OnePlus 7T Pro lanceres måske i en ny farve

The OnePlus 7 Pro

På torsdag afholder OnePlus et event I London, hvor de officielt afslører OnePlus 7T i Europa og måske også løfter sløret for OnePlus 7T Pro.

Flagskibet fra firmaet ventes at ligne OnePlus 7 Pro, men rygter peger på, at 7T Pro kommer i en ny blå farve, end den vi tidligere så på 7 Pro tidligere på året.

Læs vores anmeldelse af OnePlus 7 Pro

Læs vores anmeldelse af OnePlus 7T

Her er hvad vi forventer os af OnePlus 7T Pro

Informationen stammer fra Twitter-tipperen Samsung Leaks, som har delt et billede af farven på OnePlus 7 Pro ved siden af den nyere telefon. Du kan se det nedenunder. Tweetet indeholder ingen detaljer omkring hvor mange farver der vil være, men giver os dog en idé omkring hvordan den nye blå farve ser ud… måske får vi den snart at se i virkeligheden.

Old vs. New color🔵 pic.twitter.com/6ox6kK7QwNOctober 7, 2019

Som en ekstra nyhed ventes OnePlus at introducere en variant af den kommende telefon, some r lavet i samarbejde med bilmærket McLaren. Firmaets CEO Pet Lau har delt et billede af en æske, som ligner minder om tidligere McLaren-udgaver af deres telefoner.

Vi føler naturligvis med til lanceringen i London og fortæller jer det nyeste om OnePlus 7T Pro, når vi selv ved nærmere.

Her er hvad vi forventer af OnePlus 7T Pro

Via GSMArena, The Next Web