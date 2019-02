Apple inkluderer sandsynligvis dual SIM-understøttelse i kommende iPhones

Den seneste udviklerversion af iOS 12 (release 5) har åbnet op for nogle interessante opdagelser, der dels understøtter eksisterende rygter, og dels baner vejen for nogle nye.

Mens Android-telefoner ofte er ret gavmilde med at tilbyde et slot til et ekstra SIM-kort, har denne funktion glimret ved sit fravær i Apples telefoner gennem de seneste 10 år.

Men rygterne løber om, at en af de kommende iPhone-modeller vil understøtte to SIM-kort (dual SIM) - og rygterne har for alvor fået medvind af nogle linjer kode, som 9to5Mac har fundet i den femte beta-version af iOS 12 til udviklere.

Bevis fundet i koden til udviklerversionen af iOS 12 understøtter en dual-SIM iPhone. Foto-kilde: 9to5Mac (Image: © 9to5Mac)

Ifølge rapporten er der fundet nogle linjer af diagnostisk tekst, der specifikt refererer til "secondSimStatus", "secondSimTrayStatus" og "isDualSimDevice". Referencerne tyder alle på, at dual SIM som minimum vil blive understøttet på software-niveau. Og da ordet "tray" også er nævnt, er det desuden sandsynligt, at telefonerne får matchende hardware.

Muligheden for et ekstra SIM-kort er måske ikke anvendelig for alle og enhver, men for de, der ønsker at skifte mellem to mobil-abonnementer i deres hjemland, eller jævnligt rejser i lande med forskellige mobilnetværk, kan det være et uundværligt værktøj.

Det ekstra SIM-slot giver dig mulighed for at skifte til et andet abonnement via et menupunkt i Indstillinger - fremfor fysisk at udskifte SIM-kortet og risikere at miste den lille plade af plast og kobber.

Nyd landskabet

Et andet frisk rygte føjer sig specifikt til forlydenderne om iPhone XI Plus og dens 6,5-tommers OLED-skærm: Det tyder nemlig på, at mobilen med den kæmpe skærm kommer til at arve en af iPad'ens mere smarte funktioner.

På en iPad giver Apple mulighed for visning i landskabs-format i apps som Kalender, Mail og Kontakter, hvilket giver en god udnyttelse af skærmen. Når du for eksempel bruger Mail, vises din indbakke som en liste på venstre side, mens der er et preview af hver e-mail til højre.

Ifølge iHelpBR får iPhone XI Plus en 6,5-tommers skærm med en opløsning på 1.242 x 2.688 - og i deres test af den førnævnte udviklerversion af iOS 12 bemærkede de, at den iPad-lignende funktion var aktiveret, når den kørte i denne opløsning og størrelse.