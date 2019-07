Cyberpunk 2077 har tre baggrundshistorier som ændrer spiloplevelsen fra gang til gang

CD Project Red, udviklerne bag Cyberpunk 2077, kan godt lide at lave store spil. Du kan let fordrive hundredevis af timer i The Witcher 3 – og deres næste sci-fi-eventyr kan gå hen og blive endnu større.

Det ambitiøse neon-noir-rollespil lader spillerne vælge imellem tre baggrundshistorier, når de skaber deres karakter V, hvilket betyder to forskellige udgangspunkger og forhold imellem karaktererne, hvilket kan gøre hver gennemspilning markant anderldes fra den forrige.

”I Cyberpunk 2077 kan spilleren skræddersy sin karakter til at have en af de tre baggrundshistorier, som vi kalder ”Lifepaths,” udtaler lead quest designer på på CyberPunk 2077, Pawel Sasko, til VG24/7.

”Du kan være en ”Nomad”, ”Corpo” eller ”Street Kid”. Hver af disse ”Lifepaths” har et forskelligt startpunkt og baggrundshistorie, som har en stærk tilknytning med hovedhistorien.”

Masser af valgmuligheder

V bliver i stand til at forlade den store Bladerunner-agtige ”Night City”-zone af spillet, og i stedet tage til det forladte Badlands, hvilket ser ud til at være hvor ”Nomad”-Lifepath tager sit udgangspunkt. Corpo og Street Kids lyder lidt mere som indre by, så forvent, at de starter i hver deres område af Night City.

Cyberpunk 2020 rollespillet, som Cyberpunk 2077 er inspireret af, lod også spillerne oprette sine egne baggrundshistorier. Men dette blev afgjort ud fra terningekast. Her har spillerne mere kontrol.

Så når en baggrundshistorie først er valg, vil spilleren eksempelvis kunne vælge en barndomshelt og et primært livsøjeblik, som definerer dem, såsom første gang de slog nogen ihjel eller om de stak af hjemmefra som barn.

Her er tale om et spil, som lyder mere og mere ambitiøst, som dagene går. Forvent at se Cyberpunk 2077 i butikkerne d. 16. april 2020. Spillet kommer til PS4, Xbox One og PC – og vi vil ikke blive overraskede, hvis det også udkommer til PS5 og Xbox Project Scarlett.