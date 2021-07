Designet til at være soveværelsets mest intelligente gadget. Lenovo Smart Clock er udstyret med Google Assistant og har en 4” touch-skærm der giver dig fantastiske visuelle oplevelse, når du har mest brug for dem.

Med hjælp fra din Google Assistant har det aldrig været nemmere, at stå op om morgenen og blive klar til at gå i seng om aftenen. Stil den et spørgsmål og bed den om, at gøre ting for dig - den reagerer ved lyden af din stemme og når du rører ved den. Start med at sige ”Hey Google” for at sætte en alarm, høre musik og meget mere – alt sammen uden brug af dine hænder.

Derfor - pimp dit smart home yderligere op med denne Smart Clock. Lige nu på vanvids-tilbud hos Media Supply.

Vælg mellem en masse forskellige melodier og vågn til den alarm du finder bedst. For at snooze skal du blot trykke på din Smart Clock. Tjek displayet for at se vejret, din kalender, trafikken, nyheder og meget mere med ’God morgen’ rutinen og få en god start på dagen.

Du kan også vælge at gøre brug af vores ’Godnat’ rutine. Sluk lyset, hør podcast og meget mere, med kun en enkelt kommando. Du kan også indstille dine forskellige alarmer og slå dem til ved enten, at sige det højt eller bruge touch-skærmen. Derudover, kan du også oplade din telefon via USB-porten der er placeret på bagsiden.

