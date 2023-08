MacBooks og iMacs kan få en af iPhones bedste funktioner - Face ID

Et nyt patent afslører, at Apple planlægger at tilføje Face ID-teknologi til sine MacBook Pros og iMac.

Et nyligt frigivet patent afslører iflg. Apple Insider, at Apple planlægger at indarbejde sit biometriske autentificeringssystem Face ID i sine MacBook Pros og iMacs. Patentet med titlen "Light Recognition Module for Determining a User of a Computing Device" beskriver, hvordan denne teknologi vil fungere, og hvad dens formål er.

Der skulle være to grunde til at have denne teknologi indbygget i disse Apple-enheder: Den første og mest indlysende begrundelse er at give brugerne flere valgmuligheder i forhold til, hvordan de låser deres enheder op. Især i betragtning af, at brugen af adgangskoder og PIN-koder, selvom de også er nyttige på deres egen måde, let kan udnyttes, hvis en uautoriseret bruger får adgang til dem. Face ID løser imidlertid det problem ved at bruge dit eget ansigt til at låse en enhed op, hvilket betyder en meget mindre chance for, at nogen bryder ind i din MacBook eller iMac.

Den anden grund, som Apple også nævner i patentet, er, at brugerne ofte udfører komplekse opgaver, der involverer følsomme og sårbare oplysninger. Da Face ID-teknologien er meget mere personlig og teoretisk set mere effektiv end andre former for oplåsning af enheder, beskytter denne metode bedre dine personlige data mod uautoriseret adgang. For ikke at nævne, at den teknologi, der bruges til Face ID, og som er lille nok til at passe ind i din iPhone, ikke bør kompromittere størrelsen eller funktionaliteten af din bedste MacBook eller Mac.

I patentet bruger computerversionen af Face ID "et modul til genkendelse af lysmønstre, som kan være indlejret i en computerenhed (f.eks. en bærbar computer, en notebook, en stationær computer osv.) Modulet vil være placeret i en sektor, der kan være en "flare, en cirkel, en ellipse, en polygonal form, en serie af polygonale former, en buet form eller lignende." I betragtning af Apples hyppige brug af flares, kunne det sandsynligvis indarbejdes i deres MacBooks, hvilket ville hjælpe med at opretholde den tynde og kompakte profil.

Du kan se et sådant design på begge patentbilleder herunder.

Image 1 of 2 (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Der er selvfølgelig en chance for, at netop denne teknologi aldrig kommer til at se dagens lys, da Apple forsker i og patenterer en masse teknologi. Men da Apple tilsyneladende længe har haft planer om at bringe Face ID til MacBook-enheder, har dette patent en reel chance for at blive til virkelighed.

Der er også det faktum, at den vej, som Face ID nu følger, var den samme som for Touch ID, en anden Apple-innovation. Touch ID kom først til iPhone, så til iPad og derefter til MacBooks. Face ID fik også sin start med iPhone, og nu dukker dette patent op. Det virker som en solid chance for at se Face ID komme til Macs og laptops. Patentet lå frit fremme i et link på Apple Insiders side, men nu er adgangen til at se patentet spærret.

Apple sakker bagud igen

Denne teknologi er ærlig talt ikke kun ekstremt nyttig til at beskytte følsomme data, der er gemt på din Mac-enhed, men er også en funktion, vi har ventet på i lang tid.

Bærbare computere med Windows 11 fra en lang række mærker har allerede adgang til både fingeraftryk og Windows Hello ansigtsgenkendelsesteknologi til at låse og låse dem op. At Apple først nu overvejer at indarbejde den slags teknologi i topmodellerne MacBook Pro og iMac, er intet mindre end pinligt.

Især når man tænker på prisen på MacBook Pros og iMacs, som allerede er ret høj, og alligevel mangler funktioner, som konkurrenterne har haft i årevis. Forhåbentlig vil denne teknologi blive frigivet relativt snart og inkluderet i MacBook Airs, som er nogle af Apples mest populære bærbare computere.