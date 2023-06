Adobe fusionerer AI og Photoshop-funktioner i ny app for kreative

Adobe Express får selskab af Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat og den helt nye AI-billedgenerator Adobe Firefly, når Adobe samler alle kreative funktioner i én og samme app. Det er for nyligt blevet annonceret på Adobe Summit i London.

Fremover behøver kreative indholdsskabere og andre brugere af Adobes Creative Cloud-produkter kun at åbne én app, når der skal redigeres billeder, klippes videoer og laves kreative projekter med bl.a. generativ AI. Det sker med Adobes lancering af Adobe Express som en all-in-on-app, der samler både Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat og Adobe Firefly under én samlet app fra i dag.

Den nye og opdaterede version af Adobe Express skal gøre det hurtigere, nemmere og sjovere at designe og skabe indhold til sociale medier i form af videoer, billeder, flyers, logoer, PDF’er og meget mere. Samtidig opdateres in-app-funktionerne, der tilføjer endnu skarpere præcision til opgaver som fx at fjerne baggrund i billeder og animere figurer med lyd. Med den nye Adobe Express følger også indlejringen af Adobe Firefly, der gør det nemt for alle uanset niveau at kreere unikke billeder med vilde effekter ud fra blot en simpel tekstbeskrivelse.

Du kan læse mere om Adobe Firefly-funktionen hos Adobe.

Lanceringen er en fortsat udvidelse af Adobes portefølje for kreativ teknologi.

"Den kreative industri har taget nogle kvantespring de seneste år med udviklingen af blandt andet generativ AI, der løfter barren for, hvad der er muligt inden for kreativ indholdsskabelse. Med nye udvidede muligheder i Adobe Express kan forbrugere, AD’er, UX’ere og andre kreative profiler og brands få glæde af en ny æra inden for kreativ teknologi og digitale oplevelser," siger Franck Attia, direktør for Adobe i Norden.

Adobe firefly skal give indholdsskabere helt nye muligheder og samler Adobes funktioner i én app. (Image credit: Adobe)

Integration med Google Bard

Adobe har for nylig indgået et samarbejde med Google, der betyder, at man også integrerer Adobe Firefly i Googles AI-løsning Bard. Samarbejdet betyder, at Adobe Firefly over de kommende måneder bliver den førende generative AI-partner for Google Bard, der gør det nemt at generere billeder ud fra tekster - billeder, som brugerne derefter kan redigere yderligere i Adobe Express.

Man har med samarbejdet også truffet et valg om i fællesskab at bekæmpe digital misinformation, og derfor vil Google og Adobe tydeligt markere billeder, der er AI-skabt ved hjælp af Adobes Content Authenticity Initiative. Det er en open source-teknologi, som hjælper med tydeligt at markere AI-skabt indhold for at sikre gennemsigtighed, så der ikke opstår usikkerhed omkring, hvorvidt der er tale om ægte fotos eller kunstigt skabt indhold.

Adobe Express workflow (Image credit: Adobe)

Nye in-app opdateringer i Adobe Express inkluderer: