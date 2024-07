Ny Galaxy Watch får avanceret BioActive Sensor

Samsung fortsætter med at innovere inden for digital sundhed og wellness med den nye BioActive Sensor, der introduceres i den næste Galaxy Watch. Denne opgradering giver mere præcise sundhedsmålinger og nye muligheder for præventiv wellness.

Forbedret BioActive Sensor med større nøjagtighed

Sådan kunne Galaxy Watch Ultra se ud. (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Den nye BioActive Sensor i Galaxy Watch er designet til at levere bedre præventive sundhedsoplevelser. Sensoren er blevet opgraderet med forbedrede fotodioder og et større antal og variation af lysdioder (LED'er). Disse forbedringer gør det muligt at måle sundhedsdata mere nøjagtigt.

Samsung har fordoblet ydeevnen for hver fotodiode og reducerede det nødvendige antal for at opretholde kapaciteten fra otte til fire. Dette redesign gør plads til flere forskellige LED'er og som bliver placeret på tværs af sensoren. Den nye sensor indeholder nu blå, gule, violette og ultraviolette LED'er foruden et øget antal grønne, røde og infrarøde LED'er. Med integrationen og placeringen af disse lysdioder, fotodioder og specialdesignede fotodioder understøtter uret nu nye uligheder inden for sundhedsovervågning på wearables.

Uret kan nu mere præcist måle på forskellige områder som puls, søvnkvalitet, blodtryk, iltniveau i blodet og stressniveauer. Under intensive træninger er puls-målingen 30 % mere nøjagtig end tidligere modeller.

Et af urets nye funktioner er Advanced Glycation End Products (AGEs) Index, en indikator for metabolisk sundhed og biologisk aldring. Dette indeks skal give brugerne bedre mulighed for at mere præcis indsigt i deres sundhed.

Vi forventer at Samsung lancerer det nye ur, sammen med andre produkter på det kommende Samsung Unpacked event, der finder sted den 10. juli.