Chromebooks vs laptops: Hvilken er bedst for studerende?

Chromebooks vs laptops debatten er måske ikke så gammel, men det er en, der er i tankerne hos mange i disse dage, især for dem med et begrænset budget. Elever på vej tilbage til skolen kigger måske på både laptops og Chromebooks for at se, hvilken der fungerer bedst for dem, uanset om det er til universitetet eller gymnasium. Disse to typer enheder kommer trods alt med forskellige funktioner og specifikationer, men er målrettet mod det samme publikum.

At vælge den rigtige notebook er allerede en vanskelig opgave for dem, der ikke er bekendt med de interne funktioner. Mange ved desuden ikke meget om, hvad en Chromebook er, og at vælge mellem det eller en traditionel Windows laptop er endnu mere forvirrende.

Heldigvis er vi her for at gøre tingene lettere at forstå, så du kan vælge den bedste bærbare til dine behov, uanset hvad de måtte være. Du overvejer måske en laptop til universitetet, en af de bedste 2-i-1 laptops eller en Chromebook til studerende. Uanset hvad guider vi dig gennem valget mellem Chromebooks og laptops her.

(Image credit: Future)

Hvad er en Chromebook?

Du ved sandsynligvis allerede, hvad en bærbar computer (laptop) er. Men inden du går i dybden med Chromebooks vs laptops debatten, må man først forstå, hvad en Chromebook er, og hvordan den adskiller sig fra en traditionel bærbar computer. Så lad os starte der.

En Chromebook er en bærbar computer, der kører på Googles Chrome OS, et system, der i høj grad er afhængig af Chrome browseren som dens primære brugergrænseflade. Det betyder, at du kan gøre alt, hvad du kan gøre med Chrome browseren, på en Chromebook.

Det betyder ikke, at du kun kan bruge en Chromebook, når der er internetforbindelse. Google har designet Chrome OS til at kunne køre apps fra Chrome Web Store eller Google Play Store, hvor der er tusinder at vælge imellem for at dække alt det basale - fra tekstbehandlere og regneark til hurtig fotoredigering og let spil. Og mange af disse apps fungerer, selvom en Chromebook ikke er forbundet til internettet.

Hvad er forskellen mellem Chromebooks vs laptops?

For det utrænede øje kan en Chromebook og en bærbar computer se ens ud. En Chromebook er jo teknisk set en bærbar computer, bare med et andet operativsystem. Begge er notebooks med et tastatur, et kamera, en indbygget skærm og et pegefelt. Og ligesom bærbare computere er mange Chromebooks clamshells (laptops der kan åbnes og lukkes), mens en hel del andre har berøringsskærme og en 2-i-1 formfaktor.

Internt kunne de to imidlertid ikke være mere forskellige. Hvis du sammenligner Chromebooks og bærbare computere med hensyn til strøm, ville du være tilbøjelig til at vælge en bærbar computer. Det skyldes, at de typisk har mere dygtige mikroprocessorer - normalt fra Intel eller AMD - og mere robust integreret eller diskret grafik, der driver dem.

På den anden side har Chromebooks normalt chips og grafik med lavere ydeevne, selvom en håndfuld premium Chromebooks har været kendt for at køre på Intel Core chips. Årsagen til dette er todelt: Chrome OS er let nok til, at det virkelig ikke behøver en kraftig chip til at fungere, og dette holder omkostningerne ved en Chromebook nede.

Traditionelle bærbare computere kører på meget mere robuste systemer: Windows 10, macOS og Linux, et open source operativsystem. Disse Windows laptops og MacBooks kræver normalt kraftfulde grafikkort og processorer samt hurtigere hukommelse, hvilket betyder, at de har en tendens til at koste mere. Den gode ting er, at studerende kan bruge den samme computer til at skrive et semesteroplæg, som de bruger til at spille Overwatch efter de har lavet lektier.

Windows laptops har normalt også meget lokal lagringsplads, fra 128 GB i den lave ende. Chromebooks indeholder typisk omkring 16 GB lagringsplads. Det skyldes, at Chrome OS og de apps, det kører, ikke har brug for så meget lagringsplads som Windows, og det er designet til at gemme dine dokumenter i skyen.

Er en Chromebook eller laptop bedre til skolearbejde?

En Chromebook er et godt valg for studerende, der primært bruger computeren til webbrowsing, tekstbehandling eller streaming af video og lyd. Lagring er ikke et problem, hvis Google-fokuserede elever kan gemme deres filer med Drev. De kan også bruge SD kort og USB drev til at holde styr på deres dokumenter.

En Chromebook er også en fantastisk billig løsning, men priserne kan dog skyde i vejret, hvis du vælger en virksomheds- eller luksusmulighed som Google Pixelbook.

Til skolearbejde er Chromebook en vinder, fordi den har så få funktioner. Uden ekstra spil eller mange applikationer bliver Chromebook et lektie-powerhouse, der giver eleverne adgang til deres lektioner online med få distraktioner.

Elever kan skrive deres opgaver med Google Docs og dele deres arbejde direkte fra Chromebook til deres lærer eller forælder, uden en printer bliver nødvendig. Microsoft Office pakken er også tilgængelig online, så eleverne nemt kan oprette Word dokumenter.

Chromebook er også bare svær enhed at ødelægge. Hvis en studerende er tilbøjelig til at installere virusbelastede programmer, kan Chromebook let slettes og nulstilles. Hvis et barn ikke er særlig teknisk vidende, er der få forvirrende funktioner: Chromebook er en plug in og play enhed. Nogle af de nyere Chromebooks er lidt mere sarte fysisk, men de fleste kan klare en del, da meget er af plast.

(Image credit: Shutterstock)

Hvad angår en Windows laptop, er det mere en investering, men det giver en masse alsidighed og bekvemmelighed. Du har mulighed for at oprette næsten alt på en bærbar computer og gemme filer på den også.

En bærbar computer har også mange ulemper ved en fuldgyldig computer. Den tager tid at starte op, det vil kræve opdateringer og lejlighedsvis kan den gå i stå. Chromebooks går meget sjældent ned, og når de gør det, er en simpel genstart en let løsning.

Der er dog nogle opgaver, der bare er lettere på en Windows enhed. Chromebooks har traditionelt kæmpet med direkte udskrivning, mens bærbare computere gør et hurtigt arbejde med at udskrive dokumenter. Adgang til og organisering af filer kan også være lidt af en pine på Chromebook, men der findes løsninger.

På en eller anden måde er en Windows -bærbarheds alsidighed imidlertid en svaghed, da der er flere funktioner til rådighed for hackere til at angribe på en bærbar computer. Pc'er har brug for regelmæssig vedligeholdelse for at holde dem sikre, selvom de bare følger med planlagte softwareopdateringer.

Chromebooks kræver langt mindre vedligeholdelse, og Google har udviklet Chromebooks med sikkerhed for øje, og der fungerer et forsvar bag kulisserne for at holde dig beskyttet, mens du surfer på internettet.

En måde at bestemme den rigtige mulighed for dig er at give en Chromebook et testforsøg. Du kan prøve at bruge Google Chrome udelukkende som din browser på din stationære computer i et par dage og afgøre, om du/din elev har brug for flere funktioner, end browseren kan levere. Brug kun Chrome udvidelser, og brug online apps som Google Docs.

Windows tilbyder dog en langt mere komplet computeroplevelse, men Google OS er et meget billigere, nedskaleret alternativ, der måske er lige hvad din elev har brug for i klasseværelset.