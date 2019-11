Apple lancerer ifølge rygtet MacBook Air med 8.-generations Intel-processor i år

Rygterne tager til om, at Apple vil lancere en opgraderet, prisvenlig letvægts-notebook i 2018 – uanset, om den ender med at beholde MacBook Air-navnet eller vil glide ind i MacBook 12"-serien.

MacBook Airs nuværende model har en relativt bedaget 5.-generations Intel-processor, men det forlyder fra den taiwanske publikation Economic Daily News, at der kommer en ny model senere i 2018, og at den vil få 8.-generations Kaby Lake Refresh-processorer.

Disse i5 og i7 quad-core CPU'er kom på markedet i slutningen af 2017 og har base clock-hastigheder fra 1.6 GHz til 1.9 GHz samt Turbo Boost-hastigheder mellem 3.4 GHz og 4.2 GHz. Det er indlysende hurtigere end processorerne fra 2015, men er det nok af en opgradering?

Det handler om timing

Ifølge Economic Daily News er Apple ikke meget for at vente til 2019 på Intels Cannon Lake-chips (som bruger en 10nm process, snarere end 14nm, hvilket markant forbedrer kræfterne, ydeevnen og varmeffektiviteten).

Tilsyneladende er Apple end ikke villige til at vente på Intels Whiskey Lake processorer, som skulle erstatte Kaby Lake Refresh-serien i de kommende måneder, hvilket kunne tyde på en meget snarlig lancering af MacBook Air-efterfølgeren.

Taler rygtet sandt, er det en bittersød nyhed – vi vil få en MacBook Air-lancering at se snarere før end siden, men til gengæld kommer den med en tidligere generation af CPU'er.

På tide

MacBook Air var en af Apples mest populære udgivelser, men den nyeste model er på nuværende tidspunkt tre år gammel, og den har ikke fået en designopdatering siden 2010. Så det vil helt sikkert også være på tide, hvis de tiltagende rygter om en 2018-model ellers holder stik.

I stedet begyndte den 12-tommers notebook, som Apple bare kalder MacBook, at tage over fra 2015 og fremefter. Den er baseret på mange af de samme designprincipper, og den er et lettere og mere økonomisk overkommeligt alternativ til den kraftfulde MacBook Pro, om end med svagere specifikationer til at starte med.

På den baggrund er der stadig diskussioner om, hvorvidt MacBook vil erstatte MacBook Air-serien eller ej, men uanset, hvilken form Apples nye prisvenlige notebook ender med at få, kommer vi snart til at høre mere om det.