Bedst i test: Bedste mini-PC i 2022

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Hvis du leder efter et alternativ til et kæmpe PC-tårn, er det nemt at se efter en laptop (opens in new tab) eller en alt-i-en pc. Så kan man ende med at blive skuffet over skærmen, der er fastgjort til maskinen, da det begrænser dine muligheder. Hvis du vil undgå en fuldformat-pc eller opdage at laptoppen er for restriktiv og samtidig ønsker valgfrihed, når det kommer til skærme, kan du i stedet vælge en mini-PC eller en Mac Mini.

Mini-PC'er kan tilsluttes de skærme, du ønsker – normalt begrænset til én ad gangen med de mere simple modeller og op til fire med nogle enheder. Samtidig kan du tilslutte tilbehør såsom et webcam (opens in new tab). En mini-PC kan også placeres ude af syne, enten under skrivebordet eller bag en skærm. På trods af deres beskedne størrelse er mini-PC'er lige så funktionelle og kompatible med software som traditionelle PC'er.

Manglende standarder kan være positivt

Meget bliver mindre i elektronikkens verden, og det samme gælder PC'er. Nu om dage kan du få fuldgyldige PC'er, der kan ligge i en lomme. Mini-PC'er får i en række forskellige formater. Nogle er designet til at blive placeret under skrivebordet, mens andre har et lodret design, der er velegnet til at placere ved siden af en skærm. Hvis de har en VESA-forbindelse, kan de nemt skjules bag skærmen.

Dagens udvalg af mini-PC'er er fremragende alternativer til store desktops og alt-i-én-systemer til alle applikationer.

Vi har gjort benarbejdet, så det slipper du for. Her følger et udvalg af de bedste mini-PC'er i alle størrelser og formvarianter til forskellige applikationer. Her finder du både modeller fra etablerede giganter, spændende nykommere og flere nicheproducenter.

(Image credit: MinisForum)

1. MinisForum UM700 - Bedst i test Alt i alt bedst Specifikationer Processor: AMD Ryzen 7 3750H (Quad-Core) RAM: 16 GB Lagerplads: 512 GB PCIe SSD (2.5”-slot tilgængelig) Porte og tilslutningsmuligheder: 1x USB-C (front), 1x USB 3.1 Gen-1 (front), 1x USB 3.1 Gen-2 (front), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.1 Gen-2, 1x RJ45 Gigabit Ethernet Vægt: 1,18 kg Grunde til at købe + Hurtig processor og støjsvage blæsere + Monteringsplade + Intern slot til HDD eller SSD på 2,5" + Kan køre op til fire 4K-skærme + Umærket Windows-installation + Version med Manjaro Linux tilgængelig Grunde til at lade være - Bruger tre forskellige standarder til tre skærme - Ikke til avanceret gaming

Denne kraftfulde PC er firkantet og fylder mindre end en musemåtte. Dette gør den ideel til kontoransatte, studerende og kreative fagfolk, der arbejder hjemmefra. Den ser godt ud på skrivebordet, men med den medfølgende monteringsplade kan du også gemme det væk. Dens beskedne størrelse gør den nem at transportere. Du tager bare kablerne ud og lægger denne kraftkarl sammen med strømadapteren i en taske eller pung og tager den med dig, uanset hvor du går.

Takket være AMDs hurtige quad-core Ryzen 7 CPU og dens PCI bus SSD, starter den Windows 10 på færre end 10 sekunder. Den har 16 GB RAM, hvilket er rigeligt i 2022 og lidt længere frem i tiden. Ønsker du at opgradere arbejdshukommelsen eller lagerpladsen, fjernes toppladen nemt ved at trykke på den og skubbe den - uden brug af skruetrækker. Standard SO-DIMM'er bruges her, som på bærbare computere, og der er en 2,5-tommer slot til en intern SSD eller HDD.

På forsiden af enheden er der en USB-C port, to USB 3.2-A porte, en 3,5 mm lydudgang samt HDMI og DisplayPort til skærmtilslutning. Med denne lille maskine kan du nemt køre fire 4K-skærme. Du skal dog bruge tre forskellige kabeltyper til hver af dem, nemlig USB-C, HDMI og DisplayPort.

