AirPods 3 lander nok ikke før 2021 – mon vi ser nye AirPods på WWDC?

Apple Apple AirPods 3 vil ikke blive lanceret før i 2021, siger industrianalytiker Ming-Chi Kuo, der ved flere tidligere lejligheder har ramt rigtigt, når det kommer til Apple-produktlanceringer.

Ifølge 9to5Mac mener den produktive Apple-analytiker, at Apple "vil fortsætte med at sælge anden generation af AirPods gennem dette års feriesæson" og erstatte de populære ægte trådløse ørepropper med AirPods 3 "i første halvdel af 2021".

De nye 'Pods' vil tilsyneladende ligne AirPods Pro, som droppede de stive plastikspidser og superlange ørestammer fra 2019 Apple AirPods, til fordel for silikonepropper og et mere elegant look. Om det betyder, at de også kommer med støjdæmpning, vides endnu ikke.

AirPods 3-rygter har hurtigt taget til i fart over de sidste par uger. Senest hørte vi, at Apple planlægger at indbygge lyssensorer i fremtidige udgaver af AirPods - sensorer, der kunne gøre dem meget mere nyttige som sundhedsovervågningsenheder, svarende til bedste fitness hovedtelefoner i verden.

Hvad med WWDC 2020?

Kuos forudsigelse kan komme som en skuffelse for dem, der håbede på at se AirPods 3 på WWDC 2020, der starter i dag kl. 19.

Alt er imidlertid ikke tabt. På trods af rygter om, at keynoten ikke indeholder nogen hardware-nyheder, krydser vi fingre for at Apples første over-ear-hovedtelefoner, AirPods Studio, og måske endda en ny smart højttaler, den såkaldte Apple HomePod 2, bliver vist frem.

Det er gratis at se kenoten - og du kan følge med på vores WWDC liveblog. Fordi der er tale om en softwarefokuseret begivenhed, forventer vi at se iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, og macOS 10.16, og måske tvOS 14 – vi håber desuden på noget nyt lydhardware.