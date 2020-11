Anmeldelse: Bedste Chromebook 2020

Mange har tendens til ikke at overveje Chromebooks. Både Windows- og Apple-laptops har ofte en del mere power, men det kommer selvfølgelig også til højere pris. Og Chromebooks er mere alsidige, end du måske går og tror. De er udstyret med nogle gode funktioner, og mange brugere bliver også glædeligt overrasket over, hvor gode de er til at multitaske. Flere af dem byde endda på samme slags ydeevne, som du finder hos de bedste laptops på markedet.

Men vil en Chromebook være nokt til dække lige netop dine behov? Du ved måske ikke helt, om du skal købe en Chromebook eller holde fast i Windows 10- eller macOS-maskinerne. Med Chromebooks' strømlinede ChromeOS kan du lidt komme igennem hverdagsopgaver - og da de også kommer til meget lavere priser i de fleste tilfælde, så kan det sagtens være, at du bør gå hen og veje sådan en!

Hvis du er hardcore gamer eller arbejder i 3D-design, så er det ikke sikkert, at denne type laptop kan imødekomme dine behov. Men de fleste brugere vil uden tvivl være tilfredse med de bedste Chromebook-modeller. Og de har udviklet sig en hel del, siden første gang de kom på markedet. ChromeOS er baseret på Chrome-browseren og derfor oplever du den samme produktivitet og effektivt, som du allerede kender det fra andre enheder. Da du kan installere apps - bl.a. Android-apps, der ikke skal bruge internettet for at fungere -så du sagtens kan lave let kreativt arbejde som fotoredigering og spille afslappede spil.

De bedste Chromebooks kan derfor håndtere alt, hvad du laver via browseren, eller som du nemt kan downloade via deres Chrome Webshop. Uanset, om det er små spil, billedredigering eller bare browsing, kan du gøre det let og i mange timer ad gangen uden problemer, da de også tit har en meget lang batteritid. De er også utroligt billige, og det gør dem til gode alternativer til mange laptops fra Windows derude.

Hvis du stadig ikke er sikker, skal du se på vores artikel om Chromebooks vs. laptops, hvor du selv kan tjekke, om de bedste Chromebooks er noget for dig. Hvis du er klar til at springe det, skal du se på vores mest populære valg her. Og der er mange muligheder: fra de bedste 2-i-1 laptops til flagskibsmodeller at vælge imellem.

For alle dem, der snart skal tilbage til skolebænken, er det værd at tage et blik på vores guide til de bedste Chromebooks for studerende. Og for alle, der er vilde med at jage de bedste tilbud, er det bedst at starte ud med billige Chromebook-tilbud, så du kan finde den rigtige model for dig.

Denne artikel rettes til løbende i løbet af Black Friday og Cyper Monday!

Bedste Chromebooks på Black Friday og Cyber Monday

Some of the best Chromebooks of 2020 are bound to get massive price cuts on Black Friday and Cyber Monday . This means that you might be able to purchase a Chromebook on this list for much less, saving you more money to use for something else on your shopping list.

Vi har dækket Black Friday og Cyber Monday i årevis nu, og hver gang har vi set store rabatter på nogle fantastiske Chromebooks, og vi har ingen grund til at tro, at dette år er anderledes.

Uanset, om du køber en af de bedste Chromebooks til dig selv eller planlægger at give en i løbet af feriesæsonen, ville det være klogt at vente til disse store dealbegivenheder i året. Heldigvis Black Friday her i slutningen af november og Cyber Monday den 30. november, behøver du ikke vente længere.

(Image credit: Lenovo)

1. Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Alt, hvad netbooks skulle have været CPU: MediaTek Helio P60T Processor | Grafik: ARM G72 MP3 800GHz | RAM: 4 GB LPDDR4X | Skærm: 10.1" FHD (1920 x 1200) IPS, glossy, touchscreen, 400 nits | Lagerplads: 64 GB eMMC 2.583 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Let og bærbar Batteri holder længe Meget billig Lille tastatur og pegefelt Oplader og hovedtelefoner deler en enkelt port

Er det en Chromebook, eller er det en tablet? Heldigvis behøver du ikke beslutte dig med den geniale Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Tro mod sit navn leverer denne Chromebook en 2-i-1-kombo, hvor du kan bruge alsidigheden i Chrome OS, og så koster den langt mindre end de bedste Windows-tablets derude.

