Disney Plus byder på 4K og op til fire streaming-enheder til hver konto

Imens datoen for den officielle lancering af Disney Plus i USA, d. 12. november, nærmer sig , får vi flere detaljer omkring hvordan Disney Plus kommer til at fungere. Dagens nyhed: Hvis du tilmelder dig, får du adgang til fire samtidige signaler og 4K-indhold. Dette gælder ifølge CNET basisabonnementet til blot 7 dollars (ca. 50 kroner), hvilket er yderst interessant. Netflix tager 16 dollars for det samme i USA eller 129 kroner i Danmark.

Dertil har Disney en mulighed som indeholder Disney Plus samt ESPN Plus og Hulu oven i den originale Disney-pakke.

Overfor CNET har Disney-chefter sagt, at der ugentligt vil komme nye afsnit til deres egne serier – den slags ser vi ikke på Netflix - hvilket igen forårsager at vi ser mange afsnit efter hinanden.

Mon prisen holder?

Disney vil naturligvis arbejde hårdt på at få folk til at tilføje et Disney Plus-abonnement til deres eksisterende Netflix-abonnement – eller erstatte Netflix med Disney Plus – og her ser deres aggressive prissætning ud til at hjælpe godt.

Som Netflix tidligere har demonstreret, kan priserne stige når som helst, så Disney kommer nok til at justere en smule, når de har fået nok kunder ind i folden.

Apple lancerer også sin egen TV og Film-platform senere på året, så konkurrencen er hårdt.

I denne weekend løber den årlige Disney-fanmesse, D23 af staben, så vi forventer at der kommer flere Disney Plus-nyheder – Disney har allerede bekræftet, at en Obi-Wan-serie kommer til tjenesten, og har lanceret første trailer for The Mandalorian.

Der er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål, hvor det vigtigste her i Danmark og Norden nok er hvornår vi får tjenesten at se. Vi håber dog på flere detaljer, som vi nærmer os den amerikanske lancering og regner med, at resten af verden vil komme til kort efter.