Dual-band WiFi og Gigabit Ethernet-port giver fremragende tilslutningsmuligheder.

Minisforum tilbyder versioner af denne model med forskellige konfigurationer af RAM og lagerkapacitet. Nogle har to Gigabit Ethernet-porte, mens versionen med Manjaro Linux forudinstalleret har en 2,5 Gbps Ethernet-port. Vær opmærksom på dette, inden du bestiller.

Den ser professionel ud. Og det er den også. Ikke overraskende kommer den bedste mini-PC til kontorbrug fra Dell. (Image credit: Dell)

2. Dell Optiplex 3090 Micro - bedst til kontoret Bedst til det lille kontor Specifikationer Processor : Intel Core i5-10500T (Seks kjerner) RAM: 8 GB DDR4 (flere tilgængelig konfigurationer – maks. 64 GB) Lagerplads: 256 GB M.2 PCIe SSD (også tilgængelig med 1 TB SSD og 2 TB HDD) Porte og tilslutningsmuligheder: DisplayPort (x2), USB 3.1 x4 (bag), USB 3.2 (foran), hovedtelefon og mikrofon tilslutning) Vægt: 1,28 kg Grunde til at købe + Velegnet til både vandret og lodret placering + Stille blæsere + Tre års garanti Grunde til at lade være - Ingen HDMI eller USB-C udgange - Integreret wi-fi er en mulighed, der koster ekstra - Kun én USB-port – foran

Dell har produceret mini-PC'er i årevis. Efter lanceringen af Optiplex-serien for mange år siden, har Dell udviklet den til PC'er i fuldformat, SFF (Small Form Factor) og "micro"-varianter. Optiplex 3090 Micro kom på markedet mod slutningen af



2021 og erstattede forgængeren 2080. Det nye ved 3090 er, at den understøtter 64 GB i begge hukommelsespladser, og at alle USB-porte er 3.2 Gen 1.

Enheden er designet til at blive placeret lodret ved siden af en skærm, så den forreste USB-port og tænd/sluk-knap er let tilgængelige. Med udgange til høretelefoner og en mikrofon er det et glimrende værktøj til videomøder. Den har Windows 10 forudinstalleret, og du kan også vælge at have Windows 11 Pro installeret.

Processoren er en 10. generation af Intel Core i5 10500T med seks kerner, hvor hastigheder når 2,30 GHz, hvilket gør den perfekt velegnet til kontorapplikationer. Det delte grafikkort Intel UHD Graphics 630 er perfekt til afspilning af HD-video, redigering af grafik og arbejde med kontorsoftware. De bagerste DisplayPort-videoporte gør det muligt at forbinde to skærme med en opløsning på op til 4K (60 Hz). Køleblæseren larmer ikke til trods for den store processorkraft.

Indeni er der et 2,5-tommer slot til en SATA-baseret HDD eller SSD, samt to M.2-baserede slots – en til den medfølgende PCI SSD og en til wi-fi- og Bluetooth-kortet.

Der er én USB 3.2-port foran og fire af samme type på bagsiden. Alle tilbyder hastigheder på op til 5 Gbps. Der er også to videoudgange og en RJ45 Gigabit Ethernet-port. Enheden har også en Kensington Lock slot, så den kan fastgøres til skrivebordet.

Bestiller du direkte fra Dell, kan du få en ekstra videoport – enten VGA, DisplayPort 1.4 eller HDMI. Så kan systemet også finjusteres, med processormuligheder fra en fire-core Intel i3 til en otte-core Intel i7, mere RAM eller et FIPS-certificeret, selvkrypterende drev i stedet for SSD'en. Et kablet tastatur er inkluderet i prisen, når du bestiller fra Dell. Garantien på tre år giver dig endnu mere værdi for pengene.

