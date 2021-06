Anmeldelse: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er et absolut monster af et grafikkort, der leverer en gamingydelse på RTX 3090-niveau til en lavere pris. Den høje startpris kan dog stadig være afskrækkende for budgetbevidste folk, der bare vil ind i gamingverdenen.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er her, og det er på et lidt mærkeligt tidspunkt. Det er omkring ni måneder siden, at Nvidia lancerede RTX 3080, og normalt ville det betyde, at det ville være det perfekte tidspunkt at frigive en opdatering som RTX 3080 Ti. Men intet ved denne generation af grafikkort - hverken fra Nvidia eller AMD - har været normalt.

På grund af en verdensomspændende mangel på silicium har alle, der har forsøgt at få fingrene i et af de bedste grafikkort, måttet kæmpe med butikslotterier og et generelt begrænset udbud. Og det er gennem denne linse vi skal se dette grafikkort - især fordi Nvidias høje startpris på 9.500 kr. for RTX 3080 Ti nok vil være ekstremt sjælden i et godt stykke tid endnu.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti bruger en nedskaleret version af den samme GPU som RTX 3090 og er parret med halvdelen af VRAM'en. Det betyder, at på trods af det marked, RTX 3080 Ti lanceres i, er det et utroligt kraftfuldt grafikkort, og det burde ikke have noget problem med at køre ethvert spil ved 4K 60 fps. Men eftersom det lægger sig så tæt opad RTX 3080s ydelse, og der er en stor prisforskel mellem de to, kan det blive et svært salg, når markedet vender tilbage til det normale.

Pris og tilgængelighed

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti fås fra den 3. juni til en pris på 9.500 kr. Priserne for RTX 3080 Ti vil sandsynligvis variere meget fra denne mindstepris, og tredjepartsversioner af GPU'en vil sandsynligvis sælges for langt højere priser.

I betragtning af at RTX 3080 blev lanceret i september 2020 for kun 5.650 kr., betaler du næsten dobbelt så meget for RTX 3080 Ti. I betragtning af at denne GPU kun har 2 GB mere VRAM og 17 % flere CUDA-kerner, kan det være svært at sluge denne prisforhøjelse.

Selvom dette grafikkort leverer stort set samme ydelse som Nvidia GeForce RTX 3090, så kan det være værd at købe, hvis du har øjnene på Nvidias bedste grafikkort.

Processer og funktioner

Ligesom resten af Nvidia GeForce RTX 30-serien er RTX 3080 Ti bygget på Nvidias Ampere-arkitektur og har de samme forbedringer som resten af serien. Der er dog noget nyt.

Ligesom Nvidia GeForce RTX 3060, der blev lanceret i marts 2021, har Nvidia GeForce RTX 3080 Ti en hardware-baseret hash rate limiter, der bør begrænse tiltrækningen for minearbejdere af kryptovaluta. Vi tester ikke mining-ydelse hos TechRadar, så vi kan ikke udtale os om, hvor effektiv denne begrænsning faktisk er. Men da hash rate-grænsen på RTX 3060 ved et uheld blev omgået af Nvidias egen driveropdatering, må vi bare vente og se, hvor godt dette rent faktisk afholder minearbejdere fra at købe dette grafikkort i massevis.

Udover det er Nvidia GeForce RTX 3080 Ti faktisk en del kraftigere end det originale RTX 3080, og det skyldes i høj grad antallet af kerner og hukommelsesbåndbredde.

For ja, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti har mere VRAM med 12 GB GDDR6X mod 10 GB på det originale kort, men det er også på en hurtigere 384-bit hukommelsesbus. Det betyder, at du får 912 GB/s hukommelsesbåndbredde på RTX 3080 Ti sammenlignet med RTX 3080's 760 GB/s. Med hurtigere VRAM, for ikke at nævne mere hukommelse, skulle RTX 3080 Ti være endnu bedre egnet til 4K-spil.

RTX 3080 Ti er også mere kraftfuld. GPU'en har 10.240 CUDA-kerner fordelt på 80 beregningsenheder, sammenlignet med RTX 3080's 8.704 CUDA-kerner. Det er en stigning på 17% i antallet af kerner, men du skal ikke forvente en streng 17% ydelsesstigning - mere om det senere.

Du får også adgang til hele Nvidias pakke af softwarefunktioner, og det er ikke kun begrænset til spil.

Vi er stadig forelskede i Nvidia Broadcast, som angiveligt er designet til streamere og indholdsskabere, men vi synes, at den er utrolig nyttig i dagligdagen. Vi bruger den meget, når vi holder møder eller bare hænger ud med venner i Discord, især fordi den filtrerer det meste af gadelyden udenfor vores vindue.

Du får selvfølgelig også adgang til Deep Learning Super Sampling, eller DLSS. Denne teknologi bruger Tensor-kerner - RTX 3080 Ti har 320 af dem - til at opskalere en lavere opløsning til din native opløsning. Ideen er, at DLSS vil lade dig slå flere grafikmuligheder til, så du ikke behøver at ofre billedkvaliteten bare for at opnå en anstændig framerate, især ved høje opløsninger som 4K.

