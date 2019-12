Det kan blive et dårligt år for tablets

Det kan godt være, at Samsung haler ind på Apple på markedet for smartwatches , men når det kommer til tablets, taber de markedsandele, hvor de nyeste undersøgelser viser, at Huawei har overtaget pladsen lige i hælene på Apple.

Det er måske ikke så overraskende, når vi kigger på Samsungs nuværende flagskib inden for tablets - Samsung Galaxy Tab S4 – fik kun 3.5 stjerner fra os, takket være et knap så intuitivt tastatur og en høj pris.

På samme tid går det godt for Apple. Ifølge data delt af DigiTimes Research , steg den globale handel med 13.8% i første kvartal, i forhold til året før, hvilket meget vel kan skyldes iPad Air (2019) og iPad mini (2019) , som blev lanceret i dette kvartal.

Desværre er udsigterne for andet kvartalt af 2019 knap så rosenrøde og DigiTimes Research forudser et fald i salget på 8.7% i forhold til året før. Med andre ord ser det ud til, at efterspørgslen på tablets er dalende, imens det steg i årets første måneder p.g.a. de to nye iPads. De næste par måneder kan derfor blive stille imens vi venter på de næste udgaver af iPad pro.

Forskningen viser samtidig, at der er langt større efterspørgsel på store skærmen på tablets end små, hvor mere end 50% af de solgte tablets fra første kvartal havde en skærm på 10 tommer eller større – selvom Apples to seneste tablets har mindre skærme end dette.

Denne andel ventes at stige i løbet af andet kvartal. Dette er måske ikke så overraskende, når vi tænker på hvor store skærmene er blevet på smartphones. Større er tilsyneladende bedre og med en stor skærm på din telefon, har du mindre brug for en lille tablet. Dette kan samtidig være årsagen til, at vi først fik den nye iPad mini at se for nylig.