Selvfølgelig, ligesom alle de bedste Chromebooks, har batteriet en utrolig lang levetid på næsten 22 timer! Derfor kan du sagtens lave en all-nighter, arbejde igennem dagen, og du vil stadig have strøm på, når du stopper.

Men til denne pris kan næsten gætte sig til, at noget er opopfret: Tastaturet er lille, pegefeltet er ikke så pålideligt, og opladeren og hovedtelefonerne deler én port. Men hvis budgettet er din højeste prioritet, er det bestemt ikke noget, du bør se, som en dealbreaker.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

(Image credit: HP)

2. HP Chromebook 14 Perfekt balance mellem værdi og design CPU: Intel Celeron N2840 – N2940 | Grafik: Intel HD Graphics | RAM: 2GB – 4GB | Skærm: 14-tommer, HD (1,366 x 768) BrightView | Lagerplads: 16GB – 32GB eMMC 1.999 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fremragende tastatur, pegefelt Skarp, levende skærm Langsommere end nogle rivaler Gennemsnitlig batteritid

De bedste Chromebooks balancerer en god pris og effektiv brug af Chrome OS - og det er HP Chromebook 14 det perfekte eksempel på.

Selvom det på mange måder ligner Acer Chromebook 15, er denne 14-tommer Chromebook en smule mere kompakt og har et pænere design. Den har en lyseblå finish og en forbløffende god skærm - og dermed må mans ige, at HP Chromebook 14 har den bedste værdi for pengene, når den sammenlignes med andre Chromebook derude. Selvom batteriets levetid og ydeevnen er gennemsnitlige, så er der ingen tvivl om, at HP Chromebook 14 er en af ​​de bedste Chromebooks til dato.

Vi var især imponeret over, hvor slank og lys denne Chromebook er, hvilket gør HP Chromebook 14 til en fantastisk enhed til alle, der gerne vil have en laptop, der holder i lang tid, og som de nemt kan have med sig rundt. Hvis du vil have en bærbar computer at arbejde på, mens du slapper af i en sofa, så er dette også et fornemt valg.

I modsætning til nogle andre Chromebooks kommer HP Chromebook 14 også med masser af porte, bl.a. HDMI-udgang, USB 3.0 og et microSD-kortspor, som må siges at være ret alsidigt for en Chromebook til denne pris.

Læs hele anmeldelsen: HP Chromebook 14

(Image credit: Asus)

3. Asus Chromebook Flip Premium Chromebook-specifikationer, superb Chromebook-pris CPU: Intel Pentium 4405Y – Intel Core m3-6Y30 | Grafik: Intel HD Graphics 515 | RAM: 4GB | Skærm: 12.5-tommer, FHD (1,920 x 1,080) LED backlit anti-glare | Lagerplads: 32GB – 64GB eMMC 7.541 kr. Læs mere hos Computersalg DK Elegant tablet-tilstand Taktilt tastatur Okay højttalere

Asus Chromebook Flip er en strålende Chromebook, der beviser, at disse enheder kan være slanke, stilfulde og premium - og ikke kun lavprismodeller.

Med en Intel Core-processor og en fuld-HD-skærm er Asus Chromebook Flip en stærk performer, der sagtens kan udføre de opgaver, du har brug for i dagligdagen, og så tilbyder den masser af værdi uden at gå på kompromis med ydeevne! En vanskelig balancegang, som mange andre Chromebook-producenter ikke opnår.

