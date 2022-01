Dell lancerer XPS 13 Plus

På CES 2022 har Dell præsenteret en ny bærbar computer i Dell XPS 13-serien, samt en ny 4K monitor udviklet til online-møder

Billede 1 af 4 (Image credit: Future) Billede 2 af 4 (Image credit: Dell) Billede 3 af 4 (Image credit: Dell) Billede 4 af 4 (Image credit: Dell)

Dell Technologies lancerer Dell XPS 13 Plus

Den nye Dell XPS 13 Plus er ifølge Dell den mest kraftfulde bærbare pc i XPS-serien til dato. Pc’en kommer i et meget enkelt og nedskaleret design, men Dell lover, at der er masser af power i maskinen. Den kommer med op til 12. generations Intel Core i7-1280P (24MB Cache, op til 4.8 GHz, 14 kerner), op til 32GB LPDDR5 128-bit Dual Channel 5200MHz RAM og op til 2TB lagerplads.

Dell XPS 13 Plus har en 13,4 tommer skærm, så selv om ordet Plus i navnet godt kunne lede tankerne hen på en større skærm, så er det altså ikke tilfældet. Dell gør i deres pressemeddelelse meget ud af at understrege, at computeren er holdt i et minimalistisk design. Og det fremgår også tydeligt af billederne. Der er ingen ekstra knapper eller blinkende lys. Selv portene er skåret ned til det minimale. Du får her to Thunderbolt 4 USB-C porte, der både kan bruges til at lade op eller tilsluttes en ekstern skærm.

Det minimalistiske går igen på tastaturet, hvor både tastatur, funktionsrække, berøringsplade og håndledsstøtte er holdt i et enkelt og tidløst design. Der er ingen spildplads, og resultatet er en computer med et meget moderne og enkelt udtryk.

Tastaturet består desuden af større taster, der skal gøre det mere behageligt at trykke på tasterne. Den øverste række af tastaturet (funktionsrækken) giver ligeledes mulighed for nemt at skifte mellem medie- og funktionstaster, og touchpadden i glas giver haptiske reaktioner ved berøring.

Forbedringer for at øge kreativiteten

Både skærm og lyd er forbedret i den nye Dell XPS 13 Plus. InfinityEdge-skærmen giver pc’en en oplevelse af en skærm uden kanter samtidig med, at antallet af lag i skærmen er reduceret, hvilket forbedrer klarheden og minimerer vægten. Dell XPS 13 Plus har også fået forbedrede højttalere. De to opadgående højttalere er skjult under tastaturet, mens de nedadgående højttalere er placeret på bunden, og det giver ifølge Dell bedre lyd til alt fra musik og film til virtuelle konferencer.

Dell XPS 13 Plus kommer med Express Charge 2.0, der får pc’en op til 80 % strøm på mindre end en time. Emballagen består desuden af 100 % bæredygtige eller vedvarende materialer.

Ny ultraskarp skærm til dine online-møder

Billede 1 af 5 (Image credit: Dell) Billede 2 af 5 (Image credit: Dell) Billede 3 af 5 (Image credit: Dell) Billede 4 af 5 (Image credit: Dell) Billede 5 af 5 (Image credit: Dell)

Dell Technologies lancerer også Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor, der netop er blevet tildelt CES Innovation Award-prisen. Trods navnet er skærmen på 31,5 tommer, men 32 lyder lidt smartere.

Skærmen kommer med Dell Technologies’ UltraSharp-webcam, dual-array-mikrofoner, der minimerer ekko, samt 14W-højttalere, der tilsammen skal give dig det skarpeste online-møde, du nogensinde har holdt.

Med IPS Black-teknologi og VESA Display HDR 400 giver skærmen dig mulighed for at se indhold i 4K-opløsning, og Dell lover imponerende kontraster og farver. Dells ComfortView Plus-funktion reducerer det skadelige blå lys, men bevarer samtidig farvenøjagtigheden.

Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor er desuden certificeret til Microsoft Teams og kommer både med privatlivs- samt produktivitetsfunktioner, så det er nemt slå lyden til og fra, aktivere eller deaktivere kameraet med SafeShutter og nemt logge ind og ud.

Skærmen kommer ikke kun med en masse smarte funktioner. Den ser også smart ud. Designet er skabt minimalistisk uden forstyrrende porte og i et sølvfinish, så æstetikken holdes helt simpelt, hvilket gør, at den både derhjemme hjem eller i kontorlandskabet. Skærmen har masser af porte- og tilslutningsmuligheder.

Pris og tilgængelighed

Dell XPS 13 Plus bliver tilgængelig fra foråret 2022 i både en lys og mørk udgave. Prisen offentliggøres senere. I materialet fra Dell opgøres startprisen dog til 1.199 dollars, men de nærmere detaljer må vi vente på.

Dell UltraSharp 32 4K Video Conferencing Monitor (U3223QZ) bliver tilgængelig fra den 29. marts 2022. Prisen offentliggøres senere.