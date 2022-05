Conversations with Friends har premiere på HBO Max

Conversations With Friends følger Frances (Alison Oliver), en 21-årig universitetsstuderende, mens hun navigerer i en række forhold, der tvinger hende til at konfrontere sine egne sårbarheder for første gang.

Hovedrollerne spilles af det nye talent Alison Oliver sammen med Sasha Lane (American Honey, The Miseducation of Cameron Post), Joe Alwyn (The Favourite, Billy Lynn's Long Halftime Walk) og Jemima Kirke (Sex Education, Girls).

Frances (Oliver) er opmærksom og skarp. Hendes ekskæreste, nu bedste ven, Bobbi (Lane) er selvsikker, åbenmundet og overbevisende. Selvom de gik fra hinanden for tre år siden, er Frances og Bobbi praktisk talt uadskillelige og fremfører spoken word-poesi sammen i Dublin. Det er ved en af disse optrædener, at de møder Melissa (Kirke), en ældre forfatter, som er fascineret af det unge par. Bobbi og Frances begynder at tilbringe tid med Melissa og hendes mand, Nick (Alwyn), en flot men reserveret skuespiller. Mens Melissa og Bobbi flirter åbenlyst med hinanden, indleder Nick og Frances en intens, hemmelig affære, der overrasker dem begge. Snart begynder affæren at teste båndet mellem Frances og Bobbi, hvilket tvinger Frances til at genoverveje sin selvfølelse og det venskab, hun har så kært.

Serien er instrueret af Lenny Abrahamson (Room, The Little Stranger, Frank) og Leanne Welham (Pili, His Dark Materials), produceret af Element Pictures (Normal People, Room, The Favourite) og baseret på Sally Rooneys debutroman.