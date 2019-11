Facebook bruger en pålideligheds-score til at stemple trolls

Facebook bruger en række metoder som hjælp til at skille usandt fra sandt i deres løbende kamp mod fake news - men nu har vi fået kendskab til virksomhedens metode til at verificere de, der verificerer informationerne på det sociale medie.

En artikel i den amerikanske avis Washington Post har afsløret, at Facebook tildeler sine brugere en såkaldt omdømme-score mellem 0 og 1. Når en bruger rapporterer et indlæg, der indeholder falske nyheder, bliver brugerens score justeret ud fra rigtigheden af tippet.

Så hvis en bruger konsekvent rapporterer indlæg, der vitterlig indeholder falske nyheder, vil hendes eller hans score stige, og som konsekvens vil Facebook tildele brugerens tips mere vægt fremover. Det omvendte vil til gengæld gøre sig gældende for de brugere, der løbende anmelder helt legitime nyheder.

Hvem holder øje med dem, der holder øje?

Pålideligheds-scoren er blevet indført for at bekæmpe et voksende problem, der kaldes 'brigading'. Begrebet dækker over organiserede grupper af trolls eller politiske aktivister, der bevidst rapporterer bestemte indlæg i håb om at undertrykke eller censurere dem.

På trods af, at Facebook nu bruger tredjeparts-faktatjekkere til at reagere på hver af disse anmeldelser, hvis de er vedvarende og forekommer i stort antal, kan det pågældende indlæg hænde at blive vist mindre – uanset, om det er legitimt.

Facebooks product manager for bekæmpelse af falske nyheder, Tessa Lyons, understregede over for Washington Post, at denne score kun er én af de metoder, som selskabet bruger til at kontrollere pålideligheden af rapporter om fake news. Og at scoren ikke er det eneste, der angiver en brugers troværdighed.

På nuværende tidspunkt er scoren udelukkende en intern foranstaltning, og brugerne har ingen mulighed for at tjekke deres egen omdømme-score. Den forholdsregel er sandsynligvis bliver indført for at undgå, at Facebooks systemer vil blive yderligere misbrugt til at fremme personlige eller politiske dagsordener.