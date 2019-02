Det er officielt: Ny iPhone 2018 præsentations-event er sat til 12. september

Apple's iPhone 2018 -event kommer til at foregå onsdag den 12. september – invitationerne er sendt ud til pressen.

Det er denne dato, vi forventer, at Apple vil præsentere iPhone 9 og iPhone 11 . Der har ikke været det store mysterie i forhold til timing og design, men navnene er endnu ukendte.

Selve invitationen røber ikke meget – det cirkulære ‘gather round’-logo kunne måske være en hentydning til det nye Apple Campus, hvor telefonen vil blive lanceret.

Farvevalget er dog interessant – hvis bronze-looket kommer til at hænge ved, ville det være en fin ny farvetone til Apple’s telefoner.

Hvad de så kommer til at hedde, er en helt anden sag. Nye iPhone-rygter antyder, at der kommer tre nye telefoner: en opfrisket udgave af den eksisterende 5,8” iPhone X , som vi kalder iPhone 11, en større 6,5” iPhone 11 Plus, og en ‘billigere’ 6,1” iPhone 9 med LCD-skærm.

Alle tre telefoner forventes at være uden den traditionelle home-knap, som vi senest så på iPhone 8 og iPhone 8 Plus , og bruge Face ID til at låse telefonen op og til Apple Pay.

Hvilken iPhone vil du få og hvad kommer den til at hedde?

Den 6,1” iPhone, som vi kalder iPhone 9, er måske den mest interessante. Det er en betydelig opgradering uden alt for mange minusser (en LCD-skærm i stedet for OLED).

De fleste brugere vil ikke bemærke forskellen på skærmene, med mindre de ser dem ved siden af hinanden. De samme brugere vil dog bemærke det større udvalg af farver for denne model: det forventes at den nye telefon vil ligge i farverne hvid, grå, rød, blå og orange. Vi har ikke set klare farver som disse siden den originale iPhone 5C.

Prisen på iPhone 9 vil formentlig ligge nærmere iPhone 8, hvilket ville være interessant for en iPhone med så stor en skærm. Men de seneste meldinger fra diverse analytikere, er at denne LCD-udstyrede iPhone vil blive lanceret senere end OLED-versionerne, muligvis i oktober.

IPhone 11 og iPhone 11 Plus, begge med OLED-skærme, vil ifølge rygterne blive leveret i sorte og hvide farver igen, sammen med en ny guld-nuance (en farve som Apple siges at have annulleret på et tidspunkt inden de lancerede iPhone X sidste år).

Resten af de formodede specifikationer burde ikke være nogen overraskelse: Apple's A12-chipset skulle give en bedre ydeevne, og de dyrere telefoner vil sandsynligvis have 12MP-kameraer, rustfrit stål (i stedet for aluminiums-rammer), og en smule mere RAM og forskellige lagerstørrelser. Alle modeller vil køre iOS 12 fra starten.

Apple-event vil have andre nyheder

Dette er en iPhone præsentations-event, men Apple vil næsten med sikkerhed også lancere andre produkter den 12. september, herunder to tiltrængte stykker tilbehør.

AirPower er den trådløse oplader-måtte, som Apple annoncerede den 12. september – sidste år – på Steve Jobs Theater. Det er i mellemtiden blevet forsinket, men kunne nu endelig være klar til at blive lanceret i 2018.

Vi blev også lovet nye AirPods (eller i det mindste en trådløs æske) sidste år. Dem har vi endnu ikke set noget til, selv om de kunne være et skridt frem mod de egentlige AirPods 2 , som ifølge rygterne skulle komme ud næste år med features som noise canceling og waterproofing.

Med tre nye iPhones og tilbehør på vej indenfor den næste måned, vil der være masser af nyheder at pakke ud om blot nogle få uger. Vi vil dække hvert sekund af Apple-eventen, så hold øje med denne side, for at følge vores dækning af det hele, mens det foregår.