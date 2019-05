Capcom arbejder på "flere" ikke afslørede titler

Under en finansiel briefing , bekræftede Capcom, at de har ”flere” titler i produktion, som benytter deres egen spilmotor, RE Engine. RE Engine er allerede blevet brugt til Devil May Cry V , Resident Evil 2 og Resident Evil 7 , og spilmotoren har været en stor succes. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at udvikleren vil fortsætte med at bruge den i denne og ind i næste generation af konsoller.

Udover relanceringer af Resident Evil til Nintendo Switch og den kommende udvidelsen til Monster Hunter World , Iceborne, ved vi ikke hvilke udgivelser Capcom arbejder på.

Dette har ikke ændret sig, ligesom Capcom under deres Q&A ikke var villige til at uddybe hvilke spil de arbejder på og ej heller sætte tal på hvor mange titler de har i pipelinen.

Efter den store succes med Resident Evil 7 og Resident Evil 2 remake, håber deres fans dog uden tvivl på en Resident Evil 8 -annoncering i nær fremtid.

Godt på vej ind i næste generation

Uanset hvilke ikke annoncerede titler der er tale om, er det meget sandsynligt, at de vil kunne spilles på næste konsolgeneration.

Under en anden del af briefingen, udtalte udvikleren at ”de fra et tidligt stadie af udviklingen af spilmotoren, beholdt muligheden for at tilpasse den til næste generation; vi ser derfor Re Engine som en af vore styrker, der vil bidrage til spiludvikling til den næste generation.”

Nu hvor detaljer om den næste XBOX og PS5 pibler frem, er næste generation tættere på end nogensinde før. Måsk får vi nogle interessante annonceringer fra Capcom under E3 2019 ?

Vi skal heldigvis ikke vente ret længe.