10 tips til at få det meste ud af Black Friday 2019

Selv om Black Friday nu er et globalt fænomen, så kommer det stadig fra USA, og det ser ud til at blive større end nogensinde. I år falder Black Friday på den 29. november, hvilket betyder, at Cyber Monday følger efter den 2. december.

Der er ikke nogen stor forskel mellem de to dage, bortset fra at Black Friday normalt har produktspecifikke tilbud, hvorimod Cyber Mondays tilbud er mere brede med større rabatter.

For nogle forhandlere er Back Friday ikke bare en enkelt dag, men en hel uge eller måned. Sidste år startede Amazon midt i november, hvilket betød, at der var en uge ekstra med tilbud.

Med så mange tilbud fra så mange forskellige forhandlere, kan det være vanskeligt at vide, hvordan man bedst kan forberede sig til Black Friday, men vi har din ryg. Læs videre og få vores tip til, hvordan du får de bedste tilbud i slutningen af november 2019.

1. Bookmark TechRadars Black Friday 2019-tilbudsside

Vi begynder med en lidt skamløs selvpromovering. Hvis du gerne vil være godt forberedt på Black Friday og Cyber Monday med nyheder og opdateringer i realtid, så sørg for at bookmarke vores 2019 tilbudsside. Så har du allerede fået en god start.

2. Lav en ønskeliste til Black Friday

Din ønskeliste behøver ikke at være specifik, men det er godt at have en idé om, hvad du ønsker at gå på jagt efter den 23. november. Har du for eksempel brug for en ny soundbar, der supplerer dit underholdningssystem, eller leder du efter en budgetvenlig bærbar arbejdscomputer?

Et antal websteder, inklusive Amazon, giver dig mulighed for at oprette ønskelister på webstedet, hvilket er et godt sted at starte. Men hvis du ikke er specielt knyttet til specifikke forhandlere. Så er det godt at lave en specifik liste med de ting, du har brug for - eller bare er interesseret i på Black Friday.

3. Opret konti i god tid

Black Friday-tilbud begynder i slutningen af november, nærmere betegnet præcis klokken 24.00 den 29. november. (Natten til den 30. november). Og det er en god idé at oprette en konto hos de forhandlere, du på forhånd har udset dig. På den måde skal du ikke bruge tid på at sidde og indtaste navne og adresse og så videre, men kan handle hurtigt og effektivt.

Har du i forvejen en konto, så tjek at alle oplysninger er opdaterede med de rigtige info. Hvert minut tæller på Black Friday og Cyber Monday.

Nogle forhandlere har dedikerede Black Friday-nyhedsbreve. Hvis du vil være blandt de første til at få info om nye tilbud, så tilmeld dig deres nyhedsbrev.

4. Lav research på forhånd

Det er aldrig en god ting at begynde at bruge penge uden på forhånd at have lavet research. Isæt på Black Friday er det godt at vide nøjagtigt, hvad du har med at gøre.

For eksempel: Leder du efter en ny soundbar, har du så brug for Dolby Atmos? Hvor bred må den være? Og skal den have indbygget Bluetooth? Når du først har gjort dig klar, hvad dit behov er, kan de begynde at indsnævre feltet.

Det er også vigtigt at se på specifikationer og ikke så meget modelnumre. Hvis du ikke kan finde den konkrete model, du er ude efter, kan det være, at du kan finde en anden med de tilsvarende specifikationer.

Det er derfor, at vi her på TechRadar laver så mange købeguides. Hvis du har brug for at vide, hvilke modeller, der er de bedste netop nu, så tjek vores relevante indkøbsguides. Det er virkeligt vigtigt at være godt forberedt, når Black Friday rammer dig

5. Lav et budget - og hold dig til det

I løbet af Black Friday og Cyber Monday vil der være oceaner af tilbud at vælge imellem, og det er nemt at forfalde til at bruge penge her der og alle vegne. Derfor er det godt på forhånd at have lavet et budget - uanset om det nu kun er en enkelt ting, du er på udkig efter, eller om det er mange.

Hvis du planlægger at bruge mange penge i år, så er det også godt at spare op i god tid. Black Friday falder sidst på måneden, og her er vi jo mange, der har en tendens til at løbe tør for penge. Vid hvor meget du vil bruge, og sørg for, at pengene står klar.

Og uanset hvad du gør, så sørg for ikke at bruge alle dine penge. Julemåneden står for døren, og den er normalt en dyr måned.

6.Forbered dig på at stå tidligt op - eller være sent oppe

De fleste af de store forhandlere afslører deres tilbud ved midnat den 29. november, så det er nødvendigt at være sent oppe, hvis du ikke vil gå glip af de bedste tilbud.

