Facebook dark mode på vej til desktop-brugere

Facebook er begyndt at udrulle et nyt design til desktop-brugere, hvor en ny dark mode kan vælges i stedet for det traditionelle hvide design.

Når brugerne logger ind på desktop-udgaven af siden, vil nogle brugere se en pop-up-boks, som spørger, om de ønsker at prøve det nye design kaldet ”Facebook Beta”.

Er du en af de udvalgte testbrugere, vil du efter at have taget imod tilbuddet blive tilbudt muligheden for at skifte til dark mode. Du vil også kunne skifte imellem den lyse og mærke indstilling via dine kontoindstillinger. Android Police har taget en række screenshots, som viser, hvad du kan forvente.

Testing, testing...

Udover den nye valgfri dark mode, byder Facebook Beta også på mere brugervenlighed i kraft af større tekst og strømlinet navigation. Du vil også kunne gemme din position, hvis du scroller igennem dit nyheds-feed og derfra navigere videre, uden at miste din position. Facebook begrænser ofte sine betatests til specifikke lande (primært USA), men testgrupperne for den nye brugerflade ser også ud til at inkludere brugere fra andre dele af verden. Så prøv at logge ind, og se om du er en af de heldige.

Facebook testing new Design in the UK @9to5mac #facebook pic.twitter.com/TdS05QwEFnOctober 13, 2019

Det er ikke muligt at søge optagelse til testgrupperne, så ser du ikke den specielle pop-up-boks, må du vente til den endelige lancering.

Via Android Police