Bose klar med nye QuietComfort 45 støjreducerende hovedtelefoner

De nye QuietComfort 45-hovedtelefoner kommer ifølge Bose med forbedret støjreduktion, en ny AWARE MODE, bedre stemmeisolering og 24 timers batterilevetid på én opladning. Bose lover, at QuietComfort 45 lever op til forgængerens ydelse med god lyd, komfort og super nem betjening i et opdateret design, der tager udgangspunkt i deres tidligere QC-modelle.

To indstillinger — QUIET and AWARE

QuietComfort 45-hovedtelefonerne har kun to indstillinger. I QUIET Mode kombineres mikrofoner i- og uden for hovedtelefoner via en digital chip til at registrere, måle og reagere på mere uønskede lyde i mellemdistancefrekvenser — dem, der typisk findes i pendlertog, travle kontorlokaler og caféer. På en brøkdel af et millisekund gør QuietComfort 45 det muligt at tune helt ud eller nyde musik, podcasts eller film uden forstyrrelser. I AWARE Mode skifter QC45-hovedtelefonerne til fuld lydhørhed, hvor alt høres igen. Her lover Bose, at lyden vil være lige så naturlig og klar, som hvis du stod uden hovedtelefonerne på - men altså uden at det er nødvendigt at tage dem af.

Stemmeisolering til nemme samtaler overalt

Ved telefonopkald og -kommandoer kan QC45-ejere dele deres støjreduktion. Et stråleformet array isolerer og forstærker deres stemme, mens et afvisnings-array dæmper og blokerer uvedkommende støj omkring dem — som en kaffekværn eller en gøende hund — fra at blive hentet og overført til den, de taler med. Det betyder, at venner, familie, kolleger og personlige assistenter kan høre, hvad der bliver sagt, og baner vejen for alt fra mere produktive Zoom-møder og bedre videochats.

Bose QuietComfort 45 kommer i farverne Triple Black og White Smoke (Image credit: Bose)

Klassisk design vender tilbage

Med QC45 dropper Bose det nyere design, fra Bose 700-modellen og vender tilbage til designet i de tidligere QC-modeller, men enkelte opdateringer: Folder og rynker er blevet fjernet fra bløde materialer, huller mellem komponenter er blevet erstattet med glatte, holdbare overgange, og hovedtelefonerne er lette og kan foldes flade til opbevaring i en inkluderet kompakt transportkuffert. QC45 kommer i to farver: Triple Black og White Smoke, begge med mat finish.

Brugervenlige funktioner og knapper

QuietComfort 45 hovedtelefoner er ifølge Bose udstyret med praktiske og enkle knapper, som er lette at mærke. Der er fire knapper på den højre ørekop: Lydstyrke op/ned, tænd og Bluetooth-parring, og en til de mest almindelige opgaver - at besvare og afslutte opkald, afspille og sætte musik på pause. Der er en anden knap på venstre ørekop til at skifte mellem tilstande og til at slå mikrofonen fra under opkald. Bose Music-appen tilbyder yderligere hjælp til opsætning og brug, herunder flerpunktsforbindelser understøttet af Bluetooth 5.1 til iOS- og Android-enheder-og Bose SimpleSync til at parre en QC45 med kompatible Bose Soundbars til den ultimative private fest.

24 timers batterilevetid, USB-C opladning

QC45-hovedtelefoner har op til 24 timers batterilevetid, så du kan lytte til musik hele vejen, selv på de længste flyrejser i verden. De oplader nu via USB-C: det tager 2,5 time for en fuld opladning og blot 15 minutter for tre timers afspilning.

(Image credit: Bose)

Pris og tilgængelighed

QC45-hovedtelefonerne er tilgængelige i butikkerne fra 30. september

Kan forudbestilles nu på Bose.dk og hos udvalgte forhandlere

Pris 2.699 kr.