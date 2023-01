Find den bedste gaming-headset - hvad skal du gå efter?

Øverst på listen over vigtig hardware til gamere må der stå ”headset”, hvis du spiller online eller ønsker atmosfære i dine spil. Gaming-headsettet hjælper dig med at opfange dine modstanderes position, ligesom de skaber den rette stemning, når du spiller. I vores videoguide til gaming-headsets fortæller vi om aktuelle modeller på markedet, og hvad du bør være mest opmærksom på ved dit næste køb – spoiler, det er ikke lydkvaliteten.

TechRadar har besøg af tech-journalist og gaming-entusiast Kasper Nesager, og i videoen herunder gennemgår vi de forskellige typer af gaming-headset , så du kan finde den, der passer til dig og de spil, du spiller.

Her er en kort intro til de forskellige gaming-headsets:

SteelSeries Arctis Nova Pro (Image credit: SteelSeries)

SteelSeries Arctis Nova Pro

Det ene headset ud af to kablede modeller i vores guide. Årsagen til de to ledninger, som Arctis Nova Pro benytter sig af, er den indbyggede DAC (digital analog converter), som omdanner den analoge lyd til digital lyd, hvilket betyder et renere og skarpere lydbillede. Ikke nødvendigvis et 100 % præcist lydbillede, men en klarere definition af detaljerne, så du bedre kan høre militærstøvlerne, der kommer trampende mod din position eller en klarere dialog mellem folk.

DAC’en lader dig også justere dit lydbillede efter behov og spilgenre, så du ikke skal opsøge headsettets driver, hver gang du veksler mellem, eksempelvis, FPS og MMORPG. Se på den lille DAC som en form for kontrolpult for dit headset, udover den skaber et renere lydbillede.

SteelSeries Arctis Nova Pro leverer en meget ren 360 graders lyd, hvor du får fokus på lyddetaljer fremfor tung bas. Faktisk er bassen forholdsvis svag sammenlignet med mellemtoner og diskant, fordi producenten vil have, at du skal kunne høre subtile lyde som fodtrin og riflen, der får udskiftet magasin. Så klart et headset til dine skydespil og onlinespil, hvor du netop skal kunne træffe hurtige beslutninger baseret på lyde og kommunikation med dine holdkammerater.

SteelSeries udbyder også en trådløs udgave af denne model, men prisen er også derefter.

SteelSeries Arctis Nova Pro + DAC: Set til 2.603 hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Logitech G735 (Image credit: Future / Ilyas Kanapyanov)

Logitech G735

Trådløst headset fra Logitech, der både kan forbindes via USB-dongle og Bluetooth, så G735 kan bruges sammen med din smartphone og tablet foruden PC og konsoller. Samtidig er G735 det headset i vores videoguide, der har den mest kraftfulde bas, hvilket har sine fordele, men også sine ulemper. Ikke desto mindre får du Dolby Atmos for fuld udblæsning – relativt i forhold til hvad et gaming-headset kan tillade.

G735 er dermed perfekt til tunge arenaspil, kampspil og actionspil, hvor du lægger vægten på den fyldige lydoplevelse frem for minutiøs gengivelse af lyddetaljer og præcision.

Designmæssigt ligger G735 i den kønsneutrale ende, hvilket den schweiziske hardproducent er begyndt at slå på. Komforten er bestemt også værd at omtale, da ørepuderne er behagelige at have rundt om ørerne i længere tid ad gangen, og headsettet sidder godt på hovedet.

Logitech G735: Set til 1.415 kr. hos Fønix (Åbner i nyt vindue)

EPOS H3PRO Hybrid (Image credit: Epos)

EPOS H3PRO Hybrid

EPOS H3PRO Hybrid: Set til 1.999 kr. hos EPOS (Åbner i nyt vindue)

SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless (Image credit: SteelSeries)

SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless

Komforten er også i højsædet med Arctis Nova 7X Wireless, der er noget af det mest behagelige, vi har haft rundt om ørerne. Du kan have headsettet siddende på hovedet i flere timer, uden det gnaver eller bliver irriterende. Ser vi på, hvem SteelSeries har i tankerne, når de udvikler deres produkter, giver den gode komfort mening, da hardcore gamere skal kunne bruge headsettet selv under timelange turneringer.

