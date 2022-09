De 10 grimmeste mobiltelefoner: My eyes! My eyes!

Man skal egentlig ikke dømme efter udseende, men de 10 grimmeste mobiler er virkelig smertefulde at se på. Måske var ideen god, måske var teknologien fantastisk, men her skulle nogen have sat foden ned, inden designafdelingen gik i gang med arbejdet... Tjek venligst det skønne museum for mobiler, Mobile Phone Museum, som har sit egen sektion for grimme mobiler.

De 10 grimmeste mobiltelefoner

Samsung NPH-N270 Matrix

Virgin Mobile Lobster 700TV

Siemens Xelibri 6

Vertu Signature Cobra

Motorola V100

Kyocera Blade

Samsung Upstage

Nokia 7600

Motorola StarTAC Rainbow

Xcute DV1

Samsung NPH-N270 Matrix (2003)

De 10 grimmeste mobiler: Samsung NPH-N270 Matrix ligner et forvokset USB-stik. (Image credit: Samsung)

Den første Matrix-film gav os en hel masse "inspirerede" sci-fi-film - og mobiler. Da Nokia 8100 blev populær på grund af filmen, må Samsung have troet, at de kunne få deres del af kagen ved næste lejlighed. De lancerede NPH-N270 Matrix på samme tid som "The Matrix Reloaded" kom i biograferne.

Måske var tanken, at dette ville være en futuristisk mobil, men den ser helt forfærdelig ud. Det kunne have været et Batman-emne, men ikke fra en af ​​de gode film. Matrix-efterfølgerne formåede aldrig at genskabe succesen med den første film, og det kan vi også sige med sikkerhed om denne mobil.

Virgin Mobile Lobster 700TV (2006)

De 10 grimmeste mobiler: Beklager, du har noget, der stikker ud af nakken, Virgin Mobile Lobster 700TV. (Image credit: Virgin)

Jeg er nysgerrig på, hvem der syntes, at klumpen i nakken var et godt designvalg. Selvfølgelig var "klumpen" til for at styre radioen og tv'et, hvilket var en fed funktion, før apps blev normen. Men det ligner en mobiltelefon, der er smeltet i solen. Eller er syg.

Siemens Xelibri 6 (2003)

De 10 grimmeste mobiler: Et makeupspejl, du kan tale ind i? Siemens Xelibri 6. (Image credit: Siemens)

Nogle geniale hoveder kom til den konklusion, at kvinder ville have mobiler med et feminint look. Så hvad kunne være mere naturligt end at lave en mobil, der ligner et makeup-spejl? Flip-mobiler gør comeback i disse dage, men lad os alle bede til en højere magt om, at netop dette design aldrig får et comeback.

Vertu Signature Cobra (2006)

De 10 grimmeste mobiler: Vertu Signature Cobra ser ud som om den blev lavet af en 9-årig i kunst og kunsthåndværk i 1998. (Image credit: Vertu)

Vertu laver luksusmobiler. De pynter almindelige mobiler op med guld, diamanter og forskellige luksuriøse designvalg, og håber, at en eller anden berømthed køber det for utroligt mange penge.

Vertu Signature Cobra var latterligt dyr, vi taler om millioner, men den ser så forfærdelig ud, at det er svært at tage den seriøst. Det ligner mere et julekort lavet af en skoledreng end en mobiltelefon. Glitter- og piberensere er en stil, der passer bedst i børnehyggehjørnet, ikke på mobiler.

Motorola V100 (2000)

De 10 grimmeste mobiler: Motorola V100 ligner en billig spillekonsol. (Image credit: Motorola)

Tingene var ikke altid kønne at se på omkring årtusindskiftet, men det her var ulideligt. Motorola V100 ligner en håndholdt spillekonsol i en gennemsigtig blå farve. Tanken var nok at lave en mobil til tekstgale unge, der synes, at T9-tastaturet er for langsomt, når de skriver beskeder. Resultatet blev en sag, der så billig, tynd og barnlig ud.

Kyocera Blade (2003)

De 10 grimmeste mobiler: Kyocera-bladet ville være hårdt. (Image credit: Kyocera)

Det er svært at gætte inspirationen til denne mobil, hitfilmen "Blade" var allerede 5 år gammel, da Kyocera Blade blev lanceret. De prøvede åbenbart at lave en hård mobil, men denne her er bare underlig. Man kan ikke se det på billedet, men telefonen er også omfangsrig og ret stor.

Samsung Upstage (2007)

De 10 grimmeste mobiler: Samsung Upstage gav dig to til prisen for én. (Image credit: Samsung)

Samsung kæmpede for at finde sit fodfæste på mobilmarkedet på dette tidspunkt, måske i den tro, at "Upstage" ville slå konkurrenterne. Mobilen kom med en ekstra (!) skærm og mp3-afspiller. Det gik ikke så godt. 2007 var i øvrigt året, hvor iPhone blev lanceret, så man risikerer ikke noget ved at sige, at dette designvalg ikke var et hit.

Nokia 7600 (2003)

De 10 grimmeste mobiler: Nokia 7600 var en mobil, tro det eller ej. (Image credit: Nokia)

Nokia var 2000'ernes konger, men de udgav nogle forfærdelige ting. Er denne mobiltelefon formet som et blad? Eller en tåre? Mobilen var alt for stor og fuldstændig ubrugelig, og så også forfærdelig ud. Nokia 7600 har måske fungeret som en skulptur på en hipster-bogreol, men som mobil var den ubrugelig.

Motorola StarTAC Rainbow (1996)

De 10 grimmeste mobiltelefoner: Okay, måske lidt for meget farve, Motorola StarTAC Rainbow. (Image credit: Motorola)

De herlige 90'ere var en fejring af farver og gode designvalg. Eller ikke. Motorola forsøgte at genskabe farverne på Will Smiths tøj i "Fresh Prince", men ingen havde brug for eller ønskede det, vel? De var i hvert fald ret ærlige med navnet på modellen: StarTAC minder ret meget om "Tacky", og det passer godt.

Xcute DV1 (2005)

De 10 grimmeste mobiler: Xcute DV1 er ikke særlig sød. (Image credit: Xcute)

En omfangsrig mobil med fokus på et godt kamera. Idéen var nok god, men den ser hverken cool eller brugervenlig ud med den store gevækst foroven.

BONUS! Toshiba G450 (2008)

De 10 grimmeste mobiler: Toshiba G450 ligner en fjernbetjening. (Image credit: Toshiba)

Du får denne hér som bonus, hvad i alverden skal dette repræsentere? Toshiba G450 ligner en fjernbetjening til et automatiseret fortelt, ikke en mobil.