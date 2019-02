Apex Legends kan snart ramme din mobil

Det gratis battle royale-spil Apex Legends er siden sin lancering for en uge siden blevet et kæmpe hit på konsollerne og PC og kan nu risikere også at lande på de mobile platforme.

Helt i stil med Fortnite og PlayerUnknown, som også startede deres liv på konsollerne og sidenhen rykkede videre til mobilernen, undersøger Electronic Arts mulighederne for at portere spillet til både Android og iOS-enheder i fremtiden.

Informationen stammer fra Eas Q3 2019 earnings call, hvor den administrerende direktør for firmaet, Andrew Wilson, sagde: ”Vi ser på hvordan overføre spillet til mobile platforme og over tid tilbyde spil på tværs af platforme. Jeg forventer, at spillet vil have stor værdi i Asien og vi drøfter dette allerede.”

Dette er samtidig første gang vi hører EA nævne understøttelsen af spil på tværs af platforme ”crossplay” til spillet, hvilket måske i fremtiden vil betyde, at du kan spille imod dine venner, som spiller på Xbox One, imens du selv sidder på en PS4 og omvendt.

Det er tvivlsomt, om vi kommer til at se crossplay-understøttelse imellem PC og mobile enheder, når man tænker på hvor forskellig styringen er.

Wilsons ord lyder som om, at firmaet er i de tidlige stadier af udviklingen til den mobile platform, så det er tvivlsom at vi får Apex Legends at se på iOS eller Android i nær fremtid. VI skal dog nok holde jer opdateret, hvis vi hører noget.

Til de der allerede er dybt begravet i Apex Legends, har et tidligere læk indikeret, at spillet snart får en solo og duo-modus, så du ikke behæver spille sammen med to andre spillere.

Via Phone Arena