Det trådløse headset benytter sig af SteelSeries’ egenudviklede lydformat, der skaber et 360 graders lydbillede og netop har turneringer in mente. Lydformatet giver dig en rimelig klar fornemmelse af, hvad der sker i spilmiljøet – og måske vigtigst, hvor i spilmiljøet. Detaljegraden i lydeffekterne er rigtig god, og når du spidser ører, kan du nogenlunde høre, hvorfra fjenden kommer snigende – eller hvorfra der bliver skudt. Dermed er Arctis Nova 7X Wireless en glimrende makker i dine onlineskydespil, men bassen er til gengæld forholdsvis lav guidens øvrige modeller taget i betragtning.

SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless: Set til 1.499 kr. hos Steelseries (Åbner i nyt vindue)

Astro A30 (Image credit: Logitech)

Astro A30

Astro A30 bør du holde øje med af flere årsager: Fantastisk lyd, labert design og lækker build-kvalitet, men desværre misvisende produktinformation. Lydkvaliteten først.

Astro er legendariske for deres fyldige og detaljerige lyd, og A30-modellen er ingen undtagelse. Du får både bulder og brag samt et nuanceret lydbillede, hvilket er langt fra alle producenter, som kan levere begge dele. Præcisionen halter lidt, men så længe du ikke skal bruge det trådløse headset til professionelle FPS- turneringer, går det nok.

Astro A30 er et nydeligt og minimalistisk design, der også leder tankerne hen på det kønsneutrale, og komforten er i top med blødt, imiteret læder på ørekopperne og hovedbøjlen. Headsettet er også lækkert at røre ved, og det virker som solidt kram.

Produktinformationen halter dog på ét essentielt punkt; hvilke platforme kan du anvende headsettet? Forsiden af æsken fortæller os, at det trådløse headset kan bruges til stort set alle tænkelige platforme – herunder Xbox og PlayStation. Men dette er ikke tilfældet, hvis forbindelsen skal være trådløs. USB-donglen understøtter enten PC og Xbox eller PC og PlayStation. Hvordan du hitter ud af denne redelighed, fortæller vi dig i videoguiden.

Astro A30: Set til 1.899 hos Elgiganten (Åbner i nyt vindue)

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 (Image credit: Amazon)

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Videoguidens billigste headset, som ligger på mellemklasseniveauet. Alligevel leverer Stealth 600 Gen 2 noget af det mest detaljerede lydbillede, vi har lagt ører til i nyere tid takket være Superhuman Hearing – et lydformat udviklet af Turtle Beach. Hvis du køber PlayStation-versionen af det trådløse headset, kan du få glæde af 3D-lyden, som PlayStation 5 understøtter, hvilket tilføjer en ekstraoplevelse af veldefinerede lydeffekter og præcision.

Headsettet er målrettet dig, der ønsker at høre, hvad der sker i omgivelserne, og selvom lydbilledet byder på fylde og et væld af nuancer, er effekterne så veldefinerede, at du får en klar fornemmelse af, hvad der sker omkring dig. Bassen er der til gengæld skruet ned for, så lydeffekterne ikke drukner i dunder, hvormed headsettet er perfekt til onlineskydespil.

Største ulempe ved Stealth 600 Gen 2 er dog, at komforten halter som følge af billige materialer. Stoførekopperne har det med at kradse efter noget tid, mens plastikmaterialet føles lettere vakkelvornt, men igen, det er et mellemklasse headset, og du får fantastisk lyd til gode penge.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2: Set til 646 hos Proshop (Åbner i nyt vindue)

EPOS H6PRO + GSX 300 (Image credit: EPOS)

EPOS H6PRO + GSX 300

Surround sound OG eksternt lydkort i én og samme pakke? Jeps, EPOS har bundlet deres H6PRO gaming-headset med GSX 300-lydkortet, hvilket er perfekt til dig, der ønsker at give det mindre gode lydkort i din computer lidt assistance. Til gengæld må du leve med, at dit skrivebord får selskab af et par kabler.

H6PRO understøtter EPOS’ eget lydformat, hvilket giver dig et meget præcist lydbillede, så du kan følge med i, hvem der angriber hvorfra i dine onlineskydespil – faktisk leverer EPOS den mest præcise lyd, vi har oplevet til dato. Koblet sammen med lydkortet får du mere fyldig lyd og bedre definerede effekter, hvormed vi kan sige, at din computer med forældet eller inferiørt lydkort får nyt liv.

H6PRO leverer også en yderst god komfort med bløde stoførekopper og hovedbøjle, som du kan holde ud at have på i et godt stykke tid. Plastikmaterialet føles desuden solidt og lækkert, så tager man den beskedne bundle-pris i betragtning, får du faktisk god value for money.

EPOS H6PRO + GSX 300: Set til 1.699 hos EPOS (Åbner i nyt vindue)