Denne mini-PC er bygget til professionel kontorbrug, med understøttelse af op til tre skærme, USB-C og sikkerhedsfunktioner. (Image credit: Lenovo)

3. Lenovo ThinkCentre Tiny M720q Super til virksomhedsbrug Specifikationer Processor: Intel Core i5 8400T (seks kerner) RAM: 8 GB Lagerplads: 256 GB M.2 PCIe SSD Porte og tilslutningsmuligheder: USB-C (forside), USB 3.1 Gen 1 Type A (forside), USB 3.1 Gen 1 Type A (x2, bagside), USB 3.1 Gen 2 Type A (x2, bagside), DisplayPort (bagside), HDMI 2.0 (bagside) ), Gigabit Ethernet, mikrofonindgang, hovedtelefonudgang Vægt: 1,32 kg Grunde til at købe + Nem opgradering + Robust metalhus + USB-C-port på forsiden + Understøtter tre skærme + Gode ​​sikkerhedsfunktioner + Dual-band wi-fi med eksterne antenner + Tre års garanti Grunde til at lade være - Få udvidelsesmuligheder - Ikke et diskret grafikkort

Lenovos model M720q emmer af professionalisme på mange områder. Denne enhed har et lille fodaftryk, kan placeres lodret eller vandret og måler kun 18 x 3,4 cm. De gummierede overflader forhindrer den i at glide på overfladen, og støtten gør, at den også kan placeres lodret. Den kan også monteres på bagsiden af skærmen, hvis du køber det billige VESA beslag.

Det robuste metalhus rummer en sekskernet Intel i5-9400T, der kan nå op på 3,4 GHz. Grafikken håndteres af et integreret Intel UHD 630-kort. De store luftindtag på bagsiden holder processoren kølig uden at lave en masse støj.

Med denne model har du en række konfigurationsmuligheder, hvor den kraftigste model i øjeblikket er udstyret med Intel i7-8700T, 1 TB SSD og 32 GB RAM og koster 2,5 gange så meget som basismodellen.

Ved at fjerne en skrue på bagsiden kan top og front skubbes af for at få adgang til indmaden. Der finder du et tomt 2,5-tommer slot med plads til en SATA SSD eller HDD. Indeni er der også to RAM-slots, der bruger SODIMM-hukommelse sammen med SSD'en, som er forbundet til en M.2 PCI express-slot.

Denne enhed har mange funktioner, som en it-chef vil sætte pris på, såsom Lenovo Vantage-softwaren, hvor du blandt andet kan udføre et hardwaretjek, opdatere software og tjekke garantistatus. Den udmærker sig også på sikkerhedsfronten med "Smart USB Protection", hvor administratorer kan styre, hvilke USB-enheder der kan tilsluttes USB-portene.

Dette lille monster kan køre op til fire eksterne skærme og har en fingeraftrykslæser til oplåsning. (Image credit: Beelink)

4. Beelink GTR-7 Bedst til flere skærme og sikkerhed Specifikationer Processor: AMD Ryzen 7 3750H (fire kerner) RAM: 16 GB DDR4 (2x 8GB SODIMM) Lagerplads: 512 GB M.2 SSD (to M.2-spor) Porte og tilslutningsmuligheder: DisplayPort, HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x6), Gigabit Ethernet RJ45 x2, Fingeraftrykslæser, kombineret hovedtelefon- og mikrofontilslutning, indbyggede mikrofoner Vægt: 1,37 kg Grunde til at købe + Understøtter fire skærme + Fingeraftrykslæser + Dual Gigabit Ethernet + To M.2 slots + Flot metalskab Grunde til at lade være - Ikke egnet til gaming

Med Beelink GTR7 Mini PC'en har Beelink skabt en arbejdshest af en stationær PC i en lille, skinnende pakke, der gør den til en stærk konkurrent til Mac Mini, med nogle overraskende gode ekstra fordele.

Fingeraftrykslæseren øverst giver den en fordel i forhold til mange andre mini-PC'er. Det er noget, som den sikkerhedsfokuserede gerne vil have både privat og på arbejdspladsen. Med sine to Gigabit Ethernet-porte er den også en fremragende firewall til at køre et Intrusion Detection System (IDS) såsom Suricata eller andre beskyttelsesforanstaltninger.

Dens ti-tilslutningsmuligheder er blandt dens stærkeste punkter, takket være dens seks USB 3.0-porte samt en USB-C-port, der understøtter video. Med sidstnævnte udover enhedens DisplayPort- og HDMI-porte kan du bruge fire skærme på samme tid, hvis du har brug for en meget stor arbejdsflade. Enheden understøtter den nyeste wi-fi 6-standard ud over Gigabit Ethernet og Bluetooth 5.0.