Dette er en Chromebook, der har været ude i et stykke tid nu, men det imponerer stadig med strålende ydeevne og en fremragende kvalitet i hardware. Den er tynd og let, og så er den endda bedre end nogle af de dyrere modeller. Hvis du har et budget, er dette en af de bedste Asus-laptops, som du bør overveje.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

(Image credit: Acer)

4. Acer Chromebook 314 En super Chromebook CPU: Intel Celeron N4000 | Grafik: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4GB | Skærm: 14-tommer LED (1366 x 768) high definition | Lagerplads: 32GB eMMC 1.947 kr. Læs mere hos Computersalg DK Fremragende batteri og ydeevne Lys, skarp skærm Ingen touchscreen Ingen fingeraftrykslæser

Hvis du leder efter en Chromebook, der virkelig giver dig fremragende værdi for pengene, er Acer Chromebook 314 den bedste Chromebook for dig. Den er nem at bruge, pålidelig og har en fantastisk skærm og batteritid (op til 12 timer) - for ikke at nævne en 14-tommer skarp og lys skærm, så du nemt kan holde dig produktiv og få styr på dine gøremål.

Denne bærbar har også et tastatur, som faktisk fungerer rigtig godt, samt et touchpad, der interagerer godt med alle dine fingerbevægelser og forskellige kommandoer. Det vigtigste er dog, at den fremviser en rigtig god balance mellem design, brugervenlighed, funktioner, batterilevetid og ydeevne, samtidig med at den er komfortabel med sine egne begrænsninger.

Læs hele anmeldelsen: Acer Chromebook 314

(Image credit: Acer)

5. Acer Chromebook Spin 311 Alsidig og sjov lille Chromebook til arbejde og spil CPU: Intel Celeron N4000 | Graphics: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4 GB | Skærm: 11.6" HD (1366 x 768) 16:9 IPS touchscreen | Lagerplads: 64GB Flash Memory 1.995 kr. Læs mere hos Komplett Fantastisk design og konstruktion Dejlig størrelse Fremragende berøringsskærm og flip-mekanisme Dæmp skærm Massive kanter reducerer faktiske skærmstørrelse

Hvis alsidighed er en topprioritet, skal du ikke se længere end Acer Chromebook Spin 311. Denne kan lidt af dele og ern en overordnet god Chromebook, når det kommer til alt fra dens gode batteritid til sin robuste opbygning og solide brugervenlighed.

Men det er dog ikke alt, som Acer Chromebook Spin 311 har. På grund af dens overflod af porte i betragtning af størrelse, 2-i-1-design, bærbare størrelse og fremragende touchscreen, så giver den dig en alsidighed, som du ikke finder mange andre stder. Det kan også prale af et tastatur og en touchpad, der ikke kun er pålidelige, men også tilfredsstillende at bruge. Det finder man ellers ikke ofte til dette prisniveau.

Den lille størrelse på denne Chromebook gør, at den er super nem at have med sig, så hvis du leder efter den bedste Chromebook til at rejse med, så er dette et godt bud. Imidlertid kan den lille størrelse betyde, at nogle mennesker finder det ubehageligt at bruge i lange perioder, især hvis du er mere vant til større laptops.

Læs hele anmeldelsen: Acer Chromebook Spin 311

(Image credit: Asus)

6. Asus Chromebook Flip C436F Rammer plet på en masse punkter CPU: 10th-generation Intel Core i3 – i5 | Grafik: Intel UHD Graphics | RAM: 8GB – 16GB 2133MHz LPDDR3 | Skærm: 14” LED-backlit Full HD (1920 x 1080) 16:9 display | Lagerplads: 512GB / 256GB / 128GB PCIe® NVMe 3.0x 2 M.2 SSD 7.542 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fremragende ydeevne Premium-opbygning og funktioner Imponerende godt tastatur Ikke bedste højttalere Uberegnelig touchpad Touchscrean er ikke nøjagtig

Premium Chromebooks indtager helt sikkert en god del af markedet for bærbare computere og laptops, hvor de ofte fungerer som en bro mellem de kraftige traditionelle bærbare computere og de super lette Chromebooks.

Og Asus Chromebook Flip C436F er måske et af de meget få eksempler, hvor du virkelig kan finde denne kombination af enestående effekt, fantastisk funktionssæt, premium-opbygning og en pris, der er billigere end sine konkurrenter.

I løbet af den tid, hvor vi testede Asus Chromebook Flip C436F, var vi virkelig imponeret over dets smukke design med en legering af magnesiumlegering, en fantastisk 1080p-skærm og et vidunderligt tastatur. Dette kan let konkurrere med premium-bærbare computere som Dell XPS 13 eller MacBook, og det kommer endda med funktioner som Wi-Fi 6-understøttelse og en fingeraftrykssensor.

