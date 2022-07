Savner du Foundation? Her er fem sci-fi-sagaer, mens vi venter på sæson to

Når det gælder science fiction på en tv-skærm, så bliver det ikke meget bedre end Apple TV Plus-serien Foundation.

Serien er løst baseret på Foundation-serien af science fiction-legenden Isaac Asimov og har Jared Harris i hovedrollen som Hari Seldon, et matematisk geni, der har skabt Foundation, en gruppe af de største nulevende videnskabsmænd, ingeniører og historikere - med det formål at forhindre et imperium i at kollapse og ende 30.000 års krig og uroligheder.

Han sender sit sammensatte hold til en planet ved navn Terminus, der ligger i udkanten af emperiet. Her skal de sørge for at bevare det vigtigste af menneskehedens viden - Encyclopedia Galactica - så et nyt imperium kan begynde ved afslutningen af den mørke tidsalder.

Desværre bliver gruppens budskaber om kommende krig og uroligheder ikke lige det, som Imperiets hersker - en lang række af kejserkloner under førerskab af Brother Day - er mest begejstret for at høre, fordi de frygter, at deres greb om galaksen er ved at blive svækket...

Med et budget på over 45 millioner dollars er serien af enorm størrelse og med fantastiske visuelle effekter. Det er hårdtslående, tankevækkende science-fiction med politiske intriger indlagt.

Foundation har været et stort hit for Apple TV Plus, og der blev hurtigt bestilt en anden sæson, som begyndte optagelser april. I betragtning af seriens størrelse og omfang er det næppe realistisk, at vi kommer til at se den på skærmen før 2023. Så for at hjælpe dig med at overleve indtil da, tænkte vi, at vi ville tilbyde dig fem science fiction-sagaer, mens du venter på sæson to...

Hvor kan du streame den?

Se den Apple TV Plus (opens in new tab)

Altered Carbon

Altered Carbon var endnu et offer for Netflix' tendens med en aflysning efter to sæsoner. Altered Carbon er en storslået, enormt ambitiøs og enormt dyr science fiction-saga, som absolut er værd at se.

Altered Carbon foregår stort set i år 2384 i en fremtid, hvor bevidstheden er digitaliseret og lagret i cortical stacks, der er implanteret i rygsøjlen. Disse stacks gør det muligt for mennesker at overleve døden ved at få deres hukommelse og bevidsthed genindsat i nye kroppe.

Historien følger Takeshi Kovacs, der bliver downloadet fra en fængselsplanet og puttet ind i en ny krop - et såkaldt sleeve - på anmodning af en rig aristokrat ved navn Laurens Bancroft.

Bancroft blev dræbt, og den sidste automatiske backup af hans stack blev lavet timer før hans død, hvilket efterlader ham uden hukommelse om, hvem der dræbte ham og hvorfor. Politiet har fastslået, at hans død var selvmord, men Bancroft er overbevist om, at han blev myrdet, og han vil have Kovacs til at finde ud af sandheden.

I seriens første udgave blev Kovacs spillet af For All Mankind-stjernen Joel Kinnaman, men i den anden udgave blev han genindsat i Anthony Mackie.

Altered Carbon er fantastisk at se på og til tider virkelig indviklet at følge med i, og med masser af action er den bestemt værd aat følge med i.

Hvor kan du streame den?

Se den på Netflix (opens in new tab)

Another Life

Another Life, der har endnu en serie i to sæsoner, der ligger på Netflix. Den kunne godt have fortjent flere sæsoner, og den er stadig værd at se.

I Another Life følger vi Katee Sackhoff i rollen som Niko Breckinridge, en astronaut, der leder en besætning på en mission for at udforske oprindelses stedet for en fremmed artefakt og med et mål om at forsøge at etablere kontakt med de rumvæsener, der sendte den.

Missionen viser sig naturligvis at være temmelig kompliceret, og Breckinridge og hendes besætning befinder sig hurtigt og ofte i alle mulige former for fare.

Den har tydeligt og med stor respekt hentet inspiration fra science fiction-film og serier, og Another Life er god, klassisk science fiction i en overbevisende indpakning.

Hvor kan du streame den?

Se den på Netflix (opens in new tab)

Firefly

Efter den store succes med Buffy The Vampire Slayer og Angel tog Joss Whedon det næste skridt og sendte sin næste serie ud blandt stjernerne med Firefly, en rumvestern, som desværre blev droppet efter en enkelt sæson, men som stadig er en kultklassiker.

Serien foregår i år 2517 og følger besætningens eventyr om bord på rumskibet Serenity. Besætningen er lejesoldater, der flytter fra sted til sted for at tjene til livets ophold på den måde, de kan.

Efter at have hentet en mystisk pakke finder besætningen ud af, at de er eftersøgte, hvilket tvinger dem til at holde sig skjult, imens de stadig prøver at tjene til dagen og (rum)vejen...

Firefly, har en ung Nathan Fillion, Alan Tudyk, Gina Torres og Morena Baccarin i hovedrollerne. Serien formåede på sine 14 afsnit (og en film) at sige mere end mange tv-serier på 5 sæsoner.

Den deler Foundations storhed og ambitioner, og i modsætning til Firefly-fans, kan Foundation-fans glæde sig til en sæson mere.

Hvor kan du streame den?

Se den på Disney Plus (opens in new tab)

The Expanse

The Expanse er endnu en science fiction-saga i episk skala og er en overdådig filmatisering af James S. A. Coreys bestseller-romaner.

Den foregår langt, langt ude i fremtiden, og vi befinder os nu i et univers, hvor mennesker har koloniseret solsystemet, og Mars er blevet en selvstændig militærmagt.

Naturligvis er der nu stigende spændinger mellem Jorden og Mars, og de to planeter eksisterer nu i en USSR/USA-agtig kold krig. Midt i alt dette får en erfaren politidetektiv og en skibskaptajn og hans besætning til opgave at efterforske sagen om en forsvunden kvinde, en sag der kan placere dem selv i centrum af en sammensværgelse, der truer solsystemets skrøbelige tilstand af kold krig...

Serien har seks sæsoner, hvor den sidste gik i luften i 2022. Så der er masser af mystik, spænding, action og tankevækkende indhold i The Expanse, som med en hengiven fanbase, store ambitioner og et krævende plot er endnu en vinder, når det gælder sci-fi-serier.

Hvor kan du streame den?

Se den på Netflix (opens in new tab)

Raised by Wolves

Sci-fi dramaet Raised by Wolves foregår ude i fremtiden. Her prøver to androider - Moder og Fader - på at opfostre en gruppe børn på en fjern planet, efter at jorden er ødelagt. De begynder med at have 12 børn, men den ugæstfrie planet og de farlige omgivelser, begynder at tære på børnene.

De deler planeten med en gruppe mennesker, som også prøver at opbygge en ny tilværelse og civilisation, efter at jorden er blevet ødelagt af krig. Religion spiller en stor rolle i deres verden, og det kan blive en stor trussel imod Moder og Faders planer. Serien er fantastisk flot lavet, og her er tale om et seriøst forsøg på at lave en udfordrende serie med både action og drama.

Hvor kan du se den?

Se den på HBO Max (opens in new tab)