Vi tester Naenka Runner Diver 2

Det er ikke de vandtætte hovedtelefoner, der lyder bedst, men Naenka Runner Diver2 er alsidige. De fungerer i motionsrummet, på løbeturen, på arbejde og på svømmeturen. Bone conduction-teknologien giver masser af bas, men taber til gengæld nogle detaljer i diskanten.

Anmeldelsen kort

For:

Vandtæt

Bluetooth 5.3 og MP3

10 timers batterilevetid

32GB lagerplads

Imod:

Mangler detaljer i lyden

Du skal have musik i MP3-format

Ekstra ørepropper er påkrævet ved svømning

De vandtætte Naenka Runner Diver2-hovedtelefoner fungerer via knogleledende teknologi, hvor lyden bliver sendt direkte via knoglerne ind til øret. Det er praktisk, fordi det gør det lettere at gøre hovedtelefonerne vandtætte, men samtidig skaber det udfordringer med at levere lyd, der er lige så ren og klar som traditionelle høretelefoner. Med Naenka Runner Diver2 oplever vi, at lyden til tiden er meget dåseagtig. Det virker dog som om det i høj grad også kommer an på musikken, der afspilles. Når man har lyttet til dem et stykke tid, føles de ret naturlige, selv om der altså ikke er tale om hi-fi-lyd.

Til gengæld er de praktiske, hvis du vil bruge dem til svømning. Bluetooth virker ikke under vand, så selv almindelige vandtætte Bluetooth høretelefoner dur ikke der. Naenka Runner Diver2 kan skifte imellem afspilning via Bluetooth og afspilning af interne MP3-filer. Høretelefonerne har 32 GB indbygget lagerplads, så der er plads til masser MP3-filer, så du kan høre musik, podcast eller lydbøger.

Når du ikke svømmer kan du lytte til Bluetooth eller interne lydfiler. Fordelen her er, at du stadig kan høre, hvad der foregår omkring dig. Det betyder, at du f.eks. kan cykle eller løbe en tur uden helt af for verden. Navnet Runner Diver2 understreger også, at de er skabt til de to aktiviteter, hvor svømning er den mest krævende rent teknisk. Hvilket betyder at lydkvaliteten ikke er verdens bedste. Men svømmer du, vil mulighede for at lytte til musik måske være vigtigere end hi-fi-kvalitet.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Minimalistisk design

Unikt ladekabel

Vibrerer ind imellem

Naenka Runner Diver2-hovedtelefoner har et ret minimalistisk design. De fås i øvrigt kun i farven grå, så der behøver du ikke overveje ret mange muligheder, inden du køber. Både høretelefoner og nakkebøjlen er dækket af et silikonemateriale, som sørger for, at det hele er vandtæt. Vægten på 32 gram er dejlig lav, så det er intet problem at have dem på i langt til ad gangen. Høretelefonerne er vandtætte med en IP68-certificering.

Høretelefonerne danner en krog, som går bag øret, op over øret og ned på den anden side. Det sikrer, at høretelefonerne bliver siddende både over og under vandet. Silikonen sørger også for, at de ikke rutsjer rundt, selv når huden er våd.

Det ville være dejligt, hvis man kunne bruge et USB-C kabel til opladning, men det er altså ikke muligt her. Naenka har sit eget kabel, der sidder magnetisk fast på høretelefonerne, når de lader op. Det er nemt at bruge, så vi kan leve uden USB-C her.

Poly Voyager Free 60+ UC - den lille USB-dongle har sin egen plads i etuiet, så den ikke bliver væk. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Prisen for Naenka Runner Diver2 er 1.182 kr.

De er tilgængelige via Amazon eller på Naenkas hjemmeside.

Her bæres Naenka Runner Diver2 med de lyddæmpende vinger, som følger med høretelefonerne. (Image credit: Peter Hoffmann)

Funktioner

Du får både Bluetooth og mulighed for at afspille MP3-filer fra høretelefonerne. For at skifte imellem de to tilstande skal man trykke tre gange på den midterste knap - funktionsknappen. Når du har skiftet til MP3, kan du ved at trykke fire gange på funktionsknappen skifte imellem at afspille musikken i rækkefølge eller blandet.

Der er tale om Bluetooth 5.3, som er den nyeste standard. Det giver mere stabil forbindelse end tidligere standarder, og det er også muligt at forbinde høretelefonerne til to enheder.

