Apples nedgang i salg af iPhones kan koste ni milliarder dollars i omsætning

Apple sælger ifølge først kvartalsoversigt ikke så mange iPhones, som de havde forventet. Nedgangen er stor nok til, at deres omsætning er blevet nedjusteret med flere milliarder dollars.

Firmaet har sænket forventningerne til omsætningen med ni milliarder dollars. De er med andre ord gået fra en total omsætning på 93 milliarder dollars til nu kun 84 milliarder dollars.

Hvad er årsagen? ”Færre solgte iPhones, især i Kina”, ifølge et brev fra Apples VD Tim Cook . Han giver den haltende kinesiske økonomi samt det anspændte handelssamarbejde med USA skylden.

Apple-aktien gik et kort øjeblik i stå og aktieprisen faldt med over 10 points i timerne derefter. Af gode nyheder kunne Cook samtidig nævne, at deres øvrige kategorier, som ikluderer Mac, iPad, Wearables og services faktisk steg med 19 procent.

Andre årsager til iPhones problemer

Det er dog ikke kun Kinas skyld. Af andre faktorer, som har påvirket salget af iPhones, kan også nævnes værdien af den amerikanske dollar samt Apples midlertidige prisreducering for udskiftning af batterier på ældre iPhones. Dette tilbud sluttede 31. december.

I et interview på CNBC nævnte Cook desuden de forsvindende operatørtilskud. I USA kan man eksemepelvis ikke længere købe en ny iPhone inklusiv kontrakt for 200 dollars. Det ændrede sig for et stykke tid siden, men rammer nu en række brugere, som opgraderer for første gang.

”Der er ikke så mange tilskud, som der plejede at være, fra en operatørs synspunkt”, sagde Cook. ”Det ændrede sig ikke på én dag, men hvis du har været væk fra markedet i to eller tre år, ser det sådan ud.”

Apples næste officielle konference hvor de spåede indtægter oplyses, ventes at finde sted sidst i denne måned, tirsdag d. 29. januar. Vi får de endelige tal samt yderligere udtalelser fra Cook og firmaet til den tid.