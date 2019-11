Billeder af foldbar Motorola Razr V4 er lækket via Weibo

Af alle bekræftede og påståede foldbare telefoner , som for tiden skulle være i produktion, er Motorola Razr V4 måske en af de mest interessante. Den markerer ikke kun den længeventede tilbagekomst for den elskede Razr-serie, det klassiske muslingedesign er også perfekt egnet til en foldbar enhed.

Takket være et nyt læk, har vi måske fået det første billede af Razr V4. Med udgangspunkt i et opslag på Weibo, som sidenhen er blevet slettet, kunne hjemmesiden SlashLeaks afsløre en serie af nye billeder af den kommende enhed, herunder billeder af en trekantet kasse, plus et glimt af indholdet, som skulle være inde i den.

#Motorola - #Razr - New Motorola RAZR (2019) leaks out https://t.co/jxoTZuUC9N pic.twitter.com/h2Y0NyCS3qApril 28, 2019

Ud fra tidligere rygter blev det antydet, at Razr V4 vil have en ekstra skærm , som kan ses her, selvom telefonen er foldet sammen. Selvom den kommende Razr forventes at have en banebrydende foldbar skærm, er her ikke tale om en topmodel, som derfor i stedet er udstyret med en mellemklasseprocessor, Snapdragon 710 og en beskeden mængde RAM.

Vi kender enndu ikke lanceringsdatoen for Motorola Razr V4, men telefonen ventes at blive lanceret i 2019.