Både i Bluetooth og MP3-tilstand kan du skifte imellem numrene ved at holde +/- knapperne inde. Du kan også skrue op og ned for volumen, svare telefonopkald osv. Alt sammen ved at trykke kort, langt eller flere gange på høretelefonernes tre knapper. Du kan endda tilgå din stemmeassistent via høretelefonerne. Så du får altså alle muligheder for at klare musikafspilningen uden at have telefonen ved hånden. Det er ret praktisk, når du flyder rundt i polen.

For at overføre filer skal du blot montere det magnetiske ladekabel på høretelefonerne og forbinde til computeren vi USB. Man får omkring 10 timers spilletid på en opladning. Med hurtigopladning kan man på 10 minutter få strøm til 90 minutters musik,

For at bruge høretelefonerne under vand, er det bedst, at du tager de medfølgende ørepropper i øret. Det minimerer støjen fra vandet, så lyden går endnu mere tydeligt igennem.

Der følger også nogle silikonevinger med, som du kan putte i øret for at forbedre lyden. Dem vender vi tilbage til.

Opladningen foregår med denne magnetiske kontakt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lydoplevelse

Fungerer godt over og under vand

Mangler detaljer i lyden

Ørepropper forbedrer lydkvaliteten i vand

Naenka Runner Diver2 er en lidt blandet oplevelse. De fungerer rigtig godt til det, de er skabt til, nemlig at levere musik i og under vandet. Her føles musikkvaliteten god, selv om vi godt kunne ønske en lidt højere lydstyrke. Under vandet gør det ikke så meget, at nogle af detaljerne i musikken går tabt. Det samme gør sig gældende, når man bruger dem til løb. Når hjertet banker og man er godt forpustet, er det alligevel svært at værdsætte de finere nuancer i musikken. Lytter du mest til lydbøger eller podcast, er de også fremragende. Så hvis du først og fremmest skal bruge dem til de tre aktiviteter, er Naenka Runner Diver2 et rigtig godt køb til prisen. Især, når man også kan bruge sin stemmeassistent med et tryk på høretelefonerne. Samtidig betyder det åbne design, at du kan høre, hvad der foregår omkring dig.

Skal du først og fremmest bruge dem til sidde hjemme og lytte til musik, bør du gå efter nogle andre høretelefoner. Lyden i musikken mangler detaljer i diskant, mellemtone og også bassen mangler klarhed, selv om man ligefrem kan mærke bassen ind imellem. Det er især, når man lige tænder for dem, at man tydeligt kan mærke de vibrationer, der opstår i høretelefonerne. De forplanter sig nemlig til kindbenene, så man altså virkelig mærker dem. Det går over efter kort tid, men kan godt virke overvældende.

Naenka Runner Diver2 får en hjælpende hånd fra ekstraudstyret, der følger med. Der er både ørepropper til at tage i øret, når du skal i vandet, og nogle silikonevinger.

Silikonevingerne kan du bruge på land. De sidder i øret og dæmper andre lyde, hvilket i teorien bør få lyden fra de knogleledende høretelefoner til at gå mere tydeligt igennem. Der findes tre størrelser. I vores oplevelse er de mest effektive, hvis du er i støjende omgivelser, men det føles lidt sært at bruge høretelefoner, som ikke sidder i øret, for så at putte silikonevinger i øret i stedet for.

Kablet sættes magnetisk fast på kontakten, så du kan oplade høretelefonerne eller overføre MP3-lydfiler (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Naenka Runner Diver2?

Køb dem, hvis...

Du er en vandhund, der elsker musik

Naenka Runner Diver2 fungerer både med MP3-filer og Bluetooth 5.3, så du kan bruge dem både på land og til vands. 32GB lagerplads, giver plads til masser af musik.

Du har brug for at høre dine omgivelser

Fordelen ved høretelefonerne er, at du stadig kan høre dine omgivelser, selv om du lytter til musik. Perfekt til løbe- eller cykelturen.

Køb dem ikke, hvis…

Du vil have hi-fi lyd

Lyden er fin, men der er ikke tale om hi-fi-lyd. Så hvis det er det vigtigste, må du nok opgive din svømmekarriere eller finde nogle andre høretelefoner.