Indeni finder du en AMD Ryzen 7 3750H-processor clocket op til 4 GHz samt 16 GB DDR4-hukommelse (8 GB per hukommelsesslot), som kan udvides til 64 GB med to 32 GB-moduler. Grafikkortet er Radeon Vega 10, så du får ikke den samme grafikydelse som med en diskret GPU, men det kan stadig køre flere skærme i fuld opløsning.

Understøttelsen af flere skærme er perfekt til billedredigering, videoovervågning, digital signering eller til at følge nyhedsudsendelser, mens du arbejder. 2020-udgaven af Mac Mini, som kun understøtter to skærme, kan ikke tilbyde den samme fleksibilitet.

Dette er også et godt underholdningssystem, når det er tilsluttet et godt tv. Lagerpladsen kan også udvides, hvilket øger varigheden. Denne er bestemt et godt køb.

Mac Mini M1 blev lanceret i oktober 2020, men det er stadig den bedste Mac Mini-model. (Image credit: Apple)

5. Mac Mini M1 (2020) Bedst til Mac-brugere Specifikationer Processor: Apple M1 (8 kjerner) RAM: 16 GB Unified Memory (kan ikke oppgraderes) 8 GB-versjon også tilgjengelig Lagerplads: 512 GB SSD (mSATA) Porte og tilslutningsmuligheder: Thunderbolt USB 3.1 Gen 2 USB-C (x2), USB 3.1 Type-A Gen1 (x2), HDMI, Headphone Jack, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 Vægt: 1,2 kg Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk (opens in new tab) Grunde til at købe + Hurtig M1-prosessor + Kan køre nyeste versjon af Mac OS Grunde til at lade være - RAM kan ikke opgraderes - Opdateret version ventes

Alt i alt er 2020-udgaven af Mac Mini stadig imponerende. Her har du en enhed, du kan tage med dig rundt uden at skulle slippe Apple OS og det tilhørende økosystem.

Designet er kompakt og tiltalende, og det er dejligt, at du kan køre den nyeste OS-version ud over ældre Intel- og iOS-programmer. Mange håbede, at der ville komme en ny Mac Mini i 2021 med en M1 Pro eller M1 Max-chip, men det skete ikke. I stedet kom den noget større Mac Studio i begyndelsen af 2022.

En ulempe ved Mac Mini er, at de samlede RAM ikke kan overstige 16 GB, og modellen med 8 GB kan heller ikke opgraderes til 16. Er du vant til en Intel-baseret Mac Mini fra før, er det frustrerende, at du ikke kan længere bruge eksterne videokort. Ellers er dette en god mulighed for at komme ind i Apple-verdenen og få noget, der kræver minimal plads på bordpladen.

Læs hele anmeldelsen: Mac Mini M1 (2020) (opens in new tab) :

Hvis du vil vælge de interne komponenter og bygge selv, er dette en glimrende mulighed til en fornuftig pris. (Image credit: Zotac)

6. Zotac ZBOX CI329 Gør det selv til en rimelig penge Specifikationer Processor: Intel Celeron N4100 (firekjerners) 1.1 GHz RAM: DDR4-2400 SODIMM (2 spor) op til 32 GB Lagerplads: 2,5" SATA 6.0 HDD/SSD Porte og tilslutningsmuligheder: HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, VGA, 3-in-1 card reader, USB 3.0 Type-C (front), USB 3.0 Type A (front), USB 3.0 (x2, back), USB 2.0 (x1,back), Gigabit Ethernet (RJ45) (x2) (bag), ekstern Wi-Fi-antenne, (Dual-Band Wi-Fi AC inkluderet) Vægt: 1,70 kg Grunde til at købe + Passiv jøling + Super luftstrøm + Leveres med processor, bare tilføj hukommelse og SSD Grunde til at lade være - Bliver varm - Du skal måske indstille BIOS-indstillingerne

Nogle gange kan det være en god idé at "bygge din egen" mini-PC, da du kan bruge komponenter, du allerede har. Det kan for eksempel være en 2,5" HDD eller SSD fra en gammel laptop. Du kan også købe billig SODIMM-hukommelse online.

