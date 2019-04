Apple-software forhindrer angiveligt, at din MacBook Pro kan repareres af hvem som helst

Opdatering: Ifølge teardown-specialisterne hos iFixit, kan 2018 MacBook Pro'er serviceres og repareres uden at blive blokeret ... i det mindste lige nu. Det er muligt, at det vil ændre sig sidenhen.

Vores oprindelige artikel er nedenfor...

Hvis noget går galt med din spritnye MacBook Pro, bør du måske tøve med at indlevere den hos den lokale computer-reparatør henne om hjørnet. Motherboard rapporterer nemlig om et internt Apple-dokument, hvoraf det fremgår, at de nyeste MacBook Pro-modeller har software-låse, der forhindrer uautoriserede tredjeparter i at fuldføre reparationer på de bærbare computere.

Det nævnte dokument er en opdatering af vilkårene til Apples autoriserede serviceudbydere, de såkaldte "Authorized Service Providers". Og af teksten fremgår det, at nye MacBook Pro-modeller bliver 'ubrugelige', medmindre der køres særlig systemkonfigurations-software efter udskiftning af dele. Det samme gælder angiveligt også for iMac Pro, da vilkårene tilsyneladende omfatter Mac-computere med Apples T2 coprocessor, men ikke andre af selskabets enheder.

Hvis en Apple-reparatør ikke med i Cupertino-selskabets program for autoriserede serviceudbydere, som naturligvis kræver et medlemsgebyr, har reparatøren ikke adgang til den essentielle software, der hedder 'Apple Service Toolkit 2'.

Softwaren er designet til at bekræfte, at alle computerens komponenter fungerer korrekt sammen, men fungerer kun, når computeren er tilsluttet Apples cloud-servere, der kræver et login sendt direkte fra Apple via Global Service Exchange (GSX).

Motherboard rapporterer, at dokumenterne indeholder lister over, hvilke typer af reparationer af MacBook Pro og iMac Pro, der kræver efterfølgende godkendelse via 'Apple Service Toolkit 2'. På MacBook Pro vil udskiftning af skærm, logic board, styreflade (herunder tastaturet, touchpad'en og deres hus) samt Touch ID udløse softwarelåsen, mens den aktiveres på iMac Pro, hvis computerens logic board eller harddisk bliver skiftet ud.

Reparation? Så bør du nok gå til Apple

Det betyder ganske enkelt, at uafhængige it-reparatører ikke vil kunne reparere din nye Macbook Pro eller iMac Pro på forsvarlig vis, hvis noget går galt. Du kan heller ikke selv reparere dem, selv om du skulle hænde at have lysten og evnerne til det.

Så selv om du skulle have mod på at sætte garantien over styr ved selv at udskifte en af de nævnte dele, ville det ikke kunne lade sig gøre uden at udløse software-låsen på disse maskiner.

Det er et træk, som går stik i mod den voksende "retten til at reparere"-bevægelse. Både i USA og Europa er der forslag på vej til lovgivning, der skal sikre forbrugerne ret til at reparere de produkter, de har købt. Det er dog ikke overraskende, at Apple alligevel gør forsøget. Selskabet har aktivt udført lobbyvirksomhed mod bevægelsen, viser offentlige dokumenter, som Motherboard har fundet frem til.

Apple har også førhen gjort det vanskeligt for brugerne selv at opgradere deres Mac'er, blandt andet ved at lodde maskinernes hukommelseskort fast og udstyre deres lynhurtige NVMe-SSD'er med tilpassede kontrollere.

Apple har endnu ikke reageret offentligt på rapporten fra Motherboard. Så kryds fingre for, at der ikke går der noget galt med din nye MacBook Pro eller iMac Pro – især, hvis der er langt til den nærmeste autoriserede Apple-reparatør.

