Elon Musk skærer i sit købstilbud til Twitter

En ny dag - en ny Elon Musk/Twitter-historie.

Først vil han købe selskabet for 305 milliarder kroner, så sætter han købet på pause grundet uenigheder med Twitter om mængden af falske profil, og hvordan dette skal måles, hvilket har fået aktieprisen til at falde de seneste dage. Og nu overvejer Elon Musk angiveligt at give et lavere bud på det sociale medie.

Det skriver Reuters og Bloomberg ifølge Computerworld.

Elon Musk skaber Twitter-panik: Sætter opkøb på pause

Det er levet vidererapporteret fra en konference, hvor Elon Musk havde talt.

Twitter er på få dage faldet fra over 50 dollar per aktie til i skrivende stund at ligge på 37,4 dollar. Det bud Elon Musk kom med, da opkøbet blev annonceret giver en pris på 54,2 dollar per aktie. Det skriver Computerworld.

Tesla-stifteren satte opkøbet på pause efter, at det sociale medie har meddelt, at andelen af falske konti udgør under fem procent af alle konti på platformen, og nu afventer Elon Musk at få lov at se Twitters egne beregninger.

”Twitter-aftalen er midlertidigt i venteposition, afventer detaljer, der understøtter beregningen af, at spam/falske konti faktisk udgør mindre end fem procent af brugerne,” skrev Elon Musk ifølge Computerworld på Twitter.