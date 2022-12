Find den bedste gaming-mus - hvad skal du gå efter?

Vil du have den bedste gaming-mus til dig behov? Der findes efterhånden mange forskellige gaming-mus. Men hvad skal du gå efter. Det er nemlig ikke ligegyldigt, og du skal både tænke på ergonomi og på, hvilke spil du vil spille, inden du beslutter, hvilken mus du skal købe.

TechRadar har besøg af tech-journalist og gaming-entusiast Kasper Nesager, og i videoen herunder gennemgår vi de forskellige typer af gaming-mus for at finde ud af fordele og ulemper, så du kan finde den, der passer til dig og de spil, du spiller.

Her er en kort intro til de forskellige mus:

Logitech G502 X Plus

Musen er Logitechs flagskib og forsøg på at lave en gaming-mus, der er kønsneutral for at imødekomme de efterhånden mange kvindelige gamere derude. Du får en trådløs mus, som er perfekt til skydespil. G502 X Plus har til venstre for venstre museknap to bladreknapper, som din pegefinger nemt kan nå.

Du kan bruge knapperne til at bladre mellem udstyr eller granater, mens de tre knapper i siden er let tilgængelige for din tommelfinger. De to bladreknapper i siden kan programmeres til bladre mellem dine våben, mens den tre sideknap kan programmeres til at sende håndgranater i fjendens retning. Knappernes layout gør det nemt at både angribe, men også bladre mellem våben og udstyr med musen, så du slipper for at løfte venstre hånd fra WASD-tasterne. Hånden ligger utroligt godt på ryggen af G502 X Plus, og du har et solidt greb om musen. Batteriet holder op til 120 timer afhængig af dine indstillinger.

SteelSeries Aerox 5 Wireless

Trådløs letvægtermus med mesh-ryg, der gør, at din håndflade kan "ånde" under kampens hede, og du undgår svedig håndflade. Aerox 5 Wireless har en god størrelse, og hånden ligger godt på den komfortable museryg. Knapperne er inden for rækkevidde, og det er nemt at justere dpi'en på farten, når eksempelvis skal gå fra at løbe ned af en korridor til indtagelse af en snigskytteposition i dine skydespil.

SteelSeries træder for alvor ind i den trådløse tidsalder, da Aerox 5 både kan tilsluttes via USB-dongle og via Bluetooth. Batterilevetiden er på op til 150 timer på én opladning, men levetiden afhænger af dine indstillinger.

Det er nemt at ændre musens indstillinger inde i den GG-app'en på din computer. Det gælder RGB-belysningen og knappernes funktioner. App'en giver et rigtig godt overblik over de mange indstillinger og funktioner. Er du bekendt med, hvordan gaming-apps på computeren fungerer, tager det ingen tid at blive bekendt med GG-app'en.

Logitech G705

Dette er musen til gamere med små hænder. En del af Logitechs serie, der er målrettet kvindelige gamere. Designet er minimalistisk og lækkert med RGB-belysning i musens bagende. Mest af alt ligner designet og knappernes layout noget, der er taget fra Logitechs serie af mus til bærbare computere.

Du kan vælge at forbinde G705 via Bluetooth eller USB-dongle afhængig af, hvad din computer tillader, og hvilken forbindelse du har mest tillid til. Vi har ikke oplevet udfald i begge forbindelser. Musens batterilevetid er på cirka 37 timers anvendelse på én opladning, hvis du har RGB-belysningen aktiveret. Slukker du for lyset, får de betydeligt flere timer ud af en opladning.

Corsair Scimitar RGB Elite

Klassisk RGB/MOBA-mus med et på overfladen klassisk design, men der er en twist. Scimitar RGB Elite er lidt af en bøf, hvilket øger komforten for gamere med større hænder. Den har en ru højre side, som sikrer et godt greb, når det går hedt for sig, og de 12 knapper i venstre side er let tilgængelige. Corsair gør os en tjeneste ved at hver anden række med knapper i gitteret er ru, så det er nemmere at skelne mellem de mange knapper.

Derudover kan du justere knappegitterets placering i siden, så placeringen passer til små hænder eller store hænder. Godt tænkt af Corsair. Musen er dog kablet, hvilket gør den lidt forældet i en trådløs tidsalder, og hvis du er vant til et trådløst setup, kan det være irriterende at have en kablet mus, hvis ledning kommer i vejen fra tid til anden, som ledninger generelt har det med at gøre.

SteelSeries Aerox 9 Wireless

Aerox 9 Wireless tager den klassiske MMO, MOBA og RPG mus og giver den en mesh-overflade, som lader din håndflade ånde, mens du er fordybet i et raid eller battle royale. Du har de traditionelle 12 knapper i et gitter i siden, der kan programmeres efter behov, ligesom du kan justere dpi'en på museryggen.

Du får en trådløs mus, der nærmest vejer ingenting, men det er også musens styrke, da den er komfortabel og nem at anvende, selvom det kræver en virkelig hardcore og fingerfærdig gamer at udnytte alle 12 knapper i siden.

Musens i alt 18 knapper kan du indstille og tildele nye funktioner inde i GG-app'en, hvor du får et godt og pædagogisk overblik over indstillingerne. Gamere, der er vant til at bruge gaming-apps, vil hurtigt føle sig hjemme i SteelSeries GG.

Aerox 9 Wireless har op til 150 timers spilletid på én opladning, men skruer du op for RGB-lysshowet, får du færre timer, før musen skal i opladeren.