Kabinetter og bundkort er svære at få billigere i dette format. Zotac tilbyder denne model med processoren forudinstalleret, så du kun behøver at tilføje RAM og lagerplads.

Enheden er firkantet og kompakt og har nok porte til at opfylde behovene hos selv de mest krævende brugere. Den kan tilsluttes både nye og gamle skærme.

Den drives af en quad-core Intel Celeron N4100-processor med passiv køling og er fuldstændig lydløs. Den er perfekt til afspilning af medier, websurfing og kontorarbejde. Intel UHD 600-skærmkortet leverer 4K med H.265- og H.264-videokodning.

Kabinettet har en tænd-knap, en SDHC/SDXC-kortlæser, en USB-A- og en USB-C 3.0-port og en LED-indikator for diskaktivitet, samt to RJ45 Ethernet-porte. Den har også skærmporte i alle tre populære standarder HDMI 2.0, DisplayPort og VGA. Den leveres med et VESA-beslag, hvis du ønsker at montere enheden på bagsiden af

en skærm.

Når du har den nødvendige hukommelse og lagerenheder, kan du åbne kabinettet uden værktøj og nemt installere DDR4-hukommelse og 2,5" SATA HDD eller SSD. Nogle brugere har oplevet at skulle ind i BIOS-skærmen for at kunne udføre opsætningen korrekt.

Med dual-band 802.11ac wi-fi med ekstern antenne og to Gigabit Ethernet-porte er den også velegnet til at være en router eller firewall. Dette produkt kræver, at du er en techno-freak, men den kan varmt anbefales.

Her kan du indsætte din udvalgte GPU og nyde godt af enorm kraft, gode tilslutningsmuligheder og muligheder for udvidelse. (Image credit: Intel)

7. Intel NUC 11 Extreme Kit Gør det selv – med store muligheder for udvidelser Specifikationer Processor: Intel Core i9 11900KB (8-kjerners) RAM: DDR4-3200 (to spor) Lagerplads: Ingen Porte og tilslutningsmuligheder: HDMI 2.0, USB 3.1 Type-A Gen-2 (x8), USB 2.0 Type A (x2), USB-C / Thunderbolt 4 (x2), 2.5 Gigabit Ethernet Vægt: 5,05 kg Grunde til at købe + Støtter diskret GPU + Mange muligheder for udvidelse + Thunderbolt 4-porte + Nyeste Wi-Fi 6E og 2.5G Ethernet + 3 års garanti Grunde til at lade være - Dyr - Du kan bygge en PC på samme størrelse - Gaming-udrykket passer ikke til alle

Dette er mere en Small Form Factor (SFF) end en Mini-PC, men den er stadig lille – lidt som en lille brødrister – og det er en lille PC med mulighed for fuldgyldige videokort. Dette gør den ideel til professionelle kreative fagfolk, der redigerer video, arbejder med CAD eller 3D.

Den sælges som et gør-det-selv-kit, med et gaming-inspireret kabinet med RGB-belysning og et dødningehoved foran, som nogle måske synes er lidt specielt. Den kommer med et bundkort med en Intel i9-processor, men ingen RAM, harddisk eller SSD, og heller ingen OS. Du kan vælge, hvilke komponenter du ønsker.

Hvis du leder efter rå kraft og gode udvidelsesmuligheder, er der næppe tvivl om, at 11 Extreme er en vinder. Men den er også ret dyr.

Den har en kortlæser og to USB 3.1 Gen 2-porte på fronten. På bagsiden finder du seks USB 3.2 Gen 2-porte og to Thunderbolt 4 Type-C-porte. Du får også en 2,5 Gbps Ethernet-port. Enheden understøtter Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.2.

Selvom vi valgte en dyrt model, kommer det kun med en 11. generation. Core i9-11900KB-processor med otte kerner og en massiv strømforsyning, der kan understøtte et full-frame grafikkort. Forskellige versioner af RAM og SSD er også tilgængelige til forskellige priser. Det kommer an på, hvor meget du selv vil gøre.

