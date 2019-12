Facebook udfordrer Google Stadia på gaming i skyen med PlayGiga

Da Farmville var det nye sort, havde Facebook kronede dage som spilleplatform idet konstante notifikationer tikkede ind i brugernes postkasser for at minde dem om at høste eller tale med venner.

Nu vil Facebook så tilbage til de gyldne dage, hvilket skal ske igennem opkøbet af PlayGiga – en spilleplatform i skyen fra et nystartet firma. Dette kan måske hjælpe Facebook ind på et allerede ekstremt konkurrencedrevet marked optaget af Google Stadia, Nvidia GeForce Now og snart Microsoft Project xCloud. Facebook har endnu ikke uddybet deres planer for PlayGiga, men finansmagasinet Cinco Días, antyder at købet af PlayGiga har koster op mod 70 millioner Euro.

AAA sociale netværksspil?

PlayGiga har tidligere udbudt sky-gaming i Mellemøsten og Europa, og i en udtalelse efter opkøbet peger på, at de vil fortsætte med dette. De udtaler følgende ”Vi fortsætter vores arbejde inden for sky-gaming, nu med en ny mission.”

Til trods for at Facebook allerede har skabt røre inden for gaming-verdenen, i kraft af deres opkøb af Oculus VR, rørte de sidst på sig inden for browser-baseret gaming med lanceringen af Instant Games tilbage i 2016. Her udbød de spil efter samme principper, som vi i dag kender fra de kendte sky-tjenester, hvilket betød, at man ikke behøvede downloade noget og havde adgang på tværs af enheder. Dengang var det dog begrænset til HTML5-spil. PlayGiga kan potentielt gøre ressourcetunge AAA-titler mulige.

Det sociale netværk, som har haft et par turbulente år i offentlighedens søgelys, har levet længe nok til at være over en af de værste opstartsvanskeligheder – brugerne. Netværkets værktøjer, hvis vi ser bort fra privatlivsindstillingerne, er helt uovertrufne, og det er let at forestille sig en spilletjeneste i skyen æde sig ind på din venneliste, hvorfra du let kan hoppe ind og spille med vennerne.

