, vil den også påvirke hvilke reklamer du vil se på platformen.

Som Wehner forklarede, vil funktionen ”gøre det sværere at ramme de rigtige end tidligere.” Fordi Facebook ikke kan bruge de data, som indsamles af tredjepart, kan de have svært ved at vise relevante reklamer.

For de fleste vil det dog være en pris, som er værd at betale, mod at få større kontrol over hvilken information Facebook deler om dem. Dertil har det sociale medie mange flere muligheder for at at indsamle data om brugerne, som kan bruges til at vise relevante reklamer.