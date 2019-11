Danmark taber igen kampen om det nordiske 4G-mesterskab

I en ny mobilanalyse fra firmaet OpenSignal af 14 nordiske teleoperatører, havner Danmark på en beskæmmende femteplads, når det handler om den bedste 4G-dækning i Norden.

OpenSignal har testet dækningsgrad og hastighed hos de nordiske udbydere, og vi må desværre erkende, at resultatet ikke er godt nok til mere end en nordisk 5. plads.

Undersøgelsen er baseret på data, der er indsamlet i perioden december 2017 til februar 2018, og den består af 380 millioner målinger fra 12.000 unikke brugere. Formidlingen af dataene kommer fra websiden tefficient.com.

OpenSignal foretog en lignende analyse i 2017. Her var undersøgelsen global, og blandt de 77 deltagende lande havnede Danmark på 28. pladsen foran Kroatien - men langt bagefter vores nordiske brødre. Også her gjorde Norge det godt med en 3. plads.

Slået af TDC

Grafen herunder viser, hvor stor en del af tiden mobiltelefoner med 4G LTE-støtte har været koblet op til 4G LTE. Det er sådan, at OpenSignal definerer 4G-tilgængeligheden.

Mens Telenor i Norge blev nordisk mester med en tilgængelighed på 95 procent, så kunne selskabet kun snige sig op på en tilgængelighed på 87 procent i Danmark, og her blev selskabet tilmed slået af TDC, der havnede på 89 procent.

Rykker på 5G-fronten?

Når det kommer til selve hastigheden, så går det en smule bedre. TDC havner på en bronze-plads med 35 Mbit/s, men også her må vi på knæ for Telenor i Norge, der vinder suverænt med 43,7 Mbit/s. På andenpladsen kommer norsk Telia. Grafen herunder viser de samlede resultater for alle deltagerne i Norden.

Mens Telenor vinder på hastigheden, så viser tallene dog også, at dataforbrug og hastighed ikke nødvendigvis hænger sammen, da firmaet her ligger meget lavt.

Mens Danmark halter efter på 4G-fronten, så ser det lige nu ud til, at vi til gengæld rykker på 5G-fronten. TDC har allerede meldt ud, at de vil være først med 5G, og i deres tests er de allerede nået op på en hastighed på 1,9 Gbit/s.

Så glæd jer, mens I kan, nordiske venner; vi kommer frygteligt tilbage og snupper førstepladsen i 5G-kampen - om nogle år.

Norden får ros

Tefficient afslutter deres analyse med at rose de nordiske lande for den ekstraordinært høje 4G-tilgængelighed. I grafen herunder vises, hvordan Norden samlet klarer sig overfor de store europæiske lande, herunder Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Frankrig og Tyskland.