Denne overdådige PS5 er kun til de superrige

Der er delte meninger om designet på PS5 – nogle elsker det, mens andre hader det. Men en ting vi nok alle kan være enige om, er, at den ikke bliver kønnere af at blive dyppet i 24 karat guld… men det er den så blevet nu.

Det britiske luksusmærke Truly Exquisite gør sig særligt i guldbelagte genstande og har nu annonceret, at de vil tilbyde en PS5 i enten 24 karat guld eller 24 karat platin. Er du den fedtede type kan du også nøjes med 18 karat rosenguld. Du kan se det gyldne bæst herunder.

Men hvad koster en PS5 dyppet i guld så? Vi er ikke helt sikre, men britiske Harrods havde engang en 24 karat guldbelagt Xbox One til salg for 6.000 £ tilbage i 2013 (det er ca. 50.000 danske kroner). Tager vi PS5s størrelse med i ligningen, skal der en del guld til at dække det hele, hvorfor du bør opbevare den et sikkert sted, når du ikke spiller Spider-Man: Miles Morales.

Grundlægger og administrerende direktør hos Truly Exquisite, Kunal Patel, havde dette at sige om det ekstravagante guld PS5-design: ”PS5 er indiskutabelt den mest ventede spilkonsol, der nogensinde er blevet frigivet, og mange mennesker har ventet på denne lancering i flere år. Ved at tilbyde en begrænset luksusudgave af PS5 til de personer, der virkelig ønsker at skille sig ud, giver vi dem et populært valg.

"Vi har vist nogle af vores mest eksklusive klienter en guldudgave af PS5, og vi har allerede kunder, der ønsker at bestille den inden den er udkommet. Disse kommer til at blive enormt populære, især fordi de er så begrænsede – der bliver nok ikke produceret mere end 100 styk i hele verden. "

En tung sag

En ting man også bør tænke over, er hvordan denne luksuriøse makeover kommer til at påvirke vægten på PS5. Den nye PlayStation er allerede den næst tungeste konsol til dato med en vægt omkring de 4.78 kg.

Sony har endnu ikke annonceret en pris eller en fast udgivelsesdato for PlayStation 5 bortset fra lanceringsvinduet "Holiday 2020". Vi forventer at høre mere under en kommende State of Play-begivenhed, der skulle finde sted i august, men indtil da kan du altid tegne på din PS4-konsol med en guldpen eller pakke den ind i folie, hvis du vil kopiere det luksuriøse look.