Hvis du leder efter en OS-maskine med letvægt, der har mere power end resten af klanen, så kan de bedste Chromebooks 2020 byde på denne model.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip C436F

(Image credit: Acer)

7. Acer Chromebook Spin 11 Et nyt spin på en af de bedste Chromebooks CPU: 1.1GHz Intel Celeron N3350 | Grafik: Intel HD Graphics 500 | RAM: 4GB LPDDR4 | Skærm: 11.6-tommer HD (1,366 x 768) IPS touch | Lagerplads: 32GB eMMC SSD God pris Holdbart design Dæmpet skærm

De bedste Chromebooks er de mest spændende laptops til studerende, og det er præcis, hvor Acer Chromebook Spin 11 udmærker sig. Uanset, om du er studerende eller forælder til en, er dette en billig, solid og holdbar bærbær, der giver dig mulighed at lave lektier, læse eller andet skolearbejde, mens du pendler eller er på farten.

Den egner sig nok ikke, hvis du er hardcore gamer eller gerne vil lave billedredigering. Men hvis du kun har brug for at skrive essays og streame videoer, så bør Acer Chromebook Spin 11 være øverst på din liste.

Da vi gennemgik Acer Chromebook Spin 11, var vi imponeret over, hvor robust den var, på trods af den er lavet i plastik. Det betyder, at den er let og overkommeligt, men det vil også modstå slag og bump. Tilføj et strålende tastatur, der er behageligt at arbejde på og en anstændig samling af porte med to USB-C-porte, to USB 3.0-porte og et microSD-stik, og du har en vinder.

Læs hele anmeldelsen: Acer Chromebook Spin 11

(Image credit: Acer)

8. Acer Chromebook 15 Sætter lang batteritid over vilde specifikationer CPU: Intel Pentium N4200 | Grafik: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Skærm: 15.6-tommer, FHD (1,920 x 1,080) | Lagerplads: 32GB eMMC 2.595 kr. Læs mere hos Komplett Utrolig lang batteritid Attraktivt, blæserfrit design Pegefeltet føles klodset

Acer Chromebook 15 med ets 2-i-1-formel har en designkvalitet, der går hen og konkurrerer med selveste MacBook, hvilket man vist kan kalde imponerende.

Mange af de bedste Chromebooks, der udgives i år, kan dog nemt understøtte Android-apps, og derfor blev Acer Chromebook 15 nødt til at bevise, at den var mere end bare et flot design.

Ud over dets evne til at gøre sig super flad med dets 180-graders hængsel, imponererer denne smukke 15-tommer Chromebook også med sit batteris holdbarhed, der varede næsten 17 timer i vores batteritest.

Læs hele anmeldelsen: Acer Chromebook 15

(Image credit: Acer)

9. Acer Chromebook 714 Seriøst solid, hvis ikke særlig stilfuld CPU: Intel Pentium 4417U – Intel Core i5-8350U | Grafik: Intel HD Graphics 610 – UHD Graphics 620 | RAM: 8GB | Skærm: 14" Full HD (1920 x 1080) 16:9 – 14" Full HD (1920 x 1080) 16:9 Touchscreen | Lagerplads: 32GB – 64GB flash memory 4.499 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Seriøst solidt design Stærk batteritid Lidt gammel stil Ikke bedste tastatur

Den bedste Chromebook til profesionnel, som vi har set i 2020, er nok Acer Chromebook 714, hvis førsteklasses og seriøst solide hardware egner sig rigtig godt til erhvervsfolk. Desværre er den ikke super stilfuld, men den anstændige ydeevne og den stærke batteritid er med til at kompensere for manglen på moderigtighed. Og i sidste ende er det jo vigtigst, at du overholder møder med kunderne, tackler papirarbejdet og får styr på regnskaberne. Faktisk er quad-core-processoren god nok content creation som video- og billedredigering - og mange, der er nybegyndere inden for denne verden vil få stor glæde af netop denne model.

Læs hele anmeldelsen: Acer Chromebook 714