Læs vores anmeldelse af Intel NUC 11 Extreme (opens in new tab) (på engelsk)

En rimelig Windows 10 PC, glimrende til video og streaming på TV. (Image credit: Chuwi)

8. Chuwi Herobox Bedst til brug med TV Specifikationer Processor: Intel N4500 (Dual-Core) RAM: 8 GB LPDDR4 Lagerplads: 256 GB SSD Porte og tilslutningsmuligheder: USB Type-C, USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0, VGA, Gigabit Ethernet , 802.11ac tobånds WiFi Vægt: 1,12 kg Grunde til at købe + Ret billig + Kabinet i aluminiumslegering + Intern slot til 2,5" SSD eller HDD + M.2 SSD kan opgraderes + HDMI og VGA udgange + 64-bit Windows 10 forudinstalleret Grunde til at lade være - Svag Celeron-processor

I denne lille, sorte boks finder du en dual-core Intel Celeron-processor, der kører Windows 10. N4500-chippen bruger lidt strøm, så der skabes lidt varme. Dette gør enheden perfekt egnet til brug i stuen, tilsluttet TV'et - hvor du kan bruge den til streaming, afspilning af downloadede videofiler og surfing på nettet. Dets integrerede Intel UHD 600-grafikkort er godt nok til at køre video i 4K. Du kan se alt, såsom Netflix, Hulu, YouTube, samt alt det andet, du ellers kan se på en bærbar eller en pc – endda apps fra Microsoft Store.

Du kan også vælge, hvilken browser du ønsker, såsom Edge (standard), Firefox, Opera, Vivaldi og Brave. Har du brug for VPN? Her installerer du en normal VPN til PC, så du kan streame indhold, der ellers er begrænset til brug i andre lande. Du vil modtage sikkerhedsopdateringer, så længe Microsoft understøtter Windows 10. I skrivende stund er dette indtil oktober 2025.

Kabinettet giver dig mulighed for at opgradere lagerkapaciteten, når du ønsker det. På indersiden er der et tomt 2,5" slot, hvor du kan tilslutte en SATA-enhed efter eget valg. SSD-lageret kan også opgraderes, da det er standard M.2 SSD. Enheden har også en USB-C-port foran. RAM-chip af LPDDR4-typen sidder fast i bundkortet og kan ikke udskiftes.

Hvis du har en Android-mobil, kan du bruge en app, der hedder "Serverløst Bluetooth Keyboard & Mouse til PC/Telefon". Det gør mobilen til et virtuelt tastatur med pegefelt til pc'en, eller i dette tilfælde til Chuwi Hero Box.

Det bedste mini-alternativ for gamere som ikke ønsker Extreme NUC med separat videokort. (Image credit: Intel)

9. Intel NUC 11 Enthusiast Kit (NUC11PHKi7C) Best til gaming Specifikationer Processor: Intel Core i7-1165G (Quad Core, opptil 4.70Ghz) RAM: 16 GB DDR4 (2x 8GB DDR4-3200) Lagerplads: 512 GB PCIe SSD Porte og tilslutningsmuligheder: USB Type C (front), USB Type C (back), (Thunderbolt 4 support), USB 3.2 Type A (front) x2, USB 3.2 Type A (bak) x4, HDMI 2.0b, Mini DisplayPort 1.4, 2.5Gbps Ethernet, Intel Wi-Fi 6E, kortleser, IR port (front) Vægt: 1,59 kg Grunde til at købe + Nvidia diskret GPU + Massevis af porte + Hurtig 2.5G Ethernet + Nyeste WiFi 6E + Thunderbolt 4 Grunde til at lade være - Ikke opgraderbar intern GPU - Erstatter ikke en spillekonsoll

NUC 11 Enthusiast Kit appellerer til din indre gamer. Her får du en diskret Nvidia GPU, understøttelse af flere skærme, Thunderbolt 4-understøttelse, 2,5 Gbps Ethernet og den nyeste Intel Wi-Fi 6E.

Du kan også vælge NUC 11 Extreme, hvor du selv kan installere grafikkortet, men det er mere en Small Form Factor end en mini-PC – mens Enthusiast Kit hører til i sidstnævnte kategori. Ved lodrette opstilling med støtten er kun 4 cm tyk.

