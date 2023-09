Bang & Olufsen lancerer Beolab 8 - en elegant (og dyr) højttaler med stor alsidighed i kompakt format

Bang & Olufsen lover, at Beolab 8 leverer hjemmebiograf-stemning i samspil med enten nye Bang & Olufsen højtalere eller med ældre modeller, uanset om det er som lydsystem i hjemmet eller som selvstændig opsætning. Beolab 8 skal levere stor dybde og intens bas, mens parring af to Beolab 8 højtalere skaber kraftfuld og præcis stereolyd til en perfekt Hi-Fi-oplevelse.

“Vores ambition med Beolab 8 er at sikre vores kunder en kraftfuld lytteoplevelse. Det er en højtaler, som både leverer fleksibilitet, ydeevne, og den nyeste innovation", siger Michael Henriksson, VP Produktmarketing, Bang & Olufsen og fortsætter: “Med inspiration fra vores Beolab-serie er målet at destillere den akustiske essen til et kompakt produkt, der tilbyder retningsbestemmelse på lyden for at sikre optimal lydgengivelse i alle rum, og dermed en sublim lytteoplevelse".

Smuk højttaler i træ og metal. (Image credit: Bang & Olufsen)

Pris & Tilgængelighed

Beolab 8 Silver er tilgængelig hos udvalgte Bang & Olufsen forhandlere fra den 30/10 2023. Flere varianter følger.

Priser fra: 18.490 kroner.

Se mere om højttaleren hos Bang & Olufsen

B&O siger, at soundbaren og holderen kan monteres på næsten alle tv'er, og "vingerne" i aluminium på begge sider af baren kan også forlænges, hvis kunder opgraderer deres tv til en større model. (Image credit: Bang & Olufsen)

B&O-håndværk fra Struer

Beolab 8 er designet til at se godt ud fra alle vinkler - uanset, hvor i rummet højtaleren er placeret. Den helstøbte aluminiumskrop viser det gedigne håndværk, som skabes på Bang & Olufsens fabrik 5 i Struer.

Den nye højtaler er i tråd med det karakteristiske designsprog fra Bang & Olufsens Beolab- og Beosoundprodukter, så som Beosound Theatre, Beolab 28 og Beolab 50. Beolab 8 kan ligeledes fås med front af dansk producerede træ-lameller eller stof.

Mellem yderste aluminiumsskal og den inderste midte af højtaleren skabes et samspil mellem lys og skygge, som tilfører designet et let udtryk. De skandinaviske designprincipper bag højtaleren sikrer et æstetisk udtryk, og glaspladen på højtalerens top løfter brugeroplevelse ved at lade brugeren betjene højtaleren med et enkelt fingerstrøg.

Hver af de fire stand-muligheder er slanke og skulpturelle, og demonstrerer Bang & Olufsens ekspertise indenfor aluminiumsarbejde. Bord- og vægbeslag er designet til at skabe en svævende illusion, mens loftbeslag og gulvstand er poleret til perfektion.

Som sædvanligt er der masser af lækre design-detaljer på Bang & Olufsens nyeste højttaler. (Image credit: Bang & Olufsen)

Kraftfuld lyd til fordybelse

De tre drivere, som består af 16mm tweeter, 3" midrange og en 5.25" woofer skal sikre, at lydkvaliteten er i top, og med udgangspunkt i arven fra den ikoniske Beolab 17 højttaler, har Bang & Olufsens tonemester omhyggeligt udvalgt drivere, som har samme ydeevne og lydkvalitet.

Ydeevnen i Beolab 8 højtalere er signifikant forbedret med beam with control, room compensation, adaptive tuning og ultra-wideband teknologi.

• Højtalernes beam with control giver lytteren to lytteoplevelsesmuligheder. Beolab 8 giver mulighed for at indsnævre præcisionslyd for at finde det bedste sweet spot for lytteren. Alternativt kan lytteren vælge at brede lyden ud i hele rummet. Lysdioderne på højttaleren vil vise, hvilken lydtilstand højttaleren er i.

• Room compensation optimerer lydbillede ud fra rummets akustik. Højttaleren kortlægger omhyggeligt sine omgivelser for at sikre krystalklar kvalitet uanset rummets størrelse eller plads. En neodymium enhed giver lytterne mulighed for et lydbillede, der er tilpasset omgivelserne.

• Med adaptive tuning tilpasser Beolab 8 sin egen konfiguration ved at bruge sensorer til at registrere frontcoveret og finjustere lyden for optimal ydeevne. Dette er muligt via små sensorer i højttaleren og magneter i coveret, som gør det muligt for Beolab 8 at registrere typen af cover og automatisk anvende passende tuning.

• Ved at bruge ultra-wideband teknologi gør Beolab 8 mere, end blot at tilpasse sig det rum, den er placeret i. Den kan også dirigere det akustiske sweet spot baseret på telefonplacering via Bang & Olufsen-appen.

Med Bang & Olufsens Mozart-platform i hjertet af produktet, kan Beolab 8 nemt oprette forbindelse via WiFi 6 og Bluetooth 5.3. Og med Powerlink, både trådløst og kablet indbygget i højttaleren, er Beolab 8 en ægte systemhøjttaler med forbindelse til Bang & Olufsen tv og lydsystemer - også dem, som er ældre end 30 år.