Når det er sagt, så har vi altså også oplevet, at mange hjemmesider er gået ned med et brag, når tusindvis af købere logger sig ind på samme tid på Black Friday eller Cyber Monday. Det betyder, at nogle forhandlere venter til de tidligere morgentimer med nogle af tilbuddene

Så du skal være forberedt på at holde dig længe vågen - eller stå meget tidligt op.

7. Pas på svindere

Det er ikke kun detailhandlerne, der ønsker at tjene en masse penge på Black Friday og Cyber



Monday. Desværre kravler en række svindlere også ud Af deres skjul på denne tid af året.

Sørg for at bruge din sunde fornuft. Kig efter e-mærket på hjemmesiden, hvor du vil købe. Stol ikke på uopfordrede mails og tilbud, der er for godt til at være sandt. Det gælder også på de sociale steder.

Har du tjekket, om du anti-malware software er opdateret? Hvis ikke, så gør det nu. Betal altid med kreditkort eller via PayPal. Du må aldrig lave bankoverførsler, da du så ikke kan få pengene igen i tilfælde af svindel.

Nogle forhandlere er også blevet fanget i at have tilbud, der rent faktisk er dyrere, end produktet tidligere har kostet. Så tjek, hvad tingene koster allerede nu, så du ved, om der nu også er tale om en reel nedsættelse af prisen.

Det er også en god idé at holde sig til TechRadars pris.

Det er en anden grund til at holde sig til TechRadar, når det drejer sig om de bedste tilbud - vores eksperter vil håndplukke de bedste tilbud, de finder for at sikre, at du får den bedst mulige besparelse.

8. Er du efter en gaming konsol? Kig efter bundles

Lige i hælene på lanceringer af nye modeller far de store gaming-producenter, er der formentlig en række nu ældre modeller af PS4 Pro, Xbox One X og Nintendo Switch konsoller på udsalg på Black Friday. Så hvis du har ventet indtil nu, så kan du formentlig får en spillemaskine med en god bundle.

Hvis du ikke lige ved, hvad "bundle" står for i denen forbindelse, kan vi fortælle dig, at en bundle er når en maskine sælges med et eller flere spil, hvilket jo betyder, at du får endnu mere for pengene.

I 2017 og 2018 kunne man for eksempel hos Amazon købe en glimrende PS4 Pro og en Xbox One-bundle. Det gjaldt dog ikke Nintendo Switch, som dengang var ret ny på markedet.

Når det er sagt, så forventer vi også noget godt i år, da bade PS5 og Xbox er lige på trapperne, og det samme gør sig gældende for Nintendo Switch Lite. Så hold øje med de gode bundle-tilbud.

9. Overvej at vente indtil Cyber Monday

Selv om der ikke er den store forskel på Black Friday og Cyber Monday, så er der nogle områder, hvor det muligvis er bedre at vente indtil den 26. november med at købe.

Det gælder, hvis du for eksempel er mere interesseret i mode end teknologi. Her er der nemlig mange, der venter med de gode tilbud indtil Cyber Monday.

Cyber Monday har også typisk bedre tilbud på hårde hvidevarer, så hvis du leder efter en mikrobølgeovn, så er det måske værd at vente lidt.

Nogle forhandlere lader Black Friday fortæstte indtil Cyber Monday, og det er også set, at priserne kan hænde at ryge endnu længere ned. Man skal dog have is i maven, hvis man satser på dette, for man risikerer selvfølgelig, at der ikke er noget tilbage.

10. Black Friday er ikke kun Black Friday

Det ser ud lidt til, at Black Friday og Cyber Monday fortsætter i længere tid end tidligere år. Vi så i hvert fald sidste år, at dette var tilfældet for enkelte forhandlere, så mon ikke de fortsætter denne tendens og strækker tilbuddene ud over endnu flere dage - eller måske ligefrem starter noget tidligere?

En fordel ved dette er, at det spreder trafikken ud for disse forhandlere, hvilket betyder, at hjemmesiden er mindre tilbøjelige til at gå ned. Ulempen er, at du skal være ekstra årvågen, når du går på udkik efter de gode tilbud.

Den bedste måde at holde sig ajour med de seneste rabatter og tilbud er at holde øje med vores Black Friday 2019-tilbudsside, som vil blive løbende opdateret, når nye tilbud kommer ind.

Men husk: Sidste år så vi, at nogle bedste tilbud faktisk kom sent i måneden, så med mindre du finder et vildt god tilbud, så er det nok værd at vente med at shoppe indtil selve Black Friday går i gang.