Design

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, som vi har gennemgået, er Nvidias Founders Edition, og det ligner resten af RTX 30-seriens Founders Edition-kort. Grafikkortet har en attraktiv sort og metalgrå farve. Du vil også se Nvidia og RTX 3080 Ti branding ætset ind i metallet. Det er ikke noget du vil lægge mærke til, når du rent faktisk har grafikkortet i din pc, men det er en fin detalje.

RTX 3080 Ti har nøjagtig samme størrelse og vægt som det originale RTX 3080, hvilket betyder, at det er 4,4 tommer tykt og 11,2 tommer langt, så det burde passe i de fleste kabinetter.

Der er to blæsere på RTX 3080 Ti, og ligesom RTX 3080 og RTX 3090 er der en på forsiden og en på bagsiden. Denne blæserkonfiguration trækker luften gennem kortets forside, den går gennem kortet og ud gennem en blæser på bagsiden af kortet, og skyder sandsynligvis den varme luft gennem toppen af dit kabinet.

Det er en yderst effektiv metode til at køle RTX 3080 Ti, og selv med et højt strømforbrug på 350W, topper RTX 3080 Ti ved kun 78,9C. Det er en del højere end RTX 3090's 72C peak temperatur, selvom dette kort har samme niveau af strømforbrug. Det er imponerende, når man tænker på, at det lykkedes at skrumpe køleren tilbage til et dual-slot design, i stedet for det gigantiske triple-slot RTX 3090 Founders Edition.

Endelig har Nvidia naturligvis inkluderet et 12-stik strømforsyningsstik. Det betyder dog, at du nok bliver nødt til at bruge en adapter til at forsyne Nvidia GeForce RTX 3080 Ti med strøm, men Nvidia har selvfølgelig inkluderet en adapter i æsken.

Ydeevne

Test system specs Dette er maskinen vi brugte, da vi testede Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition: CPU: Intel Core i9-11900K (8-core, up to 5.3GHz)

CPU-Køler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Motherboard: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Forsyning: Phanteks RevoltX 1200

Kabinet: Praxis Wetbench

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er stort set lige så hurtig som RTX 3090 i computerspil, selvom den har halvdelen af VRAM'en. Så RTX 3080 Ti er det, du skal købe, hvis du vil have den bedste spilydelse, du kan få lige nu, og ikke rigtig har brug for at køre Blender eller Resolve hele tiden.

Og når vi siger, at ydelsen er nøjagtig den samme, overdriver vi ikke. I hele vores pakke af benchmarks ligger RTX 3080 Ti som regel indenfor 1-2 fps fra RTX 3090. Den største forskel mellem de to er i Dirt 5 i 1440p, hvor RTX 3080 Ti får 139 fps mod RTX 3090's 146 fps. Men hvis du spiller Dirt 5, vil du sandsynligvis ikke lægge mærke til den 5% ydelsesforskel.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti slår også AMD Radeon RX 6900 XT i alle tests undtagen to: Fire Strike Ultra og Assassins Creed Valhalla. Men selv da leverer RTX 3080 Ti ved 4K den samme ydelse som RTX 3090, så du får ekstremt god ydelse uanset hvad.

I resten af spillene er AMD Radeon RX 6900 XT dog mellem 7-26 % langsommere end RTX 3080 Ti, så Assassins Creed Valhalla er bestemt ikke normen. Dette ville normalt være nok til at få os til blankt at anbefale RTX 3080 Ti fremfor Radeon RX 6900 XT, men hvis vi kun går ud fra MSRP, så koster Nvidias grafikkort mere. Så du skal sikre dig, at RTX 3080 Ti er den ekstra pris værd.

Til stort set alle spil, vil Nvidia GeForce RTX 3080 Ti være i stand til at yde det maksimale ved 4K, og det er inklusiv alle de smarte ray tracing-effekter, du sikkert har hørt om.

Køb det hvis…

Du vil have gaming-ydelse uden kompromiser

Da RTX 3080 Ti grundlæggende giver samme ydelse som RTX 3090 til lidt færre penge, er dette grafikkortet, du skal købe, hvis du vil have en spiloplevelse i topklasse.

Du har budgettet

Selv før der tages højde for prisstigninger på eftermarkedet, er Nvidia GeForce RTX 3080 Ti et dyrt grafikkort. Men det er det bedste af det bedste, og vi mener, at det er prisen værd, hvis du har råd til det.

Du vil have DLSS og ray tracing

Næst efter Nvidia GeForce RTX 3090 er Nvidia GeForce RTX 3080 Ti det bedste grafikkort på markedet lige nu, hvis du går op i ray tracing, og DLSS vil hjælpe dig med at øge ydelsen.

Køb det ikke hvis...

Du er på et budget

Ethvert grafikkort i 2021 er dyrt, men Nvidia GeForce RTX 3080 Ti er et af de dyreste.

Du har en lav-forbrug strømforsyning

RTX 3080 Ti har en maksimal effekt på omkring 350 W, så vi anbefaler mindst en 800 W PSU. Så du kan have brug for en opgradering, hvis du har en mindre strømforsyning.