Det huser en quad-core Intel i7-1165G CPU med 16 GB DDR4 RAM. Vi har selv valgt versionen med en 256 GB SSD, men du kan også vælge en 512 GB SSD. Med denne konfiguration kan man køre spil som Far Cry 5 med 60 fps.

Tilslutningsmulighederne er fremragende med mini DisplayPort- og HDMI-porte til tilslutning af to skærme, samt to USB-C/Thunderbolt 4-porte, SD-kortslot, to USB-A-porte på forsiden, fire USB 3-porte og en Type - C-port på bagsiden.

Hvis du leder efter en lille PC, der kan køre de store spil godt, er dette måske en maskine efter din smag. Den kan dog ikke erstatte en fuld-frame gaming rig eller en spillekonsol.

GEEKOM IT8 Mini byder på super ydelse i en lille pakke - og masser af porte. (Image credit: Future)

10. GEEKOM IT8 Mini workstation PC Bedst til dem, der har brug for en lille kraftfuld pakke Specifikationer Processor: Intel Core i5-8259U RAM: 16 GB DDR4 Lagerplads: 512 GB SSD (Kingston OM8PDP3512B-A01) Porte og tilslutningsmuligheder: 3 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB Type-C, 1 x HDMI, 1 x Mini DisplayPort, 1 x Gigabit Ethernet, SD card reader, audio jack, Intel AC-7265, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Vægt: 565 g Grunde til at købe + Meget rimeligt prissat + VESA beslag + Leveres med Windows 11 Pro Grunde til at lade være - Begrænset brugersupport - Ingen Wi-Fi 6

GEEKOM IT8 er en fantastisk lille mini-PC, der har meget at byde på. Den er tilgængelig i konfigurationer op til 16 GB RAM og intern lagerkapacitet på 512 GB. Den hæver sig over konkurrenterne ved at blive leveret med Windows 11 Pro, mens prisen er lav.

Den har en NUC-lignende ydre skal og masser af porte, så du kan tilslutte det meste tilbehør. Dens Coffee Lake-baserede Intel Core i5-8259U-processor gør den meget kraftfuld. Det har et integreret Iris-videokort, der er hurtigt nok til langt de fleste opgaver, et virksomhedsmiljø tilbyder. Den kan køre op til fire skærme samtidigt. Men dette er ikke en gaming-pc.

Du kan indsætte en ekstra 2,5" SSD eller HDD for at øge lagerkapaciteten betragteligt.

Læs vores anmeldelse af GEEKOM IT8 (opens in new tab) (på engelsk)

ECS EliteGroup LIVA Z3 er en stillegående mini-PC med solid trøkk fra Intel Jasper Lake-prosessoren. (Image credit: Mark Pickavance)

11. ECS EliteGroup LIVA Z3 Bedste energieffektivitet Specifikationer Processor: Intel Jasper Lake SoC Pentium Silver N6000 RAM: 4 GB DDR4-2666 (2x 2 GB), kan oppgraderes til 16 GB Lagerplads: 128 GB eMMC-minne, 1x M.2 2280 SSD (PCIe) Porte og tilslutningsmuligheder: 1 x USB 3.2 Gen 2 USB-C, 3 x USB3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1x MiniDP, 1 x universelt lydstikk, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 Vægt: 1,31 kg Grunde til at købe + Meget lille + Leveres med VESA-beslag + Opgraderbar lagerplads og RAM + Lige så stille Grunde til at lade være - Langsom opstart - Dårlig grafikydelse

Z3 bruger Intel Jasper Lake 10nm silicium og er et utroligt kompakt NUC-system, der ikke behøver aktiv køling.

Den leveres med et VESA-beslag, så den kan fastgøres til en skærm. I betragtning af hvor lille Z3 er, kan den prale af masser af USB-porte, Gigabit Ethernet og en 802.11ac WiFi-adapter. Den kan også tilsluttes to skærme via HDMI og Mini DisplayPort.

Med sådan en laveffektspakke uden blæsere har den en SoC, der kun trækker 6W, med fire kerner. Den gør også brug af eMMC solid state-drev, hvilket gør ydeevnen endnu mere middelmådig.

