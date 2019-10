Efter TV-krigen: Sådan kan du se landskampe fremover

TV-krigen mellem YouSee og Discovery Networks Danmark er kulmineret, idet sidstnævnte meddeler, at de har modtaget en opsigelse fra YouSee. Det vil sige, at det nu er formelt afgjort, at Discoverys kanaler ikke længere vil kunne ses på YouSee fra årsskiftet.

"YouSee har nu formelt opsagt sin aftale med Discovery. Vi modtog en opsigelse fra dem i går. Det betyder desværre, at vi fra og med 1. januar ikke længere har en aftale med YouSee," fortæller Discoverys administrerende direktør, Christian Kemp, i en pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det for de danske fodboldfans hos YouSee, at de går glip af fodboldlandsholdets kvalifikationskampe til VM i 2022.

Det sker fordi, det er Discovery Networks Danmark, der har rettighederne til alle landsholdets EM- og VM kvalifikationskampe, som firmaet viser på streamingtjenesten Eurosport Player samt TV-kanalerne 5 og 6.

Prisen for streaming

YouSee-kunder skal med andre ord - som det ser ud nu - fremover have fat streamingtjenesten Eurosport Player for at kunne streame kvalifikationen til VM, når den går i gang.

Lige nu er EM-kvalifikationen i fodbold i fuld gang, og de kampe vil du dog fortsat kunne se hos YouSee, da bruddet mellem de to TV-giganter først træder i kraft per 1. januar.

Et abonnement på Eurosport Player koster lige nu 129 kroner om måneden, men du kan slippe billigere, hvis du i stedet tegner dig for et årsabonnement til i alt 990 kroner.

Er du rigtig heldig og er mobilkunde hos Telia, så er det muligt, at Eurosport Player følger med i abonnementet, og så er du jo dækket ind.

Som en krølle på halen kan vi berette, at rettighederne til selve slutrunden i EM, der afvikles i 2020 ligger hos Nordic Entertainment Group på kanalerne 3Max, 3Sport og 3+, der sender enkelte kampe videre til DR.

Og er du nu bekymret med hensyn til selve VM-slutrunden i 2022, så er det DR og TV2, der har rettighederne.