Er specifikationerne for Xbox Scarlett blevet lækket i en AMD Flute-benchmark?

Er specifikationerne til Microsofts næstegenerationskonsol Xbox Scarlett lige blevet lækket via benchmark-resultater via en AMD Flute-chip?

Benchmark-resultaterne blev spottet af en Twitter-bruger og selvom vi ikke er sikre på hvad formålet med chippen er, er det kendt, at Microsoft samarbejder med AMD om at producere en specialdesignet SoC, der kombinerer processor og grafikkort til den næste Xbox – på samme måde som Sony samarbejder med AMD om deres specialdesignede Gozalo SoC til PlayStation 5.

Hvis disse benchmark-resultater er ægte og hvis AMD Flute SoC vitterligt skal drive Xbox Scarlett-konsollen, giver det en god idé om konsollens specifikationer og potentielle ydelse – noget som Microsoft ikke har talt højt om indtil videre.

[UserBenchmark] AMD Eng Sample: 100-000000004-15_32/12/18_13F9 https://t.co/bmE1sP3uLfPlatform : AMD Flute.Socket : BL5.8C16T : Base 1.6Ghz/Boost 3.2Ghz.13F9 = Navi 10LITE (?). pic.twitter.com/cwwpicuNSjJuly 22, 2019

AMD Flute-specifikationer

Ifølge benchmark-resultaterne vil AMD Flute SoC have otte Zen 2-kerner, 16 tråde og SMT-evner. Interessant nok er clock-hastigheden på Flute SoC kun 1.6GHzm hvilket er ganske lavt efter dagens standard og en maksimal boost-hastighed på 3.2GHz.

Dette antyder, at Flute SoC vil være en mindre strømslugende enhed til kompakte systemer – såso spillekonsoller og ligner AMDs Jaguar SoC, som sidder i Xbox One.

Selvom Flue SoCs processor ikke virker imponerende på papiret – især ikke hvis vi sammenligner med moderne PC’ers processorer – ser det ud til, at Flute CPU vil være mindst dobbelt så hurtig som den tidligere generation, Jaguar SoC, hvilket vil være en kæmpe opgradering i forhold til de forældede 28nm Jaguar SoCs der sidder i den originale Xbox One og PS4.

Flute SoC forventes at være 7nm, hvilket også betyder fordele i forhold til strømforbruget.

Fordi her er tale om et system-på-én-chip ventes AMD Flute også at have en grafikprocessor (GPU), selvom det er sværere at finde tegn på de grafiske evner.

Denne vil eftersigende være baseret på ”NAVI 10LITE” – som det er blevet nævnt tidligere, da en ikke lanceret AMDI Navi-GPU dukkede op i en Linux-driver.

Det er muligt, at denne ”Lite”-version af Navi 10 GPU, som vil have begrænsede specifikationer sammenlignet med den fulde version, herunder lavere antal CU (compute units) tællere.

Et lavere antal CU tællere betyder, at GPU vil være mindre strømslugende og igen underbygge at AMD Flute SoC, såfremt den eksisterer, er designet til enheder, hvor strømforbruget er vigtigt – som eksemepelvis i spillekonsoller.

Slutteligt antyder benchmark-resultaterne at prøveenheden er udstyret med 16GB hukommelse – selvom typen af RAM ikke er nævnt. Dette kan betyde, at Flute SoC deler 16GB GDDR6-hukommelse imellem CPU og GPU, på samme måde som Xbox One X deler GDDR5-hukommelse.

Betyder alt dette så, at vi nu har en bedre idé om specifikationerne på Xbox Scarlett? Der er da klart nogle klare indikationer, men husk at dette stammer fra en lækket benchmark, og vi kan ikke være sikre på, at AMD Flute SoC vil blive brugt i Xbox Scarlett - hvis Flute SoC overhovedet eksisterer.

Det er desuden værd at nævne, at AMD Flute er en testenhed, hvilket også betyder, at der ikke nødvendig er tale om den endelige udgave – og det kan ændre sig hvis (og her er tale om et meget stort hvis) den ender med at sidde i Xbox Scarlett, når konsollen lanceres sidst i 2020.

Hvad ved vi indtil videre om Xbox Scarlett

Hvad ved vi indtil videre om Xbox Scarlett? Hvad angår specifikationerne, er det ikke meget.

Vi ved, at Xbox Scarlett vil benytte en specialdesignet processor fra AMD, som benytter Zen 2 og Navi-arkitekturen – hvilket understøttes af AMD Flute-benchmark-lækket.

Ifølge Micrsoft vil dette gøre Xbox Project Scarlett fire gange kraftigere end Xbox One X og i stand til at afvikle spil i 8K og med op til 120Hz. Det er ufattelig ambitiøst og noget vi på nuværende tidspunkt ikke er sikre på, at Flute kan klare – selvom hardware-forbedringer og softwareoptimeringer kan hjælpe.

Den er som udgangspunkt udstyret med en SSD, ligesom PS5, hvilket giver mulighed for at bruge lageret som virtuel RAM samt hjælpe til med loadtiderne. Dette lader udviklerne streame langt mere detaljerede verdener omkring spilleren. Hvad angår RAM, er konsollen udstyret med GDDR6

Via Wccftech