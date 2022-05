Sådan ser du The Kardashians online

De er tilbage på skærmen! Ét år efter at popkulturfænomenet "Keeping Up with the Kardashians" sendte sit sidste afsnit efter 20 sæsoner, er reality-tvs royale familie tilbage med et helt nyt show, der sender eksklusivt på Hulu i USA - og som naturligvis blot hedder The Kardashians. Du behøver ikke engang at lade som om, du ikke skal se det. Læs videre, når vi forklarer, hvordan du kan se The Kardashians online og streame nye afsnit hver uge, uanset hvor du er.

Se The Kardashians online Premier: Torsdag den 14. april Nye afsnit: Hver torsdag Medvirkende: Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Kris Jenner, Kanye West, Travis Barker og Pete Davison.

The Kardashians lover at serien vil vise SoMe-superstjernerne på en måde, som "aldrig er set før", men fans vil være lettede over at vide, at den nye spin-off-serie ikke ser ud til at afvige alt for meget fra KUWTKs vinderformel. Serien vil endnu en gang følge Kardashian-Jenner-familiens privatliv.

Søstrene Kim, Khloé, Kourtney, Kendall og Kylie samt deres mor, Kris, er alle tilbage for at være med i serien, ligesom deres partnere. Forvent saftige kendisindblik i Kim og Kanye Wests skilsmissedrama, sammen med hendes blomstrende romance med SNL-stjernen Pete Davison, Kylies hemmelige anden graviditet med Travis Scott, samt et kig bag kulisserne, når Kourtney og Travis Barker forloves.

Sådan ser du The Kardashians i Danmark

I Danmark kan du finde The Kardashians på Disney+. Første sæson ligger der, og her kan du se fire afsnit om den vanvittige og vanvittigt underholdende familie. Et abonnement på Disney Plus koster 79 kroner om måneden. Du kan også vælge at betale for et helt år ad gangen, så er prisen 790 kroner, og du sparer altså 158 kroner om året i forhold til månedlig betaling.

Sådan ser du The Kardashians, selvom du er i udlandet

Selv om The Kardashians ligger hos Disney+ i Danmark, så kan du ikke være sikker på, at du også finder serien dér, hvis du er i udlandet. Logger du f.eks. på Disney+ i USA, kommer du til at lede forgæves efter den nye serie. I USA er det nemlig streaming-tjenesten Hulu, der har rettighederne til The Kardashians. Så selv om du altså har et Disney+ abonnement, vil du ikke have adgang til serien i USA.

Men fortvivl ikke, du kan stadig se The Kardashians og alle dine andre serier. Løsningen er at bruge en såkaldt VPN eller et virtuelt privat netværk. Det er en softwareløsning, der giver dig mulighed for at få det til at se ud som om din computer eller telefon befinder sig et helt andet sted, når streamingtjenesten (eller andre) tjekker din lokation. Du kan vælge et land via en VPN, og så vil resten af internettet tro, at du faktisk sidder i dét land. flytte din enhed til et sted efter eget valg, hvilket giver dig mulighed for at rejse verden rundt og stadig nyde din Champions League-stream. VPN-tjenester er fuldstændig lovlige, forholdsvis billige og nemme at bruge.

