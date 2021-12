Nvidia RTX 3080: Lagerstatus og bestillingsmuligheder lige nu

Ønsker du at købe Nvidia RTX 3080? Her er dine muligheder lige nu.

Hvis du vil have en rigtig kraftfuld computer, vil du gerne have Nvidia GeForce RTX 3080. Dette grafikkort har en fantastisk effekt takket være dets kombination af masser af CUDA-kerner kombineret med masser af Tensor- og RT-kerner. Det er nok til at køre spil i 4K uden at skulle finde sig i modbydelige billedhastigheder. Desværre henledte al denne kraft alt for meget opmærksomhed på RTX 3080, især fra kryptovalutaer, hvilket har gjort det utroligt svær at få fat på.

Selv når forhandlere modtager store genopfyldninger, kan der mangle RTX 3080. Kortet er dog ikke umuligt at få fat i, da det sker, at forhandlerne får nogle på lager. Men hvis du håbede på at finde et kort til noget tæt på den vejledende pris for RTX 3080 Founders Edition-kort, vil du blive skuffet. Når kortene først er på lager et sted, eller bliver videresolgt, sælges de ofte til den dobbelte pris af normalt.

At betale så meget for RTX 3080 gør det til et meget sværere kort at anbefale, men forudbyggede gaming-computere giver et alternativ til at købe kortet alene. Når du kan købe en hel computer med en RTX 3080 indeni for bare en lidt højere pris, end hvad sælgeren opkræver for selve kortet, er det bestemt det værd. Vi vil holde denne side opdateret med alt eksisterende lager, vi kan finde, men vær opmærksom på, at de fleste kort, der kommer ind, vil blive solgt til overdrevne priser.

Nvidia RTX 3080 - forhandlere

Der findes en række steder at købe Nvidia RTX 3080, og vi anbefaler, at du tjekker ind hos disse forhandlere med jævne mellemrum. Udover Nvidias officielle hjemmeside kan du klikke kortet hjem fra Komplett og Proshop. Nvidia har også et samarbejde med Shark Gaming, som både sælger kortet separat og tilbyder færdige gaming computere med kortet indeni.

Nedenfor har du links til hver forhandler:

I skrivende stund varierer tilgængeligheden af kortet hos forhandlerne, og det er uklart præcist hvornår nye leverancer kommer.

Nvidia RTX 3080 - tilbud

Nedenfor viser vi lagerstatus for Nvidia RTX 3080 hos alle forhandlere, og listen opdateres automatisk, så snart nogle kort bliver tilgængelige. Tjek derfor tilbage her på siden med jævne mellemrum, så du ikke går glip af nogen muligheder for at klikke kortet hjem.

Hvor kan jeg købe RTX 3080 i Sverige?

Lagersituationen for RTX 3080 er fortsat under pres. Langt de fleste forhandlere modtager alt for få kort til at kunne følge med efterspørgslen og kortet er udsolgt de fleste steder – uden at der er oplyst, hvornår der kommer nye leverancer.

Her lister vi de officielle forhandlere af RTX 3080, samt lidt information om lagerstatus og andre muligheder hos dem.

Nvidia RTX 3080 hos ComputerSalg Nvidia RTX 3080 hos ComputerSalg TX 3080 kortet er i øjeblikket udsolgt, men du kan bede om at få besked hos ComputerSalg, når varen kommer på lager igen.



Nvidia RTX 3080 hos CDON Nvidia RTX 3080 hos CDON Kortet findes i skrivende stund hos CDON til 26370.-



Nvidia RTX 3080 hos Proshop Nvidia RTX 3080 hos Proshop Proshop har desværre heller ingen grafikkort tilbage, men hos dem kan du også bede om at modtage en notifikation, når de får flere på lager.

Nvidia RTX 3080 hos Shark Gaming Nvidia RTX 3080 hos Shark Gaming Sharkgaming sælger RTX 3080 for 14.649.-

Denne forhandler tilbyder også gaming-computere, der har kortet indeni, men vær forberedt på høje priser.

Hvor kan jeg købe RTX 3080 gaming computere?

Hvis du er desperat efter et Nvidia RTX 3080 kort og er villig til at bruge nogle penge, kan du købe færdigbyggede gaming computere, der kommer med GPU'en installeret. Hvis du stadig mangler at opdatere større dele af dit gaming setup, er dette faktisk en ret smart måde at sikre sig et RTX 3080 kort på.

Gaming computer med Nvidia RTX 3080 hos Shark Gaming Gaming computer med Nvidia RTX 3080 hos Shark Gaming

Som tidligere nævnt tilbyder Shark Gaming en forskellige gaming computere, der indeholder RTX 3080 kortet. Vi hos TechRadar har kontaktet siden og dobbelttjekket, at de rent faktisk har kortene på lager. Computerne fås i en masse forskellige konfigurationer og produktionstiden er 2-4 dage.

