Amazon’s køb af MGM ventes at få grønt lys fra EU

Amazon lagde i maj 2021 8,45 milliarder og købte filmselskabet MGM, der ikke mindst er kendt som James Bond selskabet. Det naturligvis for at få adgang til MGM’s indhold til brug på Prime Video streamingtjenesten. MGM skal dog køre videre under eget navn også efter Amazons køb.

Processen med myndigheds godkendelse kommer formentlig et skridt videre her 15. marts, som er datoen hvor EU’s konkurrencemyndigheder skal melde ud, om de godkender handlen. Ifølge kilder hos Reuters så ser det ud til, at man siger god for handlen.

I givet fald mangler man bare at den amerikanske Federal Trade Commission (FTC) også vender tommelfingeren op af. Fire fagforeninger har tidligere anmodet FTC om at blokere for handlen