Med denne præstationsprofil er Z3 kun egnet til lettere kontorarbejde, da den ikke har den kraft, der kræves til mere avancerede opgaver.

Hvis du stadig ønsker en, anbefaler vi, at du bruger den interne PCIe M.2-slot, da dette vil øge ydeevnen. Og når du først er i gang, kan du opgradere dens DDR4 RAM.

Læs vores anmeldelse af ECS EliteGroup LIVA Z3 (opens in new tab) (på engelsk)

En mini-PC du kan lægge i håndfladen er lidt af en en ingeniørpræstation. (Image credit: Chuwi)

12. Chuwi LarkBox Pro Mini PC Bedste størrelse Specifikationer Prosessor: Intel Celeron J4125 (firekjerners) RAM: 6 GB LPDDR4 (2133 MHz) Lagring: 128GB eMMC 5.1 Ports and connectivity: 2x USB 3, HDMI, USB-C (bare til strøm), Micro SD-spor, hodetelefonstikk Vekt: 127 g Grunde til at købe + VESA beslag + Passer overalt + Fantastisk til rejser Grunde til at lade være - Blæseren kan være støjende - Køleventilatoren virker kun med Windows, ikke Linux - Problemer med Windows-opdateringer

Dette er ikke en mini-PC. Det er en nano-PC. Chuwi LarkBox Pro Mini PC er kun marginalt større end ladepladen til mobiltelefonen, så den er nem at tage med, hvor end du skal hen. Den er velegnet til typisk hjemme-PC-brug, såsom websurfing, Word og YouTube, og den understøtter wi-fi og Bluetooth. Med så mange gode funktioner i sådan en lille boks, er der også nogle ulemper.

Vi kan nævne specifikationer som en quad-core Intel Celeron CPU, fast 6 GB RAM, 128 GB intern lagerplads foruden at du kan bruge et microSD-kort til ekstern opbevaring. Enheden leveres med en fuld version af Windows 10, to USB 3.0-porte, en HDMI-forbindelse og USB-C til strømforsyning.

Det er bedst ikke at skifte til et andet system. Med Linux virker køleventilatoren ikke, hvilket forårsager overophedning og nedbrud. Vi håber, at Chuwi kommer med en opdatering, der løser dette problem. Du får også samme problem, hvis du vælger at opgradere fra Windows 10.

Hvis du vil have den mindste PC, du kan finde - her er den! Men lad styresystemet være, som det er.

Læs vores anmeldelse af Chuwi Larkbox (opens in new tab) (på engelsk)

Hvis din tegnebog er tynd, er dette den bedste mini-PC. Den understøtter endda to skærme. (Image credit: Beelink)

13. Beelink T4 Pro Bedst for budgettet Specifikationer Prosessor: Intel Celeron N3350 (tokjerners, opp til 2.40Ghz) RAM: 4 GB Lagring: 64 GB eMMC Porter og tilkoblingsmuligheter: HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 Type A (x4), RJ-45 Gigabit Ethernet, 3.5 lydkontakt (hodetelefoner og mikrofon) Vekt: 0,23 kg Grunde til at købe + Super billig + Dual-band Wi-Fi + Gigabit Ethernet + HDMI-porte, der understøtter brugen af ​​to skærme Grunde til at lade være - Lille intern lagerplads - Kun dual core processor

Her har du en utrolig billig mini-PC. Dette cover har en dual-core Celeron-processor og 4 GB RAM. Hvis du er heldig, kan du få den billigere end en harddisk. Her får du en fuld PC-oplevelse med Windows 10 forudinstalleret, og du kan tilslutte op til to skærme via HDMI.

Enheden kommer med fire USB 3.0-porte, hvor du kan tilslutte tastatur, mus, webcam og for eksempel en ekstern lagerenhed. Du skal dog ikke forvente mirakler af det. Strømmen er begrænset, og du har kun adgang til 64 GB intern lagerplads.

Under alle omstændigheder er dette en handy lille ekstra PC at have i skuffen, hvis din pc pludselig går i stykker. Så tager du denne lille ting ud, sætter et par kabler i, og du er i gang igen.