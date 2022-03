Disney+ offentliggør trailer til How I Met Your Father

How I Met Your Mother bliver til How I Met Your Father i Disney+ nye serie. Den får premiere 11. maj på tjenesten.

Hilary Duff medvirker sammen med navne som: Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma as well as recurring stars, Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes og Josh Peck.

Præmissen er den samme som i den gamle How I Met Your Mother bare omvendt naturligvis. Sophie (Hilary Duff) fortæller sin søn historien om hvordan hun mødte sønnens far. En historie der sender os tilbage til året 2021, hvor Sophie og hendes vennegruppe er midt i at finde ud af, hvem de er, hvad de vil have ud af livet, og hvordan man bliver forelsket i en tid med dating-apps.

Serien har dog ikke fået de bedste anmeldelser i USA, hvor serien startede for nogle uger siden.