Vi tester SliderMouse Pro - en trådløst ergonomisk mus

SliderMouse Pro skal hjælpe brugere med at undgå smerter i nakke, håndled, albue, ryg og hoved, som er nogle af de velkendte gener, der ofte opstår efter mange timer, dage og år foran skærmen. Det er svært at vide præcis, hvor meget SliderMouse Pro Trådløs aflaster, ryg, håndled og musearm, for det kan tage årevis før skaderne dukker op. Men vi har brugt den i en uges tid, og det har været en virkelig behagelig oplevelse, selv om det kræver lidt tilvænning at skifte fra en traditionel mus.

Design

Det flotte design er noget, der springer i øjnene, når man ser SliderMouse Pro Trådløs. Den ser moderne og enkel ud med rene linjer og afdæmpede logo. Vi kan rigtig godt lide, at det er muligt at udskifte håndledsstøtten i en fart, da den sidder magnetisk fast på SliderMouse Pro Trådløs. Vi er nu ret glade for den mørkegrå tone, som vores testenhed er udstyret med. Håndledsstøtten er fremstillet i et materiale, som producenten, Contour, kalder vegansk læder. Det minder dog mere om gummi i overfladen, hvilket gør det nemt at tørre af, hvis du spilder kaffen. Du kan i princippet bruge SliderMouse Pro Trådløs med et hvilket som helst tastatur til kontorbrug. I denne test har vi dog brugt det sammen med et Contour Balance Keyboard BK Wireless, som kan forbindes med computeren via en medfølgende dongle eller med Bluetooth. Efter at have sammenlignet med et par andre tastaturer kan vi se, at man i hvert fald skal overveje, hvilket tastatur man bruger. Et meget fladt tastatur eller et tastatur, der allerede har indbygget håndledsstøtte fungerer ikke så godt. Dog virker de fleste business-tastaturer, som om de har en ret generisk størrelse, der vil passe til SliderMouse Pro Trådløs.

Der er ingen mulighed for at hæve eller sænke musen eller håndledsstøtten i højden, og det kunne måske have været en god funktion. Når vi bruger den med Contour Balance-tastaturet, fungerer musens håndledsstøtte også som håndledsstøtte til for tastaturet, hvilket må siges at være smart.

Contour SliderMouse Pro Wireless fylder lidt mere på skrivebordet. (Image credit: Contour Design)

Pris og tilgængelighed

Prisen for SliderMouse Pro trådløs begynder ved 2.748 kr. for den trådløse version. Den kablede koster fra 2.558 kr. hos danske Contour Design.

Den er tilgængelig og en række forhandlere, hvor den ind imellem har en lavere pris.

Balance Keyboard BK koster fra 894 kr. for den trådløse version hos Contour.

Funktioner

SliderMouse Pro Trådløs kan udføre de fleste muse-funktioner. Den gør det bare på en lidt anden måde. F.eks er der én knap til at kopiere med og en anden til at indsætte den kopierede tekst. Du skal bare holde slideren nede og trække den til siden. Så markerer musen teksten og du kan kopiere eller indsætte den. Det kræver lidt tilvænning, men når først du har kopiere en tekst, så kræver det altså kun ét klik at indsætte den. Det er super praktisk – for eksempel, når man skal skrive ordet SliderMouse Pro Trådløs mange gange i en tekst 😉.

Slideren bruges til at styre piletasten rundt på skærmen. Det fungerer fint, og vi kan sagtens køre musen ud til hver side, ude at vi kommer så langt ud til siden, at slidere rammer kanten inde i tastaturet. Vi har dog bemærket, at musen ind imellem smutter til siden, hvis vi kommer for langt ud til siderne. Det sker kun engang imellem, men bliver alligevel til et forstyrrende element.

Nedenunder slideren sidder der et scrolle-hjul, som man kan bruge til at navigere op og ned i et åbent vindue eller på en hjemmeside. Det kører hurtigt ned ad siden, men det ruller ikke selv videre på samme måde som scrollehjulet på en mus kan gøre det, så du skal selv rulle hele vejen ned. Det går hurtigere end piletasterne, men ikke hurtigere end en god scrollemus. Der er også en knap til højre museklik og en til venstremuseklik. I mellem de to sidder der en knap, som har en smart dobbeltklik-funktion. Det vil sige, at du i stedet for at trykke to gange på en knap, kan trykke én gang for at åbne apps eller elementer på computerens skrivebord. Den bliver man hurtigt glad for.

Der er fem knapper og et scrolle-hjul ud over slider-delen over knapperne. (Image credit: Peter Hoffmann)

Generelt kan musen altså alt det samme, som en traditionel mus kan. Musen kan indstilles med 10 forskellige curser-hastigheder, som går fra 600 DPI til 2800 DPI. Det er nemt at justere hastigheden ved at trykke på en knap på siden. Den optimale hastighed kommer an på opgaverne. Skal man for eksempel markere ting i et excel-ark, så var det lettest for os at bruge den laveste (600 DPI) indstilling, og generelt set er det nok et spørgsmål om, hvad man føler fungerer bedst.

Vi oplevede, at vi ind imellem faldt tilbage til at bruge den gamle mus, når vi f.eks. lavede opgaver, der kræver mere præcis kontrol. Som f.eks. at justere slidere i forbindelse med billedbehandling. Det kan skyldes, at nogle opgaver bare kræver mere øvelse end andre.

Det kræver nu lidt øvelse at gøre brug af funktionerne. For os tog det nogle timer at vænne sig til at en helt anden mus end vores normale mus. Til gengæld er der ingen tvivl om, at vi undervejs fik en mere afslappet oplevelse af at arbejde på computeren. Musen sidder hele tiden inden for rækkevidde, så når vi skriver på tastaturet og vil bruge musen, skal vi ikke først slippe tastaturet og finde musen. Vi kan faktisk bare bevæge tommelfingeren ned, og styre slider musen derfra. Vi slipper altså for at bevæge håndleddet ud i alle mulige vinkler, som måske på sigt kan give ømme håndled eller skader.

Contour SliderMouse Pro Wireless ved siden af en traditionel mus. (Image credit: Peter Hoffmann)

Konklusion - Hvem skal købe SliderMouse Pro Trådløs?

SliderMouse Pro Trådløs fra Contour Design har været en god oplevelse. Prisen på tastaturet betyder, at det bestemt ikke er for alle brugere. Det er nok mest velegnet til folk, der arbejder i en virksomhed, hvor man kan trække udgiften fra. Men den vil nok være gavnlig for alle, der tilbringer mange timere foran computeren, og som har eller er ved at få ondt ryg, skuldre, albue eller hvad der ellers kan opstå af skader. Vi har prøvet tastaturet i en uges tid, og det var en god oplevelse, men da ergonomi er meget individuelt, er der ingen garanti for at denne mus hjælper alle. Vi havde en god oplevelse, og når man har vænnet sig til det, går det også hurtigt.

Det skal siges, at det også er et pladskrævende setup, for du skal både have plads til SliderMouse Pro og til et tastatur. Det svarer faktisk til at have to tastaturer stående på skrivebordet, så hvis du har et et meget lille skrivebord, er det nok ikke ideelt.

Vi prøvede i øvrigt også kortvarigt at bruge den til gaming, hvor den faktisk også fungerer rigtig godt. Men det kræver nok mere tilvænning, fordi man her ofte bruger tastatur og mus koordineret. Vi havde i hvert fald svært ved at huske tastaturbevægelserne, selv om det jo kun var musen, der var anderledes.