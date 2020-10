Et nyt billede af DualSense PS5 controller bekfræfter vores formodninger

Efter at have set utallige lækkede fotos og hands-on videoer af DualSense PS5 controller, er der nu blevet tilføjet en ny 360-graders gengivelse til Sonys officielle hjemmeside, der viser bagsiden af den to-tonede controller i al sin enkelthed. Konkurrence-spillere, kig væk nu.

Hvis du håbede på en slags ryg- eller trigger-knapper, er drømmen nu forbi. Hvis du troede, at Sony muligvis har tilføjet lidt subtilt branding eller måske et særligt PlayStation-påskeæg, er disse drømme også bristet.

I stedet får vi et synligt Sony-logo, et hul til at nulstille controlleren og et andet lille hul, som tilsyneladende ikke har nogen funktion

Mangler der noget? (Image credit: Sony)

Sony har for nylig annonceret, hvilket tilbehør der vil fungere på PS5, men de har ikke angivet, om Back Button Attachment er understøttet. Dette ekstraudstyr tilføjer to trigger-knapper på bagsiden af DualShock 4, som kan konfigureres for at give spillerne mere kontrol i deres yndlingsspil og også gøre controlleren mere tilgængelig.

Elite-funktionalitet

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 er stadig forbeholdt de professionelle og virker også på Xbox Series X. (Image credit: Microsoft)

Microsofts Xbox Elite Wireless Series 2 controller, som har en høj pris, giver spillerne mulighed for at bytte om på og justere de analoge styrepinde og har aftagelige trigger-knapper eller padler, der kan tilføjes bagpå for at give ekstra kontrol. Dette er gået hen og er blevet standarden for controllere, især for de, der spiller på konkurrenceplan, og nogle mener, at Sony burde tilbyde sit eget alternativ.

PS5 lader ikke brugere spille PS5-spil med en DualShock 4-controller, men du kan bruge den på PS5 til at spille et kompatibelt PS4-spil via bagudkompatibilitet. Microsoft har i mellemtiden lovet, at alt eksisterende Xbox One-tilbehør fungerer på Xbox Series X. Du kan endda bruge den nye Xbox Series X controller på Xbox One, hvis du vil.

Selvom ingen af næstegenerationskonsollerne har fået en pris eller en fast udgivelsesdato udover 'juleferie 2020', bør udsigten til en god controller ikke undervurderes. Spørgsmålet er så: hvilken controller vil du foretrække, når de nye konsoller kommer?